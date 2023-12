Thomas Numme med rettelse om farens bisettelse

Showbiz-mannen Yngvar Numme døde natt til 25. november i feriehuset i Spania. Han ble 79 år gammel.

Onsdag ble det kjent at han bisettes i Sandefjord kirke, fredag 15. desember klokken 13.00



Enkelte medier skrev at bisettelsesseremonien var privat.

Nå kommer sønnen Thomas Numme med en presisering på Instagram.

– Det har ved en feil blitt kommunisert at seremonien er privat og mange medier har publisert dette. Jeg må få understreke at alle som vil ta farvel med Pappa er hjertelig velkomne, skriver Numme, og uttaler at dette er viktig for familien å få frem.



Dødsfallet kom brått og uventet på de nærmeste.

– Det er usigelig trist, uttaler Thomas Numme til VG.



Han beskriver responsen til farens bortgang som «overveldende».

– All den kjærligheten han har fått i disse dagene, det vet jeg at han hadde likt godt, uttaler Numme til avisen.