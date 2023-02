Genial løsning: – Oi, vi hadde aldri kommet på noe sånt!

Tid for hjem pusset opp soverommet til Inge og Anette, og paret hadde aldri sett for seg plasseringen av sengen. – Dette ble litt som å være på spa.

Anette og Inge hadde et relativt stort soverom som de nå ville få pusset opp til dagens standard. Rommet hadde et nydelig originalt tak med dekorlister, men ellers var det ikke mye å ta vare på, mente de.

Gamle upraktiske garderobeskap, eldre hvitmalt tapet, og et slitent gulv var det som stod øverst på ønskelisten å få gjort noe med.

FØR: Et ganske ordinært rom som ønsker seg litt mer hotellfølelse. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Ny romløsning med sengen midt på gulvet og litt garderobeplass på baksiden. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Eldre garderobeløsning som Tid for hjem ønsket å pusse opp. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Nymalte garderobeskap med nye håndtak, garderoben er også utvidet med hyller og stang. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer

Skap hotellfølelse

Designer for dette prosjektet var danske Morten Bøgh Andersen. Han mener at utforming av soverom skal man virkelig ta på alvor.

Her tilbringer du en tredel av livet ditt, og målet må være at det kjennes ut som du sjekker inn på et lekkert hotellrom hver gang du kommer hjem.

SOVEROMSEKSPERT: Designer Morten Bøgh Andersen har hentet inspirasjon fra deilige hotellrom. Foto: Pandora Film/TV 2

– Du skal nyte å være på soverommet, og nyte å våkne opp hver eneste morgen. Slik skal et godt soverom være, sier han.

Se hva som ble brukt av materialer, produkter og interiør her.

Overdriv luksusfølelsen

Et soverom trenger en ren, enkel, eksklusiv følelse, forteller Morten. Her er triksene som ble brukt for å skape dette rommet, samt Mortens råd for å oppnå den rette følelsen:

Skap luksusfølelse ved å legge vegg-til-vegg-teppe på gulvet. Her ble det brukt et grått teppe med halvlang luv. Teppet er i hotellkvalitet og dermed lett å rengjøre, og det gir ikke fra seg støv til rommet.

LUKSUS: Lykkelige føtter som står opp til dette deilige teppet! Foto: Per Olav Sølvberg

Tenk over hvor du plasserer sengen. Her ble sengen satt midt på gulvet, slik at det ble plass til en garderobeløsning i sengegavlen. Gavlen er som et stort skap på baksiden. Den har uttrekkbare nattbord og skuffer ved sengen, og den er polstret på tre av sidene.

GENIALT: Sengegavlen har garderobeløsning på baksiden. Foto: Pandora Film/TV 2

Bruk tekstiler. Her ble det laget lange draperier på hele veggen bak sengen, og sengegavlen ble polstret med samme tekstil.

Velg gjerne en lys og luftig fargepalett som gir ro. Her brukte Morten sin favoritt-grå/beige-farge, nemlig Ascot. Den forandrer seg med lyset – litt kald i dagslys og varmere i kveldslys. På to av veggene ble det brukt tapet med grov struktur og litt mønster. Alle møblene ble også malt i veggfargen.

SMART DETALJ: Uttrekkbart nattbord og skuffer med stikkontakter på siden av sengemøbelet. Foto: Pandora Film/TV 2

Tilfør det lille ekstra med belysning og nok stikkontakter. Bruk vakre lamper som gir stemningslys, og sørg for god belysning i skap.

STEMNINGSLYS: Dimbare lekre lamper som gir leselys eller dempet stemning. Foto: Per Olav Sølvberg

SKAPLYS: Elektriker Erik monterer Ledlys under hyllene i skapet. Foto: Pandora Film/TV 2

Ikke glem kaffemaskin

– Det å våkne og sette bena på et deilig teppe, gå to meter og trykke på en knapp, for så å kunne nyte en kopp kaffe på sengen – det gir en riktig luksusfølelse, sier designer Morten.

Kaffemaskinen ble plassert i en egen hylle i sengegavlen, noe som skapte stor jubel hos huseierne.

MORGENKAFFE: Kaffemaskin som venter på oppdrag, kun to skritt fra sengen. Foto: Pandora Film/TV 2

– Det her ble hotell, slik vi ønsket oss! Nå blir det kaffe på sengen, utbrøt paret da de fikk se løsningen.

– Her mangler bare nøkkelkortet, ler de.

HOTELLFØLELSE: Akkurat slik huseierne hadde ønsket seg. Foto: Per Olav Sølvberg

– Det vil glede meg stort om Anette og Inge hver dag står opp og får litt luksusfølelse her, avslutter designer Morten.

