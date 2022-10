«The Witcher»-fans vil ha serien kansellert etter rollebytte

GOD KVELD NORGE (TV 2): Fansen av fantasy-serien er ikke overbevist om at fortsettelsen vil bli verdt å følge med på.

Henry Cavill (39) og Netflix annonserte lørdag at Liam Hemsworth (32) tar over hovedrollen som Geralt of Rivia i Netflix-serien «The Witcher».

Det skjer kort tid etter at det ble kjent at Cavill vil nok en gang bli å se som supermann. Det annonserte han selv i en video:

Det skal angivelig være en oppfølger til Man of Steel, som kom ut for over 9 år siden.

Mener avgjørelsen er latterlig

Selv om mange ble oppglødd av akkurat den nyheten, var det mange som trakk inn DC Studios da «The Witcher»-rollebyttet ble annonsert.

MYE NYTT: Cavill-fans fikk to store nyheter denne uken. Enkelte tar det med humor, mens andre raser. Foto: Skjermbilde fra Twitter

«Hvis dette er på grunn av supermann, bare utsett innspillingen. Jeg vil heller vente et par år enn å se en annen spille Geralt. Dette er latterlig», skriver en Twitter-bruker.

Cavill er uttalt fan av både «The Witcher»-bøkene og spillet. Søndag delte han sine tanker om slutten:

– Reisen min som Geralt av Rivia har vært fylt med både monstre og eventyr, og dessverre kommer jeg til å legge fra meg mine medaljonger og sverd.

Fansen vil få se ham en siste gang i den kommende sesong tre, men etter det vil Hemsworth, som Cavill omtaler som «fantastisk», ta over rollen.

– Liam, gode herre, denne karakteren har en en herlig dybde til seg, nyt å dykke inn i den og se hva du kan finne, skriver Cavill på Instagram.

Store støvler å fylle

Hemsworth som er best kjent fra «The Hunger Games»-filmene, uttalte seg også om endringen i sosiale medier:

– Som en Witcher-fan er jeg svært begeistret for muligheten til å spille Geralt of Rivia.

NY MONSTERJEGER: Liam Hemsworth. Foto: ANDREW KELLY /Reuters

Skuespilleren sier han er beæret for å ta over sverdet, og roser Cavills tolkning:

– Jeg har kanskje store støvler å fylle, men jeg er virkelig spent.

Vil ikke se mer

«The Witcher» har oppnådd rekorder og gode seertall med de foregående sesongene. Sesong to var på et tidspunkt den mest sette i Norge, melder 730.

Mange ivrige fans har delt sin mening om fortsettelsen på både skuespillernes og seriens sosiale medier-kontoer.

På Twitter skriver en:

– Dere drepte akkurat The Witcher! Og erstattet ham med Liam Hemsworth (sikkert en fin fyr og god skuespiller) men det vil ikke fungere for all fansen der ute.

UTTALT FAN: Henry Cavill har vært klar på at han var fan av The Witcher-universitet før han inntok rollen. Foto: Netflix

Personen legger til at dette er ikke som TV-serien Dr. Who, hvor hovedrolle-bytte har blitt en del av handlingen, siden karakteren endrer form.

Enkelte skriver at de er «hjerteknust» etter nyheten. Flere melder at de ikke vil følge med på fortsettelsen og mener at serien bare bør legges ned.

– Henry var det eneste gode med serien, skriver en, som mener at Cavill bar hele serien, og omtaler den nå som en «vits».

Mange skylder også på manusforfatterne, som de mener har gått for langt bort fra handlingen i bøkene og tv-spillet, og spekulerer i at det kan ha vært grunnen til at Cavill, som er uttalt fan av begge, ikke ville medvirke mer.

Det har også blitt laget en underskriftskampanje for å beholde Cavill i hovedrollen og heller sparke manusforfatterne.

Men mange tar også til motmæle og spør hvorfor alle skylder på tekstforfatterne, og mener at det rett og slett bare kan være at Cavill ikke lenger vil ha rollen.