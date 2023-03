Hentet skulptør til «Tid for hjem»-prosjekt – fikk unikt møbel i stua

Sjekk resultatet da «Tid for hjem» inviterte skulptør og produktdesigner til å designe familiens nye yndligsplass.

«Tid for hjem»:

LA DET SVINGE: TV-stua fikk en bølgeformet reol, inspirert av den deilige havutsikten. Foto: Per Olav Sølvberg

Familien ønsket seg en oppgradering av TV-stuen. Da inviterte «Tid for hjem» skulptør og produktdesigner Anna Maria Øfstedal Eng til å designe det nye rommet.

– Jeg ville prøve å ta inn utsikten i rommet, og skape følelsen man får fra bølger og fjell. Lage skulpturelle former som vil gjøre rommet til et artig sted å være, forteller Anna.

FØR: Mange ulike overflater på vegger og gulv samt massiv møblering. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Nye ryddige flater og ny romløsning. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Stor åpen reolløsning på endeveggen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Bølgeformet reol som også skjuler døren. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Slik så ildstedet ut før oppussingen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: En enkel peisinnsats og nybygget kappe gir et helt nytt utrykk. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Hvitmalte panelvegger rammet inn utsikten. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Vegger og tak er gipset, deilig lenestol ved vinduet. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer

Kreativ TV-løsning

Rommet skulle bli et hyggelig sted å være, med peis og plass for å nyte utsikten, men også et sted å se på TV.

For designer Anna var det viktig å finne en løsning der TV-en ikke trengte å være dominerende til enhver tid. Altså at TV-en også kunne skjules bak dører i en reol.

Resultatet ble et virkelig kreativt møbel, fra gulv til tak på hele endeveggen. I bølgeform selvfølgelig.

KREATIVT: TV plassert bak buede dører i bølgeformet reol. Foto: Pandora Film/TV 2

Det er ikke alltid like lett å lage møblene som designere ønsker at «Tid for hjem» skal skape, men byggmester Rune Strandenes klarte likevel å finne en løsning på den spesielle reolen.

Skulpturelle former

Det var første gangen Anna Maria Øfstedal Eng fikk være designer for et «Tid for hjem»-prosjekt.

NEVENYTTIG: Designer Anna former bena til sofabordet. Foto: Pandora Film/TV 2

– Jeg jobber i grenseland mellom kunst, skulptur, og det funksjonelle, og jeg ønsker å skape produkter som kan engasjere på lik linje med kunst, forteller Anna.

Til dette rommet tegnet hun TV-reolen. Hun laget også et bord selv, inspirert av organiske former.

HÅNDVERK: Det helt unike bordet som Anna laget. Foto: Per Olav Sølvberg

– Disse møblene blir jo som skulpturer, som dekorelementer, eller på en måte som statementsmykker, forteller hun.

Annas tips til et rolig, nedtonet rom for velvære

Her var det utsikten som var inspirasjonen, og å leke med følelsen man får av hav, bølger og fjell.

Bruk farger som er ton i ton. Her ble det brukt lyst tre på gulvet, beige sofa, lyse vegger og peis i veggfarge.

TON I TON: Lekre lyse farger ,og lek med ulike overflater og struktur. Foto: Per Olav Sølvberg

Finn en fin kontrastfarge. Her ble reolen og Annas sofabord oljet i en mørk brungrå farge. Det gjør at de skiller seg litt ut fra resten av interiøret.

KONTRASTFARGER: Mørkt treverk og innslag av grønt skaper fin kontrast mot alt det lyse. Foto: Per Olav Sølvberg

Bruk gjenstander med skulpturelle former. Det skaper et mer engasjerende rom. I dette rommet finnes mange lysestaker og vaser i spennende former. Alt er norsk design.

Se hva som ble brukt av farger, materialer og produkter her.

FORMER: Organiske og skulpturelle former engasjerer, sier designer Anna. Foto: Per Olav Sølvberg

Som 17. mai, bursdag og julaften

Tore og Marlene var veldig spente på å få se resultatet av oppussingen. De syntes ikke de hadde gode nok ideer selv for dette rommet, og ga dermed «Tid for hjem» frie tøyler for forandringen.

– Nå har vi en barnslig forventning og skikkelig høye forventninger. Dette er som 17. mai, julaften og bursdag på samme tid, fortalte de rett før de skulle få se resultatet.

REOL: Detalj fra den buede reolen. Foto: Per Olav Sølvberg

Det manglet ikke på smil da de fikk komme inn i rommet. Gleden var stor over de nye overflatene, møblene, og ikke minst over TV-løsningen.

– Vi har aldri sett noe som dette! Så deilig at TV-en er der, men at den også kan være lukket inne! Da går det an å bare være her også, ikke bare se på TV.

– Dette ble både moderne, koselig og lunt, avslutter Tore og Marlene.

VAKKERT: Nydelige former mot rolig bakgrunn. Foto: Per Olav Sølvberg

