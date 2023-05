Raser over uhøytidelig dresskode under kroningen.

EN PRINSESSE MED TIARA: Det kanskje beste kjennemerket for en kvinne av rojal herkomst er tiaraen hun har på hodet under kongelige tilstelninger. Her er prinsesse Catherine av Wales fotografert med tiara på Buckingham Palace i 2018. Foto: Victoria Jones / NTB

Kongeligheter fra alle verdens hjørner samler seg når kong Charles (74) III og dronning Camilla (75) krones. Den historiske begivenheten finner sted i Westminster Abbey lørdag 6. mai.



Det har lenge vært kjent at Norges kronprinspar, Mette-Marit (49) og Haakon (49), skal representere vårt kongehus under den høytidelige markeringen. I dagene før kroningen ble det også kjent at fyrsteparet av Monaco, Albert (65) og Charlene (45), kaster glans over arrangementet.

TIARA OG MEDALJER: Fyrsteparet av Monaco, Albert og Charlene, kommer til kroningen. Men det blir neppe tiara og medaljer å se på det moneganske ekteparet. Foto: NTB

Kong Carl Gustaf (77) av Sverige og datteren kronprinsesse Victoria (45) er bekreftet. Det samme gjelder kronprinsparet av Danmark, Mary (51) og Frederik (54), samt kong Willem-Alexander (56) og dronning Maxima (51) av Nederland.

MIDTPUNKTET: Sammen med sin mann, kong Charles, er dronning Camilla midtpunktet under kroningen i Westminster Abbey. Her er Camilla ikledd tiara under et offisielt besøk til Tyskland i april 2023. Foto: NTB

Sender de unge tronarvingene på gallafest

Kongeparet av Nederland har også valgt å la datteren, tronarvingen kronprinsesse Catharina-Amalia (19), delta på ettermiddagsarrangementet på Buckingham Palace dagen før kroningsdagen. Hun ankommer festlighetene med sin farmor Beatrix (85) – tidligere dronning av Nederland.

Det samme gjelder arveprinsesse Elisabeth (21) av Belgia, som kommer i følge med sin far kong Philippe (63). Vår egen prinsesse Ingrid Alexandra (19) er for tiden travelt opptatt med russefeiring.

– For de unge tronarvingenes del er dette en måte å få ta del i en historisk hendelse i en institusjon de selv er del av. Kanskje de lærer ett og annet om hvordan en kan beholde en eldgammel seremoni og likevel gjøre den relevant for en moderne tid, har TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen uttalt til TV 2.

UNGE TRONARVINGER: Kronprinsesse Catharina-Amalia av Nederland, her med kong Felipe VI av Spania, og kronprinsesse Elisabeth av Belgia, her med sin mor Mathilde, er begge ventet å delta på gallafesten kvelden før kroningen i London. Dette bildet ble tatt på Slottet i Oslo under myndighetsfesten til prinsesse Ingrid Alexandra i juni 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I tillegg kommer kongelige fra Jordan, Bhutan, Serbia, Luxembourg, Liechtenstein, Thailand, Tonga, Maori-kongen fra New Zealand og medlemmer av tidligere kongehus som Hellas, Romania, og Bulgaria.

Rykter rundt tiarabæring

Kong Charles og dronning Camilla har vist at de har droppet tradisjonell, rojal kroningsetikette, ved blant annet å velge å invitere kronede kongelige til begivenheten. Dette har tidligere vært forbeholdt ukronede kongelige medlemmer.



Men for de som håpet å få se de kongelige ikledd tiara og annet kongelig arvesmykker, er nok skuffelsen stor. For også her har kong Charles og dronning Camilla veket unna rojal etikette. Ifølge dresskoden er det nemlig ikke påbudt med tiara under kroningen.

Dette har fått mange til å se rødt. Og på sosiale medier koker det både på Twitter og i kommentarfeltene.

«For guds skyld, det er ikke er «Boho chic» bygdebryllup #ViØnskerBling» skriver Daily Mail-redaktør Richard Eden på sin Twitter-profil.

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen bekrefter at det har vært mange rykter rundt tiaraene i forkant av kroningen.

– I britiske medier spekuleres det i om hertuginne Catherine dropper hele tema og heller kommer i en form for blomsterkrans. Jeg håper derimot at de britiske kongelige pynter seg fra topp til tå med enhver brosje, ethvert kjede og enhver tiara som kan vise historie og tradisjon i dette eldgamle kongehuset, sier han til TV 2.

Det er dog ikke første gang man ser blomsterkrans under en britisk kroningsseremoni.

Da avdøde dronning Elizabeth, som gikk bort 8. september 2023, ble kronet i Westminster Abbey 2. juni 1953, bar de seks «Maids of Honour» blomsterkranser på hodet til kjolene designet av den anerkjente britiske moteskaperen Norman Hartnell.

