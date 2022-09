Thomas Numme gjør comeback som programleder

Det er nå klart hvilke programmer som skal gå på TV 2 denne høsten. En av nysatsningene blir Hemmelige duetter, et program som skal ledes av Thomas Numme.

PROGRAMLEDERE: Thomas Numme blir programleder for det nye TV 2-programmet Hemmelige duetter, sammen med rapper Regina «Myra» Tucker. Foto: Bjørnar Morønning

I denne artikkelen står alle programmer som har premiere på TV 2 denne høsten og frem mot vinteren.

Det er en blanding av gamle travere og nye konsepter.

14 nye, norske program

Det er 14 nye programmer fra 2022 på TV 2.

Hemmelige duetter sørger for Nummes programleder-comeback. Rapperen Regina «Myra» Tucker, kjent fra Hver gang vi møtes, skal også bidra i programmet. Hun kan avsløre at det blir både tårer og latter.

– Jeg synes det er så fint fordi det er ekte folk, liveband og det er ekte følelser. Og da melder jeg meg på, det synes jeg er gøy, sier Numme når TV 2 møter den nye programleder-duoen på lanseringen.

PROGRAMLEDERE: Thomas Numme og Myra er programledere sammen i det nye TV 2-programmet Hemmelige duetter. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Mens Numme gjør comeback som programleder, gjør Myra en debut.

– Det har vært så herlig å jobbe med Thomas, produksjonen og bare de menneskene som var der. Artistene og de hemmelige. Jeg kunne ikke bedt om en bedre debut. Det var 100% litt skummelt, men jeg synes det gikk bra selv, innrømmer Myra.

– Det gikk så bra, skyter Numme inn.

Høsten største reality-program blir Forræder. Reality-konseptet beskrives som et psykologisk spill med norske kjendiser og har premiere 9. september.

Mads Hansen er programleder for storsatsningen, som beskrives som et psykologisk spill og sosialt eksperiment med 20 norske kjendiser.

– Dette blir helt unikt, lovte Hansen.

INNRØMMELSE: – Vi hadde en deltager som måtte ringe hjem til moren sin for å høre en stemme de kunne stole på, innrømte «Forræder»-programleder Mads Hansen fra scenen. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Han kunne fortelle at det ikke tok lang tid før deltakerne begynte å mistro hverandre.

– Det var en herlig paranoia for meg som så på, ler programlederen.

– Fra morgen til kveld ante de ikke hvem de kunne stole på. Da spilldagen var over tok de frem bøker og skrev ned hvem de mistenkte, det var altså perm til perm med notater. Folk sov ikke om nettene, forteller Hansen.

– Det var deilig å kjenne at du ble såpass klin «gærn». På et tidspunkt kastet alle ut anklager. 10 dager innspilling føltes som 10 år, forteller Sander Austad Dale, bedre kjent som youtuberen «Randulle».

I oktober kommer også Kompani Lauritzen: Tropp 1. Hovedforskjellen mellom dette programmet og forgjengeren, er at alle kan melde seg på, ikke bare kjendiser. 24. oktober har Kompani Lauritzen: Tropp 1 premiere.

Den største dokumentarserien på kanalen blir Direktøren. En norsk true crime-serie om forretningsmannen som får livet snudd på hodet etter en Europa-ferie.

Samme dag som høstlanseringen, torsdag 1. september, hadde også Petter Nyquists nye program, Petter og overleverne, premiere.

Dokumentarserien om kortvokste, Kort og lovende, fortsetter også på TV 2 og TV 2 Play.

Nylig hadde Lunch premiere på TV 2. Dette er en serie som er basert på tegneserien med samme navn.

I dokumentarserien Reddet følger vi redningshelikoptertjenesten i Norge og får et unikt innblikk i noen av de mest spektakulære redningsoperasjonene i landet, både til havs og på land.

Abu og Mayoos Norge. Abubakar Hussain og Mayoo Indiran skal oppleve Norge på en helt spesiell måte. Serien har premiere på TV 2 Play i oktober.

VISDOMSORD: Abubakar Hussain kunne love at serien deres «Abu og Mayoos Norge» vil inneholde en rekke visdomsord fra Mayoo Indiran. Foto: Bjørnar Morønning

Det er også flere dramaserier på vei. Hodejegerne er dramaserien basert på Jo Nesbøs bok med samme navn. Axel Bøyum i hovedrolle. Hodejegerne har premiere 2. september.

Coming of age-serien Kids in Crime handler om en gjeng med ungdommer med ulike utfordringer, både sosialt i hjemmet og psykisk. Jakob Oftebro i hovedrollen.

Ammo. Spenningsserie om norsk våpenindustri og våpen med kunstig intelligens. Ide av Nicolai Cleve Broch, som også spiller hovedrollen. 13. oktober har Ammo premiere.

Broch fikk ideen til serien etter å ha sett en dokumentar om norsk våpenindustri.

– Jeg ble veldig fascinert av kontrasten mellom det hverdagslige, hvordan de på fabrikken snakket om trygg barnehageplass og alt det sosiale, tryggheten og det de skaper for lokalsamfunnet, samtidig som det de satt og lagde skaper så mye lidelse i andre deler av verden, sier Broch.

I fyr og flamme. Simon Nitche er programleder for gameshowet hvor kjendiser presses til å gjøre utrolige utfordringer.

Bleep. Victor Sotberg, Robin «Rob The Sir» Hofset og Chistopher Robin Omdahl lager innhold rettet mot unge voksne.

Kjente konsepter

Selv om det er mange nye program, er det også en rekke programmer TV-seerne kjenner til fra før.

Programmene som bidrar med å formidle sanne, norske historier er Vårt lille land (premiere oktober), Åsted Norge og Toll (premiere 19. september).

Av fiksjonsserier fortsetter Farfar (premiere 16. september), Idrettsforeldre (premiere 31. oktober) og Kjære landsmenn (premiere 1. oktober).

I reality-kategorien får vi se mer Farmen som har premiere 6. september. Denne gang blir det også gjensyn med Torpet, som har premiere samme dag på TV 2 Play.

John Arne Riise er også tilbake med Fan av Riise sesong 2 , som har premiere 6. oktober.

Dessuten kan man glede seg til rødmende bønder og kjærlighetsbrev, når Jakten på kjærligheten har premiere 5. september.

Helt Harald er også tilbake på skjermen. Denne gangen med Sven Nordin, Ulrikke Brandstorp, Abid Raja og Ina Wroldsen som gjester. Premiere på dette er 6. september.

Det blir også gjensyn med flere doku-serier. Nærmere bestemt Funkyfam, Alle elsker David og Bloggerne.

Truls à la Hellstrøms bistro og Skal vi danse: all stars har allerede hatt premiere på TV 2, og fortsetter utover høsten.