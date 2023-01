Dette er interiørtabbene hun oftest ser: – Veldig viktig å ha

Malin Persson har renovert utallige hjem, både på TV og privat. Hun er av designerne i Tid for hjem. I tillegg har hun sitt eget hageprogram i Sverige.

Når hun besøker ulike hjem er det ofte de samme «feilene» hun legger merke til.

– Når jeg kommer inn i et hjem ser jeg ofte at det savnes en rød tråd gjennom innredningen. Det tror jeg er veldig viktig å ha, forklarer hun.

ULIKE PROSJEKT: Malin Persson synes det er gøy å jobbe med eldre bygg, men trives også med andre typer prosjekt. Foto: Pandora Film/TV 2

Bør unngå

Hun mener det er vanskelig å få et helhetsinntrykk uten en rød tråd. I tillegg ser hun ofte altfor mange ting.

– Det er veldig rotete og dårlig oppbevaring. Da blir det vanskelig å få den rolige følelsen. Dårlig oppbevaring, for mange ting og at det ikke finnes en rød tråd i hjemmet er ofte ting man bør unngå.

Det har hun lagt spesielt merke til i Tid for hjem.

– Det er ingen som har holdt i innredningen. Noen har kjøpt en sofa, noen har hengt opp noen bilder på en merkelig måte. De har kanskje beholdt den gamle fargen, da man flyttet inn. Det er ingen som har tatt tak i helheten. Man burde bo seg inn, før man begynner å renovere.

Gir alltid ett tips

Nordmenn troner fremdeles høyt i toppen av kjøp og kast-forbruket. Det speiler hjemmene Persson besøker. Derfor gir hun alltid ett tips som trumfer alle ideer.

– Vi har altfor mange ting. Det tipset gir jeg alltid når man skal ta fatt på et rom. Ikke start med å male om. Begynn med å se over tingene dine. Hva trenger du? Hva liker du? Og legg ut for salg. Selg det du ikke liker, og spar på det du absolutt vil ha.

BYTT UT: Malin Persson mener man bør se over hva man har, og kvitte seg med tingene man ikke elsker. Foto: Petra Bindel/Malin Persson

Hun ser ofte at et hjem med mange ting, er vakre. Problemet oppstår når man har så mye at det drukner i alle skattene.

– Ofte trenger man bare en utrenskning for å løfte frem dem man faktisk liker, og kanskje komplementere med noen små ting som gir bedre oppbevaring og gjør at man får litt mer orden.

Å gi slipp på tingene sine, forstår hun kan være vanskelig. Derfor mener hun man bør se på utrenskningen som et skritt for å løfte frem det vakre i hjemmet.

– Visse personer har jo veldig behov og tenker: «Å nei, den kan jeg ikke kvitte meg med for den har jeg hatt så lenge, eller jeg kan få bruk for den i fremtiden». Har man sagt at man skal spare på noe tre ganger, men får aldri brukt det – da er det på tide å si farvel. Man må være litt mer usentimental å si nei. Om man ikke får brukt den, selg den. Kanskje man finner noe nytt man trenger. Man må forsøke å tenke litt mer sirkulært.

– Når man har gjort det, kan man male. Finn en fin farge. Det gir inntrykk i et stort rom. Det er en enkel «quick fix» – rense ut, løfte frem og male.

Kjøper aldri på impuls

Persson tiltrekkes av den gamle, romantiske stilen. Den har hun virkelig fått utfolde seg i, i sitt eget hjem i Sverige.

– Jeg synes det er spennende med trender, men jeg følger ikke trender når det kommer til mitt eget hjem. Jeg må bli superforelsket i et møbel om jeg skal kjøpe det.

Mange av møblene Persson har, har hun hatt i over 20 år. Antageligvis kommer hun aldri til å ville kvitte seg med dem.

– Det er virkelig skatter. Før jeg kjøper nye ting, har jeg en regel på at jeg først og fremst tenker meg om og sover på saken. Jeg kjøper aldri på impuls.

GAMLE MØBLER: Malin Persson ønsker at møblene skal vare. Derfor kjøper hun sjeldent noe nytt. Foto: Petra Bindel/Malin Persson

Når hun først har bestemt seg, stiller hun seg spørsmålene: Hva slags type materialet er det? Er det et material som vil bli vakkert med årene? Går det an å slipe, trekke om eller male, dersom det skulle bli skadet? Det er derfor mye som skal klaffe for at designeren kjøper seg noe nytt.

