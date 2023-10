Thea Loch Næss (26) har blitt singel: – Jeg er fri og det er fantastisk

Onsdag 2. november er det premiere på den svenske dramaserien «Ondskapen» TV 2 Play. Her har norske skuespilleren Thea Loch Næss (26) en av hovedrollene som den finsk-svenske kjøkkenhjelpen Marja, som innleder et hemmelig forhold til 16 år gamle Erik Ponti.

Kjente til regissøren

Serien er basert på Jan Guillous suksessroman «Ondskan».

DRAMASERIE: Thea Loch Næss i rollen som kjøkkenhjelpen Marja som forelsker seg i mannen foran, Erik Ponti som spilles av Isac Calmroth. Foto: TV 2 Play/C More

Den travle skuespilleren befinner seg for tiden i Spania, på innspilling av en en ny TV-serie. Veien til å få rollen i «Ondskapen» skjedde fordi hun kjente til regissøren fra før.

– Samme mann som castet meg i serien «The Last Kingdom», Erik Leijonborg, ville ha meg med da han utviklet denne serien her. Han lurte på om jeg kunne finsk-svensk, og det sa jeg at jeg kunne lære meg. Koronaen kom og prosjektet ble lagt på is, men i 2021 tok de opp tråden, og jeg jeg fikk rollen etter en lang prosess, sier Loch Næss til TV 2.

HEMMELIG KJÆRLIGHETSFORHOLD: Thea Loch Næss i en kjøkkenscene i TV-serien «Ondskapen». Foto: TV 2 Play/C More

Føler seg priviligert

26-åringen har spilt i en rekke filmer og TV-serier de siste årene, blant annet «The Last Kingdom», «Hjerteslag» og «Julestorm». Loch Næss har i tillegg hovedrollen i den kommende dramaserien «So Long, Marianne», om forholdet til Leonard Cohen og norske Marianne Ihlen, samt kinoaktuell med filmen «A Happy Day».



– Jeg føler meg utrolig takknemlig fordi jeg får jobbe og leve av det jeg elsker. Det er perioder hvor det plutselig er stille og det er ingen jobb, men så snur det like fort. Så lenge jeg får jobbe med prosjekter jeg liker, og arbeide med mennesker som jeg beundrer og ser opp til, så er jeg takknemlig, sier skuespilleren.

INTERNAT-FLØRT: Thea Loch Næss i en scene med den svenske skuespilleren Isac Calmroth som spiller hennes flørt i serien, Erik Ponti. Foto: TV 2 Play/C More

Streiken i Hollywood

Idet korona-pandemien brøt ut, hadde hun mange jobber internasjonalt, men som hun ikke fikk lov til å gjennomføre fordi det var innreiseforbud i de landene det var opptak. Da pandemien endelig var over, var det plutselig streik i Hollywood, noe som også gjorde det vanskelig for Loch Næss.

SINGEL: Thea Loch Næss gjester programmet i «Presseklubben» på TV 2, desember, 2020. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg er heldig som har en karriere i Norge og kan jobbe her. I USA er det dødt. Jeg har merket på kollegaene mine i bransjen at de må tenke annerledes. Kanskje kan det være bra at vi får fram smalere filmer og at det ikke bare er de store studioene som spyr ut innhold som ikke er så bra.

Singel

26-åringen er for tiden singel og trives godt med den tilværelsen. Hennes siste kjæreste var snowboard-kjører Fredrik Perry, men det tok slutt og nå er skuespilleren alene.

Hun elsker å være på reisefot, og det passer derfor fint og ikke ha en kjæreste akkurat nå, forteller hun TV 2.

– Jeg trives så godt alene og da slipper jeg å skuffe noen når jeg må reise på jobb og være borte. Det er bare meg jeg skal tenke på, og jeg trenger ikke å få dårlig samvittighet. Jeg er fri og det er fantastisk.

– Du trives som singel for tiden, da?

– Ja, alt til sin tid, svarer hun.

«Ondskapen»

Den svenske dramaserien «Ondskapen» tar oss til 1950-årene, og det turbulente livet til 16 år gamle Erik Ponti, som vokser opp med en utagerende stefar.

Når Erik blir utvist fra skolen i Stockholm på grunn av voldelig oppførsel og trakassering, blir han sendt til internatskolen Stjärnsberg.

KJÆRLIGHET: Erik Ponti (Isac Calmroth) og Marja (Thea Loch Næss) innleder et forhold på internatskolen. Foto: TV 2 Play/C More

Til tross for at all personlig kontakt mellom ansatte og elever er strengt forbudt og resulterer i utvisning, innleder Erik et hemmelig kjærlighetsforhold til kjøkkenpiken Marja - spilt av Thea Loch Næss.

Kjære kollegaer og venner

TV-serien ble spilt inn i Vilnius i Litauen og 26-åringen har mange gode minner fra opptaksperioden.

– Alle som spilte i de forskjellige rollene er nå av mine kjæreste venner. Det var som en svensk sommercamp. Det er gøy med 60-tallet og all scenografien fra den tidsepoken, og det gamle herskapelige palasset vi filmet i, avslutter Loch Næss til TV 2.

