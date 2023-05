Hvordan lage et sosialt og brukervennlig uterom i en hage som består av nesten bare skog? Det syntes hageeierne var en vanskelig utfordring.

«Tid for hage»:

SKOGSHAGE: Teamet til «Tid for hage» lot seg inspirere av Japan i arbeidet med hagen. Foto: Per Olav Sølvberg

Øverst på haugen ligger et sortmalt, vakkert hus med en skiferplass foran. I tillegg til det er det bare skog, i nedoverbakke.

«Tid for hage» inviterte en helt ny designer, Jenny-Ann Hansson til å utarbeide planer for området, og hun fant det naturlig å hente inspirasjon fra japanske hager.

Hageeierne måtte flytte ut i fire dager mens arbeidet pågikk, og de var tydelig fornøyde da de fikk se resultatet.

FØR: En delvis overbygget terrasse glir direkte over i skogsmiljø. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Benk foran skiferplass og påbygget pergola gjør plassen mer anvendelig. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: En eldre utepeis var eneste miljøskaper på uteplassen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Nytt utekjøkken som er praktisk og som skjermer mot naboer. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Skogen stod ganske uberørt, og her ønsket man seg steder å være. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: En enkel sti av steiner fører til en usjenert hengekøyeplass. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer FØR: Bakken foran huset. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Steder å være, hengekøye og bålplass. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer

– Nå snakker vi! Her har dere tatt menge gode valg og vært flinke, sier hageeier Ole.

Japansk hagedesign

Familien var veldig glade i skogen sin og ønsket å beholde skogsfølelsen. Designer Hansson ønsket derfor å hente inspirasjon fra Japan.

Se liste over produkter og materialer her.

NY DESIGNER: Jenny-Ann Hansson stod bak designet for skogshagen. Foto: Pandora Film/TV 2

– Jeg syntes de rene, fine linjene på huset passet fint sammen med det organiske i skogen, og at det kunne være på sin plass å se på hvordan man i Japan lager naturlige hager. Her var mye mose, trær, og skogsvekster, og det handlet om å lage noen fine plasser der man kan nyte dette, uten å gjøre så store inngrep, forteller Hansson.

Slik skaper du en naturlig hage etter Japansk inspirasjon

Her er grepene Hansson brukte for å skape godfølelsen i denne hagen.

Prøv å etterligne naturen mest mulig. Bruk planter som hører hjemme i miljøet og sett pris på naturens eget design.

NATURLIG: Den vakre krukken er omgitt av nyplantet bed med skogsplanter og busker som ser ut som de alltid har vært her. Foto: Per Olav Sølvberg

Se etter eksisterende elementer med patina. Steiner med mose og gamle trestammer er passende om du rydder litt rundt dem. Det handler om å få frem det vakre som kanskje gjemmer seg.

VAKRE STEINER: Steiner som ble funnet på tomten ble brukt for å lage trappetrinn ved benken foran terrassen. Foto: Pandora Film/TV 2

Ta hensyn til husets arkitektur og viderefør eksisterende linjer. Her ble det bygget et ekstra pergolatak foran overbygget, og utekjøkkenet ble laget med rene linjer og proposjoner som stod i stil med størrelsen på terrassen.

UTEKJØKKEN: Rene linjer og en skjermende avslutning på uteplassen. Laget med Aquapanel, pusset med fiberbetong. Foto: Pandora Film/TV 2

Sørg for fristende steder utenfor selve terrassen. Små stier av gammel stein leder frem til en bålplass, snor seg videre forbi et vannspeil, og ender ved en hengekøye.

BÅLPLASS: Her får man turfølelsen rett utenfor husveggen. Foto: Per Olav Sølvberg

Bruk diskret belysning. Japansk-inspirerte lykter og små spotter ble brukt for å lyse opp trær og vise vei langs stien.

NYT: En hengekøye gjør få inngrep i naturen og inviterer til gode stunder. Foto: Per Olav Sølvberg

Bygg benker som «svever». Det er en japansk byggetradisjon at det er luft under benker og trapper, og at ben eller understøtting er trukket inn. Du kan også bruke vakre steiner som er synlige i kombinasjon med tre eller andre materialer.

MULTIFUNKSJON: En benk er en trapp og en plass å hvile på, og gjør høydeforskjellen mellom terrasse og terreng mindre. Foto: Per Olav Sølvberg

Bruk en rolig og avdempet fargeskala. Her ble det brukt en base i naturfarger, komplementert med innslag av indigo – en typisk japansk-inspirert blåfarge.

RO: Benk som har luft under seg, og tekstiler i naturmaterialer med avdempete farger. Foto: Pandora Film/TV 2

Lure løsninger!

Familien hadde vært bekymret for høydeforskjellen mellom terrasse og terrenget rundt. De har nemlig en to-åring som de stadig måtte holde øye med, der terrassen var høy og uten gjerde.

«Tid for hage» bygget benker og blomsterkasser for å minske høydeforskjellene der det var lavest, og på det høyeste stedet ble det bygget blomsterkasser oppå terrassen, i stedet for gjerde. Det satte hageeierne pris på:

SMART: Høye blomsterkasser i stedet for gjerde. Foto: Pandora Film/TV 2

– Dette var en lur løsning!

De satte også stor pris på utekjøkkenet som de hadde ønsket seg, og den spesielle grillovnen hadde vært på Lasses ønskeliste lenge.

– Her kommer vi til å kose oss. I hagen finnes det nå masse detaljer og mye å studere, avslutter de.

KJØKKENDRØM: Lekkert kjøkken med Kamadogrill. Foto: Per Olav Sølvberg

Se «Tid for hage» tirsdager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.