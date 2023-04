Gikk fra tom plen til frodig hage: – Over all forventning

I den tredje episoden av årets «Tid for hage», var det Siri-Anne og Eivind som skulle få hjelp med uteplassen.

De hadde nylig fått bygd en hytte, der hagen besto av en slett plen og betong. Paret synes selv at det var grått og kjedelig. Etter deltakelsen i «Tid for hage», fikk de et annet syn på deres nye uteplass:

– Dette ble over all forventning! Det ser ikke ut som Norge.

FØR: Plen og betong der man så for seg en hyggelig sosial hage. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Frodig beplanting og nye sitteplasser. Foto: Silje Chantel Johnsen Les mer FØR: Det overbyggede området der man så for seg et utekjøkken. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Kjøkkenet ble som en forlengelse av kjøkkenet inne, og her er god plass til spisegjester! Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer FØR: Vakker utsikt mot havet. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Enda vakrere å se mot havet med ny-hagen som forgrunn. Foto: Silje Chantel Johnsen Les mer FØR: Det var foreløpig ikke mye som inviterte til en tur i hagen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Hyggelig innramming med store steiner og mange oppholdssoner. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer

Håpet var at uteområdet rundt hytta skulle bli et sted å invitere gjester til, og for å tilbringe late sommerdager på.

Mellom skog og sjø

Designer Therese Knutsen var opptatt av å få til en naturlig overgang mellom hyttehagen og omgivelsene rundt.

Derfor hentet hun inn elementer fra skogen i form av planter, og fra havkanten i form av store steiner.

STRANDFØLELSE: Steiner som minner om svaberg. Foto: Pandora Film/TV 2

– Jeg tenker at steinene vil minne om svaberg, og at de vil gli naturlig inn i utsikten. Det er viktig å tenke på utsikten, spesielt foran et slikt hus der store vinduer går helt ned til bakken, sier hun.

Se listen over produkter og materialer som ble brukt her.­­

Smart sofa

Den flotte utsikten var en utfordring for teamet i dette prosjektet. Hagen skulle inneholde mange elementer og den skulle bli frodig, men samtidig skulle minst mulig av utsikten skjules.

– Det var viktig å holde seg lavt i terrenget, men likevel få til å lage flere sittesoner. Jeg valgte derfor å plassere en større sofa helt fremst og litt lavere i terrenget, og lage denne til et allsidig møbel, forteller designeren.

SMART SOFA: Sofa, plantekasse og putekasse i ett møbel. Foto: Silje Chantel Johnsen

Sofaen fungerer som en romdeler med raus sitteplass i front, et bosted for hagens nye tuntre som ble plantet i sofaryggen, og inneholder store putekasser.

En naturlig hage

Knutsen har følgende råd til hvordan man får hagen praktisk og sosial, samtidig som den glir fint inn i omgivelsene:

Bruk planter som tar med seg det som er i naturen rundt. Her ble det plantet mange ulike gresstyper som gir assosiasjoner til en strandsone. Det ble også brukt planter med bladtyper som henspeiler til skogen.

GRØNT: Bladverk i mange fasonger gjør det frodig og naturlig. Foto: Silje Chantel Johnsen

Ikke vær redd for å plante større trær. De gir fin forgrunn mot utsikten, skaper litt skygge, og kan brukes for å hindre innsyn.

HVOR VIL DU VÆRE? Mange steder å slå seg ned. Foto: Silje Chantel Johnsen

Lag flere soner. Lave levegger kan gi deg små private soner. Et par stoler eller en hengehøye lager egne rom der man kan finne fred, samtidig som man er sammen med andre.

VELVÆRE: Det ble plass til en liten velværeavdeling ved leveggen. Foto: Silje Chantel Johnsen

Bruk elementene ild, vann og jord. Jord til planter, et ildsted og et vannspeil. Vann kan være avslappende å se på, og det speiler himmel og plantene rundt.

VANNSPEIL: Som et lite tjern i skogen, sier designer Knutsen. Foto: Pandora Film/TV 2

Om det er små barn i familien, er det alltid fint med en sandkasse, men den trenger ikke nødvendigvis å være en enkel firkant. Her ble den laget med organiske former og beplantning rundt.

GLIR INN: Sandkasse i fine former mellom steiner og planter. Foto: Pandora Film/TV 2

Utekjøkken

Paret fikk også et utekjøkken, noe som passer spesielt godt på en plass som dette. Her kan man gjerne komme med fangst fra havet og samles til måltider ute.

DRØMMEKJØKKEN: Et smart utekjøkken. Foto: Silje Chantel Johnsen

En lang kjøkkenbenk ble bygget som en forlengelse av kjøkkenbenken inne. Den inneholder vask, benkeplass, skap, grill og pizzaovn.

VELKOMMEN: Praktisk og med plass til mange. Foto: Pandora Film/TV 2

Spiseplassen ble også plassert under et tak. For å bringe innemiljøet ut, ble det montert lamper i taket.

Se «Tid for hage» tirsdager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.