Persson bor i et, naturlig nok, gammelt hus fra tidlig 1900-tallet. Det beskriver hun som hennes favorittstil.

ELDRE STIL: Designeren elsker sitt eldre hus. Foto: Petra Bindel/Malin Persson

– Litt gammeldags stil med høyde under taket, knirkende gulv og helst ikke noe nytt. Jeg liker at det finnes en sjel og at man ser at ting har blitt brukt. Det synes jeg er veldig vakkert, og er vel min stil. Jeg tenker stil fremfor trend, og langsiktighet fordi jeg ønsker det skal vare hele livet.

Møbler som forteller en historie, appellerer til henne. Riper i bord, slitte trapper og gamle vinduer forteller henne noe om hvem som har brukt det tidligere.

– I tillegg blir hjemmet veldig unikt. Det er ingen som kommer til å ha likt som deg. Det synes jeg også er noe å etterstrebe, mener hun.

UNIKT: Malin Persson tenker nøye over hva hun kjøper, og om det kan vare. Det gjør hjemmet unikt, mener hun. Foto: Petra Bindel/Malin Persson

Fascinert av hjem til andre generasjoner

Med årene har hun besøkt mange hjem som tilhører ulike aldersgrupper. Persson forteller at hun alltid har latt seg fascinere av å besøke hjem til spesielt eldre mennesker.

– De er veldig mye bedre enn oss på å ta vare på tingene. De har gjerne hatt et hjem som har sett likt ut i løpet av hele livet.

DETALJER: Doble dører og fargede glass i inngangspartiet. Foto: Petra Bindel/Malin Persson

Da tenker hun ofte på barndomsminner som fester seg i veggene. Når hun besøker sin farmor, blir hun fremdeles servert med det samme bestikket som hun har hatt i alle år.

– Den følelsen er så fin. Det tror jeg er noe våre barn ikke kommer til å oppleve. Vi bytter hele tiden, fastslår hun.

Å ta mer vare på tingene våre er noe Persson mener folk burde bli bedre på.

– Vi må gi våre barn det – både for deres skyld, men også for planeten og miljøet. Vi kan ikke konsumere så mye og så fort som vi gjør. Vi må roe ned, og se verdien i at når vi finner noe helt spesielt, så må vi være fornøyde med det. Det er noe jeg prøver etterstrebe.

– Kan ikke komme på noe

Det er fort gjort å ta oppussingsvalg man kanskje ikke blir 100 prosent fornøyd med. For omtrent ni år siden renoverte Persson det gamle huset sitt. Når TV 2 spør om det ble gjort valg hun ikke ble helt fornøyd med, må hun le.

– Jeg kan ikke komme på noen ting, faktisk. Jeg jobber ikke slik, sier hun og humrer.

STORFORNØYD: Designeren er veldig fornøyd med hvordan resultatet ble, da hun renoverte hjemmet sitt for omtrent ni år siden. Foto: Petra Bindel/Malin Persson

– Det er det som er vanskelig med renoveringen. Man vil ha alt helt topp, men så har man kanskje begrensede midler.

Selv om hun måtte gjøre andre valg underveis, er hun langt ifra misfornøyd. Særlig på grunn av én ting.

– De absolutte viktigste tingene har jeg holdt fast ved, og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Det er faktisk ikke noe jeg er misfornøyd med.

Én av tingene hun holdt fast ved, tross lite støtte og forståelse fra de rundt seg, var å rive sitt gamle soverom og gjøre det om til hennes store drømmebad.

– Alle sa: «Du kan ikke ha et så stort bad». Jo! Jeg vil ha et kjempestort bad. Det var ingen som støttet meg i det. Jeg er veldig glad for at jeg stod fast ved det og gjennomførte, for det er en herlig følelse. Badet er det første rommet man ofte er innom hver dag. Det er livskvalitet, sier hun.

HOLDT FAST: Drømmebadet ble realitet, noe Malin Persson er svært takknemlig for. Foto: Petra Bindel/Malin Persson

Badet gikk derimot på bekostning av andre rom. Barneværelsene ble mindre, noe hun også fikk spørsmål om.

– «Skal du ikke ha dem litt større, og badet mindre?» Nei! Jeg vil ha et stort bad. Jeg er så fornøyd med det, med kjempestore vinduer ut i hagen min. Man får følelsen av vær og vind, og hvilken sesong man er i. Jeg elsker det. Det er kanskje løsningen jeg ble mest fornøyd med, sier hun.

