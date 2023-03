FARGERIKT: Gult kjøkken og fargerike elementer skaper den lune og koselige sommerhyttefølelsen. Foto: Per Olav Sølvberg

«Tid for hjem»:

Dette ble brukt for å skape sommerhyttefølelsen

Her finner du oversikt over farger, materialer og møbler som ble brukt da «Tid for hjem» pusset opp familiens sommerhytte.