Dette husker Tid for hjem-Kjersti best: – Et av de morsomste øyeblikkene

I løpet av 21 sesonger har Tid for hjem-gjengen forvandlet utallige hjem. Hvilket prosjekt husker du best?

OPPUSSINGSTEAM: I over 20 sesonger har Kjersti Bergesen og teamet hennes pusset opp norske hjem. På nyåret er det tid for den siste sesongen. Foto: TV 2

Tidligere i desember ble det kjent at seerfavorittene Tid for hjem og Tid for hage blir sendt for siste gang til våren.

– Kommende sesonger av «Tid for hjem» og «Tid for hage» blir de siste på TV 2. Kjersti Bergesen og gjengen har inspirert hele det norske folk med sin entusiasme rundt oppussing. Likevel har vi valgt å lukke et kapittel, for å skape rom for andre ideer, uttalte TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Over 200 hjem har siden 2004 fått storfint besøk av Tid for hjem-gjengen, ledet av Kjersti Bergesen (60). I 2019 tok de også fatt på norske folks hager i Tid for hage.

GODE MINNER: Kjersti Bergesen ser tilbake på mange fine, morsomme og sprøe øyeblikk i Tid for hjem. Foto: Bjrn Erik Larsen/TV 2

– Det er kjempetrist. Jeg er jo lei meg. Jeg har jobbet med dette så utrolig lenge. Samtidig har jeg visst at en eller annen dag så er det slutt, sa Bergesen til TV 2 da nyheten var ute.

I løpet av sesongene har seerne latt seg inspirere, måpe og kanskje plukket opp noen nyttige tips og triks. Men hva husker Bergesen selv best i løpet av årene?

Morsomste øyeblikket

Når hun mimrer seg gjennom sesongene er det ikke like enkelt å plukke ut favorittøyeblikkene. Det er likevel én hendelse hun husker spesielt godt.

I den første episoden av sesong 16 skulle oppussingsgjengen ta fatt på et hjem som skulle bli det første skikkelige hjemmet til en flergenerasjons flyktningfamilie.

HJEM: En flergenerasjons flyktningfamilie ønsket å få et skikkelig hjem. Foto: Pandora Film/TV 2

– Andreas laget en syk «maskin» for å lage en runding. Vi andre visste ikke om den og ble overrasket. Det hele ble en herlig lattersekvens. Et av de morsomste øyeblikkene, forteller hun.

Se Tid for hjem-gjengen knekke sammen i latter i videoen under.

Fineste resultatet

«Dette prosjektet tror jeg er noe av det kjekkeste vi har gjort!»

Slik innledet Bergesen prosjektet, tilbake i 2019. Hun beskriver det som et av de fineste resultatene i løpet av sesongene.

Flere familier ønsket å gjøre et felles båtnaust til et hyggelig sted for kos og samvær, oppbevaring, i tillegg til å ha praktiske løsninger for å sette ut og hente opp båt.

NAUST: Familiene ønsket at naustet skulle bli et sted for samvær og kos, samtidig et praktisk sted for oppbevaring. Foto: Pandora Film/TV 2

På grunn av springflo møtte snekker Andreas Nygaard på en utfordring – hvordan lage inventar som tåler en vannstand på 27 centimeter over gulvet?

Den geniale løsningen ble en perforert, rustfri metallplate langs gulvet, slik at vannet kunne renne inn og ut. I tillegg ble det lagt samme plate i taket slik at fukten lett kunne tørke og naustet ville ha det bra.

SMART LØSNING: På grunn av springflo la Tid for hjem-gjengen praktiske metallplater langs gulvet, slik at naustet ikke skulle bli ødelagt av sjøen. Foto: Pandora Film/TV 2

Sprøeste resultatet

Hver sesong tar Tid for hjem med seg ulike designere som legger en plan for hvordan prosjektet skal se ut. Ville farger, smarte løsninger og unike preg har det vært mye av. Bergesen trekker frem et prosjekt fra forrige sesong som det sprøeste resultatet.

«Her skal man bli i godt humør når man kommer hjem, sier designer Morten, som valgte – mildt sagt – utradisjonelle farger i inngangspartiet», innledet Bergesen.

FARGEFEST: Blått og rosa ble en unik fargekombinasjon, noe familien satte stor pris på. Foto: Pandora Film/TV 2

Familien på fire slet med å bli enige om hvilke farger de skulle velge i stua, på kjøkkenet og i gangen. Én ting de var sikre på var at hvite vegger ikke var et alternativ. Da tok designer Morten Skjærpe Knarrum ansvar.

– Det var en ganske gøy overtakelse, forteller Bergesen.

Se hvordan paret reagerte da de fikk se det fargerike resultatet i videoen under.

– Det var en fargerik fryd. Det var en artig sekvens der vi hadde malt gangen i knalloransje farger, også kommer designeren inn og ser. Han måtte gå ut igjen og se en gang til for det var så gøy å komme inn, forteller hun.

– Artig øyeblikk for meg

I sesong 20 tok gjengen fatt på en gammeldags stue. Hvordan skulle de forvandle den til et moderne uttrykk?

FØR: Paret ønsket at «bestemorstuen» skulle moderniseres. Foto: Pandora Film/TV 2

– Jeg føler vi har vært heldige. Designeren har gjort en kjempejobb med å lage et hyggelig rom. Vi vil ikke endre på noe, sa Atle fornøyd, da paret fikk se resultatet.

«Bestemorstuen», slik paret beskrev den, ble totalforvandlet med varme farger og naturmaterialer.

ETTER: En varm fargepalett, naturmaterialer og hjemmelaget kunst forvandlet stuen. Foto: Pandora Film/TV 2

For Bergesen er det derimot noe annet hun husker som et fint øyeblikk fra prosjektet.

– Jeg laget et digert papirbilde. Vi monterte det i en ramme, liggende på et bord, også hengte vi det opp. Det var stas og et artig øyeblikk. Det ble så fint.

STAS: Kjersti Bergesen lagde et kunstbilde av rosetter i ulike farger, laget av kartong. Foto: Pandora Film/TV 2

Se den enorme forvandlingen i videoen under.

Les mer om prosjektene i Tid for hjem her.

Den 22. sesongen av Tid for hjem har premiere på TV 2 og TV 2 Play 10. januar 2023.