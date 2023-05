«Tid for hage» valgte denne gangen å pusse opp en eldre hage, der busker og trær hadde fått gjøre som de selv ville i mange år.

«Tid for hage»:

OVERGRODD: Hageeierne Hans og Maria gikk fra en overgrodd hage til en fin oppholdsplass. Foto: Per Olav Sølvberg

Hageeierne Hans og Maria hadde flyttet inn i huset som lå i et veletablert villaområde. Hagen hadde trolig én gang vært velstelt og fin, men nå var den blitt overgrodd og ganske uregjerlig.

Designer Yvonne Robberstad Breen mente hagen hadde masse fint å ta vare på, og at det fantes potensial for å få det skikkelig koselig og intimt.

Resultatet ble en moderne og brukervennlig hage, der den gamle sjarmen ble beholdt.

Ønsket seg skikkelig langbord

Hans og Maria ønsket seg et større terrasseområde, slik at de kunne samle venner til festlige lag.

Fra før av var terrassen ved huset smal og med trapper, og resten av uteplassen bestod av overgrodde heller og underlag som var lite egnet til å sette møbler på.

LANGBORD: Den nye terrassen har plass til et langbord. Foto: Per Olav Sølvberg

For å få brukervennlige sosiale soner ble det bestemt at man skulle lage en stor terrasse i tilknytning til utgang fra stue og kjøkken.

Det hellelagte området, som lå ett nivå ned, ble tatt opp og lagt på nytt for å få det flatt og fint. Her var det godt egnet for en sofagruppe godt plassert i kveldssolen.

KVELDSKOS: Nå er det flatt og mulig å plassere møbler der de siste strålene kommer. Foto: Per Olav Sølvberg

For å få til dette måtte en del overvokste busker fjernes, men ellers ønsket designer Yvonne Robberstad Breen å beholde mye av den gamle beplantningen.

Designerens råd



Her er Robberstad Breens råd for å gi nytt liv til gamle og overgrodde hager.

Definer hvilke områder som skal brukes til hva. Legg godt til rette for praktiske dekker, der man kommer til å oppholde seg mest og sørg for at det ikke blir kjedelig.

VED HUSVEGGEN: Her er det lagt vekt på praktiske sitteområder. Foto: Per Olav Sølvberg

På den store terrassen ble det for eksempel felt inn et bed der det ble plantet en formklippet furu, og terrassebordene ble lagt med ulik retning for å skape variasjon i den store flaten.

VARIASJON: Terrassebordene er lagt i ulike retninger. Foto: Per Olav Sølvberg

Bygg videre på det som er der fra før. Her var det naturlig å ta vare på skogsfølelsen, så mye av den nye beplantningen ble gjort med grønne planter slik at den ikke skulle overdøve de eksisterende vekstene.

NATURLIG STIL: Noen nye planter innimellom det som var fra før. Foto: Per Olav Sølvberg

Sørg for å slippe inn lys. Det går fint an å tynne i greinene på trær, slik at solstrålene slipper inn. Det kan være lurt å prøve dette før man sager ned for mange tær og busker. Her ønsket man å beholde en del for å holde hagen privat og unngå for mye innsyn.

LYS: Vakkert kveldslys slipper inn mellom trærne.

Bruk hvite blomster i skyggepartier. Der det er skyggefullt og tett løvverk kan det ofte virke tungt. Hvite blomster letter opp og gir interesse til slike steder. Her ble det plantet hvite anemoner både i bakken og i krukker.

ANEMONE: Vakker plante med hvite blomster, trives i skyggen. Foto: Per Olav Sølvberg

Prøv å binde hageområdene sammen slik at det blir en helhet på uteplassen. Farger kan være et godt hjelpemiddel. Her ble pipen og muren i hjørnet på terrassen malt i terracotta og gråblå farger, og disse fargene ble gjentatt i beplantningen og i møblene.

FARGER: Terracotta og blågrått på mur, møbler og i bed. Foto: Per Olav Sølvberg

Sørg for at hagen er pen også fra utsiden. Du skal bli glad når du kommer hjem til hagen din, så et pent ytre og et hyggelig inngangsparti er en fin velkomst.

INNRAMMING: Terrassen med frostet skjerming og ulike blomster. Foto: Per Olav Sølvberg

– Vi ble veldig overrasket!

Hans og Maria hadde ingen anelse om hva som ventet dem da de kom hjem for å se resultatet av hageoppussingen.

– Vi håper på en mindre overgrodd hage, og at det er lettere å bevege seg rundt uten å stikke seg på busker eller snuble på underlaget, sa de og lo før de skulle se det ferdige resultatet.

TRAFF BLINK: Farger som falt i smak hos hageeierne. Foto: Pandora Film/TV 2

De ble møtt av nytt inngangsparti, vakker beplantning, en skjermet terrasse og en fremdeles frodig og sjarmerende hage.

– Nå ble jeg veldig overrasket og veldig fornøyd, og det er jeg så glad for, forteller Maria.

– Dette var helt fantastisk. Dere har truffet blink på farger og stil. Her skal vi kose oss!

