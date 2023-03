I ekstase når de oppdager den geniale løsningen

«Tid for hjem»:

«Tid for hjem» hadde fått i oppdrag å innrede det vanskelige smale rommet oppunder skråtaket. Forandringen fra råloft til oppholdsrom var enorm.

– Her er det brukt ting som var her fra før, og løsningen er supersmart! Jeg ble helt rørt, forteller Karianne Rehder når hun får se resultatet.

FØR OG ETTER: Trangt og smalt råloft, med pipe i midten fikk lyse vegger, sittegruppe ved endevegg og nytt ildsted. Foto: Pandora Film/TV 2/Per Olav Sølvberg

Det gamle loftet fikk nemlig skreddersydd oppbevaring for skråtak, plass til ekstra overnattingsgjester, egen arbeidsplass for de kreative, og loungegruppe for avslapping.

FØR OG ETTER: En liten ark var brukt som kott. Kottet ble åpnet opp, og gir nå plass til kosekrok og gjestesenger. Foto: Pandora Film/TV 2/Per Olav Sølvberg

Smart oppbevaring for skråtak

Alle som har rom oppunder taket ønsker seg smarte måter å utnytte plassen på. Man trenger steder å gjøre av ting, men også mulighet til å finne igjen det man ofte stuer bort i mørke skap i knevegger.

Vi snakker julepynt, skisko, gamle barneleker og alt annet man ønsker å ha en plass til, men kanskje ikke bruker så ofte.

SMART OPPBEVARING: Skjult med store hyllefronter, kan man dra ut store, dype skuffer fra veggen. Perfekt for oppbevaring. Foto: Pandora Film/TV 2

Her ble det snekret en skikkelig smart løsning. Store dype skuffer som kunne skyves inn under skråtaket, men med drøyt meterhøye hyller festet i front. Slik ble det både pent og praktisk, og bittelitt hemmelig.

SKJULT: Hyllen ser ut som vanlige hyller, men bak de store frontene skjuler det seg store skuffer. Foto: Pandora Film/TV 2

Ville gjenskape gammel loftsjarm

Designer Malin Persson fikk assosiasjoner til barndommens lange sommerferier, da hun fikk se loftet for første gang. Den følelsen ville hun gjenskape.

OVN: En gammeldags ovn gir varme og deler loftet inn i flere soner. Foto: Per Olav Sølvberg

– Det er en litt magisk romantisk følelse, og kanskje med litt hemmeligheter. Jeg ville at rommet skulle føles som et sted helt oppunder taket, forteller hun.

BARNDOMSMINNER: Sengeplassene gir assosiasjoner til barndommens sommerferier. Foto: Per Olav Sølvberg

Malins tips til herlig loftfølelse

Gjenbruk gamle materialer og se om noe kan beholdes. I dette rommet ble gammel panel beholdt på begge endeveggene. Panel som var revet ble brukt til hyller og fronter på nye senger.

LOFTFØLELSE: Panelet på endeveggene ble beholdt som det var, og bordet er laget av en dør som tidligere gikk inn til et kott. Foto: Per Olav Sølvberg

Tenk rustikt. Dette loftet var blitt isolert, og skråveggene var kledd med gips. For å få tilbake litt av den gamle loftfølelsen ble det montert grove stokker som skulle gi inntrykk av gamle hanebjelker og bæringskonstruksjon.

LUFTIG: Hvitmalte skråvegger gir en lys følelse. Bjelkene gir assosiasjoner til det gamle. Foto: Per Olav Sølvberg

Mørkt tre og lyse vegger. Rommet skal føles luftig og lyst, sier Malin. Derfor ble det brukt helt lys maling på skråtak og møbler for å skape luftighet, mens mørkt tregulv og mørke bjelker lager nostalgiske kontraster.

Rommet skal føles luftig og lyst, sier Malin. Derfor ble det brukt helt lys maling på skråtak og møbler for å skape luftighet, mens mørkt tregulv og mørke bjelker lager nostalgiske kontraster. Husk lekenhet og rom for fantasi. I dette tilfellet ble det brukt masse ulike tekstiler med små og store blomstermønster i «skitne» pastellfarger.

KREATIV KROK: Her kan man sy, male og være kreativ. Foto: Pandora Film/TV 2

Skap det lille ekstra. Loftsrommet er gjerne et ekstrarom for familien, så lag gjerne plass for kreativ utfoldelse med plass til symaskin og hobbysysler. Rommet skal innby til kreativitet, lek og hvile.

Se hva som ble brukt av farger, materialer og interiør i oversikten her.

Artig hus

Lurer du på hvordan resten av huset under loftet ser ut? Her er Kjerstis tolkning av den overbegeistrede familiens hus.

MALERI: Slik ble tolkningen av familiens hus. Foto: Kjersti Bergesen/TV 2

Alle sesongene av «Tid for hjem» er tilgjengelig på TV 2 Play.

«Tid for hage» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play tirsdag 4. april.