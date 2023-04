Thomas ble oppringt av ukjent nummer – nå skal han synge med kjent norsk artist

The Voice-deltakeren Thomas Tvedt (30) satt hjemme en kveld da det ringte fra en ukjent. I andre enden var det en mann som sang. Nå skal Thomas synge på konserten til mannen som ringte.

OPPRINGT AV UKJENT NUMMER: The Voice-deltakeren Thomas Tvedt ble plutselig oppringt av ukjent nummer. Det viste seg å være en kjent, norsk artist. Foto: Thomas Andersen/TV 2

En helt vanlig onsdag kveld satt Thomas Tvedt (30) i sofaen hjemme, da telefonen plutselig ringte.

Siden det var ganske sent på kvelden, og et ukjent nummer, tenkte han det måtte være en telefonselger. Likevel valgte han å ta telefonen.

I andre enden av telefonen var det en mann som sang.

Det var heller ikke hvilken som helst sang som ble sunget av mannen i andre enden av telefonen.

Det var faktisk akkurat den samme sangen som Tvedt hadde sunget i «knockout»-runden i «The Voice».

– Det første jeg tenkte var bare «nå har det klikket for meg. Hører jeg helt feil nå?». Så tenkte jeg at det måtte være noen som tulleringte meg. Men så skjønte jeg at det måtte jo være Sigvart!

Ble rørt til tårer av låta

I sin «knockout»-runde i The Voice, valgte Tvedt å synge «Endelig heil» av Sigvart Dagsland (59).

Mentorene ble rørt til tårer, sammen med det norske folk. Tvedt gikk videre til live-sendingene, som starter fredag 28. april.

Tvedt er også en historisk The Voice-deltaker. Han er nemlig født blind, og har vært det hele livet.

Det var heller ikke tilfeldig at Tvedt valgte Sigvart Dagsland sin låt. Helt siden han var liten, har han hørt på den kjente og folkekjære artisten.

Så da Dagsland slapp sitt nye album, begynte Tvedt å høre på, låt for låt.

VIDERE: Etter seieren i knockout-runden, er Thomas videre til live-rundene. Foto: Thomas Andersen/TV 2

– Da det kom til «Endelig heil», så hørte jeg et par sekunder og tenkte sånn «oi, denne var fin». Og da jeg kom halvveis inn i låta, ble jeg skikkelig rørt. Den bare traff meg skikkelig. Så tror jeg at jeg hørte den 20 ganger etter hverandre, fortelle Tvedt.

Så da det var duket for «knockout»-runden i sangprogrammet, ønsket Thomas å synge en sang som virkelig betydde noe for ham. Da falt valget naturlig på «Endelig heil».

– Først så var det låten i seg selv som traff meg, men jeg tror det må være noe med teksten. Den bare treffer meg veldig.

Og det gjorde han rett i. Samtlige av mentorene tok nemlig til tårene grunnet Tvedts fremføring. Se Tvedts fremføring i videovinduet under:

Fikk nummeret på én betingelse

Da telefonen plutselig ringte en kveld, og det var Dagsland som sang i andre enden av telefonen, ble Tvedt nokså satt ut. Men etter noen sekunder, forsto han hva som skjedde.

– Det gikk plutselig opp for meg at det var Sigvart som sang i andre enden av telefonen. Og da det viste seg å være han, ble jeg veldig «starstruck». Noe jeg egentlig aldri blir! Men Sigvart har jeg hørt på hele livet, så for meg var det helt utrolig.

Sigvart Dagsland hadde nemlig blitt tilsendt Tvedt sin The Voice-opptreden. Da han så den, ble han svært imponert.

– Først så tenkte jeg «er det meg?», forteller Dagsland til TV 2 før han fortsetter:

IMPONERT: Artist Sigvart Dagsland forteller han ble svært imponert av Thomas sin tolkning av låta hans. Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Jeg syns bare det var ekstremt godt levert. Der var sangen, rett frem, uten fakter. Og for meg var det ekstra fint at det var akkurat den låta, for den er jeg veldig stolt av og glad i. Så det var utrolig fint å høre.

Og den usedvanlige åpningsmetoden i telefonsamtalen var heller ingen tilfeldighet.

– Jeg kontaktet en kompis av Thomas for å få nummeret hans. Kompisen fortalte at jeg skulle få det på én betingelse, og det var at jeg måtte synge sangen min til Thomas da han tok telefonen. Så det gjorde jeg, forteller Dagsland.

Skal synge sammen på Dagsland sin konsert

Det var derimot ikke kun for å slå av en prat at Dagsland slo på tråden til Tvedt. Artisten hadde også en stor og spennende forespørsel å komme med.

– Sigvart spurte om jeg ville være med å synge en duett sammen av «Endelig heil», på hans neste konsert i Oslo-området, forteller Tvedt.

For The Voice-deltakeren, som nå holder på gjøre seg klar for sin første livesending på The Voice, var det kun ett riktig svar:

– Jeg klarte egentlig ikke tenke noen ting, jeg bare sa «ja, det vil jeg!». En ting er at han vil ha meg med, men at han også vil ha meg opp på scenen for å synge låta med han? Det er en utrolig stor anerkjennelse, sier Tvedt og fortsetter:

KLAR FOR KONSERT: Det var ingen tvil for Thomas da han ble spurt av Sigvart Dagsland om å være med å synge på konserten hans. Foto: Ditlet Eidsmo/TV 2

– Han hadde jo ikke spurt om han ikke synes det var godt nok. Han er så etablert artist, som de fleste vet hvem er. Det gjør meg veldig ydmyk, og føltes som en stor klapp på skulderen.

For Dagsland var det ikke et vanskelig valg å invitere Tvedt med til å synge med han:

– Det at Thomas valgte den låta, gjorde meg utrolig glad. Jeg synes det var så fint, at det var helt naturlig at han synger den med meg på konserten min.

Det hele skal også være et overraskelsesmoment til publikum:

– Jeg skal starte med å si noe som «er det noen i publikum som kunne tenkt seg å synge denne låta med meg?», så skal Thomas komme opp på scenen. Så det tror jeg blir veldig gøy, forteller Dagsland.

