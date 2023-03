HARMONISK: Det gamle uthuset ble forvandlet til et hyggelig samlingssted for familien. Foto: TV 2

«Tid for hjem»:

Enkle grep skapte hyggelig anneks

Det gamle uthuset ble totalforandret innvendig av «Tid for hjem» og designer Emily Slotte. Her finner du oversikt over farger, møbler og styling.