Forvandlet grus og stein til drømmehage: – Helt fantastisk

Vidar og Geraldine hadde bygget ferdig drømmehuset, men uteområdet var bare stein og grus. På fire dager gjorde «Tid for hage» fantasi til virkelighet.

DRØMMEHAGE: Vidar og Geraldine fikk forandret den tomme uteplassen til drømmehagen deres. Foto: Per Olav Sølvberg

Vidar og Geraldine hadde et tomt uteområde de ønsket å forandre. Det fikk de hjelp til av «Tid for hage»-teamet i episode to i den femte sesongen.

Paret var veldig spent da de skulle få se det ferdige resultatet. De ante nemlig ikke hvordan de kunne skape den hagen de ønsket seg.

– Vi har kommet til en helt ny plass! Jeg klarer ikke helt å ta innover meg alt. Dette er bare helt fantastisk, sier huseier Vidar.

Et gigantisk prosjekt

Rundt 500 kvadrat med grus og stein ble gjort om til en praktisk hage med mange ulike sitteplasser og variert beplanting.

Utfordringene var mange, og ikke minst måtte man tenke sammenheng mellom hus og hage i et slikt ambisiøst prosjekt.

DRØMMEN: Janne Narvestads visjon var en frodig og praktisk hage. Foto: Pandora Film/TV 2

Mye av tiden gikk til planering, flytting av masser og bygging av ulike dekker, men designer Janne Narvestad hadde hele tiden visjonen klar.

Huset skal føles naturlig i terrenget

Narvestads plan var å bygge hagen slik at det skulle bli en god sammenheng mellom hus og terreng.

Hun forteller viktigheten av en hage for huset:

BALLANSE: Et stort hus trenger trær med litt høyde. Foto: Per Olav Sølvberg

– En hage skal skjerme huset, og beplanting skal føles naturlig i forhold til omgivelsene rundt forteller hun. Utsikt skal ikke blokkeres, men det må plantes større trær slik at det blir en balanse.

Designerens tips til en slik hage

Narvestad har en rekke tips for en tilsvarende hage. Her kan du se hvilke produkter som har blitt brukt i prosjektet.

Skap en god sammenheng mellom inne og ute. I dette tilfellet ble det laget en stor terrasse på samme nivå som gulvet inne i stuen, og det ble bygget et åpent pergolatak for å videreføre romfølelsen.

INNE OG UTE: Man kan skape en innefølelse selv om man er ute på terrassen. Foto: Per Olav Sølvberg

Lag flere nivåer og spennende overganger mellom disse. Hagen trapper nedover fra terrassen ved husveggen, og det finnes flere trapper for adkomst til de andre områdene.

TRIPP TRAPP: Spennende, svevende trappeløsning ned fra terrassen. Foto: Per Olav Sølvberg

Følg husets linjer og lag skjermede områder ved hjelp av planter. Foran huset ble det montert mange meter lange blomsterkasser. Dette er for å forsterke husets karakter og for å lage romdelere med beplantningen.

LINJER: De lange linjene ble forsterket ved hjelp av en 7 meter lang blomsterkasse. Foto: Pandora Film/ TV 2

– En hage uten vann er som en sykkel uten sete, mener designeren.

Hun må alltid ha med vann i hagene sine. Her ble det laget en liten dam i forbindelse med trappen mellom terrasse og spiseplass.

VANN: En liten dam ble anlagt ved trappen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Bruk trær med vakker skulpturell form. I dette hagerommet hadde Narvestad valgt en stor og frisert furu, en vakker gammel bonsaiformet viftelønn, en hjortesumak og prydepletrær.

– Trær er viktig for å skape balanse og er vel verdt investeringen, sier Narvestad.

FORMFIN: En gammel lønn som synes godt både utenfra og innenfra. Foto: Per Olav Sølvberg

Bruk gjerne naturplanter som er med på å trekke inn vegetasjonen rundt tomten. Her ble det for eksempel lagt lyngmatter med tyttebær, lyng og blåbær. Det ble også brukt furu og vierbusker som er vanlige i norsk natur.

NATURLIG: Norsk furu, trekubber, stein og lyngmatter. Foto: Per Olav Sølvberg

Plant hulter til bulter. Narvestad liker ikke sirlig beplantning på rekke og rad. Hun vil at alle plantene skal blandes godt alle steder og gi et naturlig inntrykk. Bregner, gress og bladplanter i store mengder, og blomsterspir her og der.

BEPLANTNING: Bregner, gress og bladplanter i tilfeldig system. Foto: Pandora Film/ TV 2

Kom i mål tross dårlig vær

Da «Tid for hage»-teamet tok tak i hagen til paret, ble det en kamp mot elementene. Dette skal nemlig gjøre på fire dager, og været gjorde forholdene utfordrende.

Regn lagde gjørme og dårlig tørk på malingen, i tillegg til at plantingen var tung. De fikk omsider gjort ferdig hagen.

SPABAD: Kan nytes i all slags vær. Foto: Per Olav Sølvberg

– Vi setter utrolig stor pris på dette. Hagen er flott lagt opp og vi har virkelig fått maksimalt ut av dette. Denne hagen gleder vi oss til å nyte, sier Vidar.

