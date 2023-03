Ticketmaster i hardt vær

Den populære siden for salg av sport- og konsertbilletter blir igjen kritisert.

SAKSØKES: Ticketmaster blir saksøkt av et kanadisk advokatfirma. Foto: Gorm Kallestad

Har du kjøpt konsertbilletter før, har du nok vært innom Ticketmaster sine nettsider.

Siden er verdensledende innenfor salg av både billetter til ulike sportsarrangementer og konsertbilletter. Bare i USA står de for rundt 70 prosent av alt billettsalg.

Selskapet har i en lengre periode vært i hardt vær. Da artisten Taylor Swift i fjor annonserte en ny turne, ble Ticketmaster kritisert for å ha et kaotisk billettsystem.

Nå er det igjen trøbbel for selskapet. Denne gangen er det den kanadiske artisten Drake sine fans som reagerer.

Saksøkes

Ifølge BBC og flere andre medier har et kanadisk advokatfirma saksøkt Ticketmaster på vegne av en Drake-fan.

Bakgrunnen av søksmålet er billettprisene.

Quebec -mannen mener han har betalt for mye for billettene til konserten Drake skal spille den 14. juli i Montreal.

POPULÆR: Drake blant verdens største artister. Foto: Chris Delmas / AFP

Da han bestilte billettene var det kun annonsert ett show i byen. Han kjøpte offisielle platina billetter, som ble annonsert å ha den beste utsikten i arenaen.

Billettene hadde den nette sum av 789.54 kanadiske dollar, eller 6052 norske kroner.

Senere ble det annonsert en ny konsert dagen etter. Prisen for de samme billettene var 427 kanadiske dollar (3273 kr). Altså 360 dollar (2759 kr) billigere enn dagen før.

Hevder Drake visste han skulle opptre

Advokatfirmaet LPC Advocat Inc hevder at Ticketmaster økte prisene for den første kvelden ved å kalle billettene for offisielle platina billetter. Selv om billettene skal ha arenaens beste utsikt, skal setene være plassert langt unna scenen.

I tillegg hevder de at Ticketmaster var klar over at det ville komme en ekstra konsertdato.

– Det er ingen måte at Drake ikke kunne vite at han skulle opptre to dager på rad i Montreal, sier advokaten Joey Zukran til BBC.

Med søksmålet håper advokatfirmaet å oppnå at Ticketmaster ikke kan kalle billetter for offisiell platina, dersom de ikke er de best tilgjengelige billettene.

I tillegg håper de å få 300 kanadiske dollar tilbake fra Ticketmaster i erstatning.

Har vært problemer før

Ticketmaster har blitt lagt for hat av fans tidligere.

I november 2022 ble det klart at salget av billetter til Taylor Swift sin Eras-turné utløste en senatshøring i USA.

Flere tusen Swift-fans ble sittende skuffet – og billettløse – tilbake da Ticketmasters systemer brøt sammen. Problemet oppsto allerede under forhåndssalget, der millioner av fans forsøkte å sikre seg billetter til den kommende Eras-turneen.

ARIZONA: Taylor Swift startet nettopp Eras-turneen i USA. Foto: John Medina / AFP

Etter planen skulle det åpne salget starte neste dag, men Ticketmaster endte med å avlyse salget og viste til «utilstrekkelig billettlager» og «ekstraordinært høy etterspørsel».

Den demokratiske senatoren Amy Klobuchar sier kaoset gjør det veldig klart at det billettmarkedet ikke fungerer godt nok. Nå planlegger hun og hennes republikanske kollega Mike Lee høring i Senatets komité for konkurranse og forbrukersaker.

– I forrige uke ble problemene i billettmarkedet smertelig klare da Ticketmaster sviktet hundretusener av fans som håpet å kjøpe konsertbilletter. De høye gebyrene, nettproblemene og kanselleringene kundene opplevde, viser hvordan Ticketmasters dominerende markedsposisjon gjør at selskapet ikke er under press for å drive kontinuerlig innovasjon og forbedring, sier Klobuchar.

– Derfor vil vi holde en høring for å se hvordan kunder og artister rammes av manglende konkurranse, sa hun i november.