MAIDS OF HONOUR: Dronning Elizabeth fotografert sammen med sine seks Maids of Honours etter kroningen i juni 1953, samt Mistress of the Robes, the Dowager Duchess of Devonshire. De seks unge kvinnene var ikledd blomsterkrans på hodet. Foto: NTB

De seks unge kvinnene, som var spesialvalgt av dronningen selv, var med og bar dronningens kroningskåpe – som skal brukes av dronning Camilla under kroningen.

Dronning Camilla har på sin side valgt to såkalte «Ladies in attendance», som skal være ved hennes side for praktiske oppgaver under kroningen. Hun har valgt søsteren Annabel Elliot (74) og den nære venninnen Lady Lansdowne, Fiona Shelburne (68), til den ærefulle oppgaven.

UTVALGT: Dronning Camilla har valgt lillesøsteren som én av to såkalte «Ladies in attendance» under kroningen. Her fra et arrangement i London i 2011. Søstrene i lystig passiar med «Strictly Come Dancing»-dommer Craig Revel Horwood. Foto: John Stillwell / NTB

- Massiv endring av rojal etikette

Men det er altså mangel på kongelige tiaraer som har skapt furore i britiske presse og på sosiale medier.

Også kong Charles' tidligere butler, Grant Harrold (45), som jobbet for den daværende prinsen fra 2004 til 2011, uttaler ifølge Page Six at man kan forvente å se helt andre antrekk og tilbehør på årets gjester, enn det man så under kroningen av dronning Elizabeth for 70 år siden.

– Aristokratiet bar den gangen spesialsydde kroningsantrekk, men dette kommer vi ikke til å få se denne gangen. (...) Det er en massiv endring hva gjelder kongelig etikette. Det er seniormedlemmene av kongefamilien som dikterer etiketten, forklarer den tidligere butleren.

SPESIALSYDD KAPPE: Kong Charles IIIs «Robe of State», som han skal bære under kroningen i mai 2023, er spesialsydd av syere ved Royal School of Needlework i England. Dette bildet ble tatt tre måneder før kroningen. Foto: NTB

Harrold er overbevist om at gallakjolene kommer frem på kveldsarrangementet på Buckingham Palace dagen-før-dagen, men at det under selve kroningen blir fokus på smarte antrekk – både for de kvinnelige gjestene og de mannlige.

Men at prinsesse Catherine av Wales dukker opp i tiara; dét tviler han på.

– Jeg tror ikke prinsessen av Wales, eller noen av de andre kongelige, kommer til å gå med tiara. Jeg er overbevist om at fokus kommer til å bli på komfortable dagantrekk, som viser hvor avslappet dresskoden faktisk er, sier Harrold, ifølge Page Six.

- Annerledes om det hadde vært Diana som skulle krones

Instagram-kontoen @Royalfashionpolice har over de siste årene blitt en populær kilde for de som er interessert i hva de kongelige bærer av ulike designantrekk.



Kontoen følges av blant andre den norske skuespilleren og designeren Pia Tjelta (45).



KLAR TALE: Skaperen bak den populære Instagram-kontoen har klare holdninger hva gjelder «tiara-gate». Foto: Skjermdump @royalfashionpolice

@Royalfashionpolice-skaperen har kastet seg på tiara-debatten, og bruker Instagram-kanalen til å påpeke at denne dagen til syvende og sist handler om dronning Camilla og kong Charles – ikke prinsesse Catherine av Wales eller andre kongelige ikledd tiara.

Men til tross for dette, er det ikke til å stikke under stol at fokuset er størst rundt hva kongens svigerdatter kommer til å være ikledd.

«La oss være ærlige; ingen er spesielt ivrige når det kommer til hva Camilla skal gå i på kroningen, sammenlignet med Catherine».

Royalfashionpolice-profilen mener at ting hadde vært annerledes om det var prinsesse Diana som skulle ha besteget tronen i Westminster Abbey.

«Dersom Diana var den som skulle ha blitt kronet, ville fokuset vært delt mellom henne og Catherine. Og dermed ville presset rundt Catherine vært mindre».

Innlegget avsluttes med at det er viktig å huske på at prinsessen av Wales, trebarnsmoren Catherine, kanskje ikke synes det er innafor å bære tiara foran de andre kongelige, og spesielt ettersom dresskoden ikke krever det.

POMP OG PRAKT: Dronning Elizabeth II med krone, septeret med due og septeret med kors, som blir gitt til monarken på kroningsdagen. Hun var den lengstlevende, britiske monarken til sin død 8. september 2022. Hun ble 96 år. Foto: NTB

– Hva tenket du om at prinsesse Catherine og de andre de rojale kvinnene trolig lar tiaraen bli hjemme på kroningsdagen, Ole-Jørgen?



– Enten bør de kongelige gå fullt ut med tiara og pomp og prakt, eller så må de strippe det helt ned til bare å være pyntet. En mellomting vil i den store sammenhengen, med kroner, septre og ridesporer, se ut som at det er tatt ut av sitt rette element, bedyrer TV 2s kongehusekspert.