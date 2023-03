Blir paffe når de ser det spreke kjøkkenet

Familien Tesdal fra Voss ble storfornøyde da «Tid for hjem» fikset kjøkken og oppholdsrom i den lille sommerhytta de hadde skaffet seg.

«Tid for hjem»:

Da familien kjøpte den lille hytta, fulgte alt av møbler med fra forrige eier. Den stilen ønsket de forandring på. De trengte også å få pusset opp kjøkkenet som var ganske falleferdig.

Temaet var sommerhytte, og ønsket var hyttekoselig stil med plass til mange besøkende rundt bordet.

FØR: Hytten var møblert med forrige eiers møbler. ETTER: Lang sittebenk med oppbevaring, og glade farger på stolene. FØR: Store lenestoler og blå vegger. ETTER: Rosa fargesetting og halvvegger som definerer gangsone. FØR: Kjølige farger og tett møblert. ETTER: Nyslipt gulv, nøytral veggfarge, og sommerfarger på møbler. FØR: Lite gulvplass med store sittemøbler. ETTER: Luftigere rom med lyse farger og annen møblering.

En drøm av et prosjekt

Designer Astrid Maria Sætren ble kjempeglad for denne utfordringen. Hun har tidligere gjort flere hytteprosjekter for «Tid for hjem».

– Hytta skal være et fristed! Her er det lov å leke seg med farger, hyggelige gjenstander, og alt man kan finne på som skaper den gode stemningen! Siden familien ikke ønsket en minimalistisk stil, men hyttekos, var det bare å kjøre på, forteller hun.

STOR SITTEGRUPPE: Her er god plass til mange, lyst og fint foran den flotte utsikten. Foto: Per Olav Sølvberg

Glade farger

Astrid ville fargesette rommet på en slik måte at det skulle føles både moderne og nostalgisk.

– Et gult hyttekjøkken! Det blir ikke koseligere enn det, forteller hun entusiastisk.

NOSTALGI: Den gule fargen gir gode assosiasjoner til lykkelige sommeropplevelser. Foto: Per Olav Sølvberg

Kjøkkenet som ble bygget ble dermed malt i en solgul farge, og resten av oppholdsrommet fikk en nøytral lys, nesten hvit, farge.

– Med en slik nøytral hovedfarge vil alle de andre fargene synes godt, forteller hun.

I gangen bak sofaen ble det valgt en blek gammelrosa farge, sittebenken ble malt i en varm grønnfarge, og alle de brukte stolene fikk hver sin glade røde, grønne eller gule farge.

DETALJER: Både dørene og vitrineskapet fikk påmalt detaljer som fremhever formene. Foto: Per Olav Sølvberg

Gammeldags skråskap

I en slik liten hytte er kjøkkenet viktig. Det gjelder å utnytte plassen best mulig, ha godt med benkeplass, og utnytte vinduslyset på en god måte.

Det var kun plass til overskap på kortveggen. For at det ikke skulle stjele lys og romfølelse, ble det bygget et gammeldags skråskap med skyvedører.

SKRÅSKAP: Virkelig praktisk løsning for små kjøkken. Foto: Per Olav Sølvberg

Disse skapene gir godt med oppbevaringsplass, samtidig som de er praktiske i bruk. Ingen skapdører som skal åpnes utover, og avstanden til benkeplaten trenger ikke være så stor, siden de nederste hyllene er ganske grunne.

Gullfunn på bruktbutikken

Astrid handlet det meste av løse gjenstander på bruktbutikker. Her er hennes tips til hytteinnkjøp:

Se etter koselige ting med farger og mønstre.

Kjøp gjerne broderte nostalgiske puter. Det gir liv til innredningen.

NYTT OG GAMMELT: Hyggelige puter og andre gjenstander fra bruktbutikken. Foto: Per Olav Sølvberg

Lag puter av andre broderte eller mønstrete tekstiler. Her ble det laget puter av broderte duker, og mindre broderier ble sydd på andre tekstiler.

GJENBRUK: Brodert duk som ble sydd om til pute. Foto: Pandora Film/TV 2

Glade pastellfarger skaper sommerstemning. Ulike fat med mønster, småting, og vaser i slike farger vil til sammen skape en harmonisk helhet.

FARGER SOM POPPER: Denne vasen er kjøpt ny, og ble valgt på grunn av farge og tekstur. Foto: Per Olav Sølvberg

Skikkelig overraskede hytteeiere

– Vi trodde vi hadde sett for oss hvordan det kanskje kom til å bli, men dette hadde vi ikke klart å se for oss! Det ble kjempestilig. Skikkelig behagelig, lun stemning og veldig koselig, forteller Kristin Testad.

Også de tre ungdommene i familien var begeistret, kanskje spesielt over kjøkkenet.

SOMMERLIG: Stor begeistring over den gule kjøkkenløsningen. Foto: Pandora Film/TV 2@

– Det var så kult med gult, og det var også veldig fine detaljer ellers i rommet, mente de.

