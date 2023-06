The Weeknd svarer på den massive sexscene-kritikken

THE IDOL: Abel Tesfaye i Cannes for å promotere serien han både har skrevet for og spiller i. Foto: Doug Peters /Pa photos

Abel Tesfaye (33), som har varslet at han vil kvitte seg med artistnavnet «The Weeknd», er aktuell som skuespiller i storsatsingen «The Idol».

Serien har fått gjennomgå av anonyme kilder, kritikere og publikum. Sistnevnte gruppe reagerer særlig på Tesfayes rolle i serien.

I tillegg til å spille den mystiske og tilsynelatende utspekulerte nattklubbeieren «Tedros», har han også bidratt på manus og som produsent. Det har fått enkelte kritikere til å ytre at dette er et eneste stort ego-prosjekt for Tesfaye.

Fansen er ikke fornøyd

De så langt to episodene av «The Idol» har inneholdt sexscener mellom Tesfaye og Lily-Rose Depps (24) karakterer.

Depp spiller popstjerna Jocelyn som har slitt mentalt etter morens dødsfall. Foto: HBO Max

I den første pakker «Tedros» popstjernas hode inn i en nattkjole, som forhindrer henne fra å puste, fram til han bruker en kniv til å lage pustehull i plagget.

I den andre episoden er det en forspill-seanse hvor klubbeieren gir Jocelyn en rekke kommandoer, som blant annet å kveles av hans legeme og «strekke ut den lille stramme fitta». Det har skapt reaksjoner:

I will never see the weeknd the same after this #theidol pic.twitter.com/m2kTrDLDJw — Melissa 🥀 (@melissaxperez_) June 12, 2023

«Jeg vil aldri se på The Weeknd på samme måte etter dette», skriver en Twitter-bruker før hun legger til at han er en av hennes favorittartister, men at dette var kleint.



Whoever advised The Weeknd that doing The Idol was a good idea needs to be fired and replaced with me — Chelsea🦇 (@chizzlechips) June 13, 2023

I en av mange Twitter-tråder om scenen, poengterer en bruker at Tesfayes karakter alltid er påkledd, mens Depp viser mye hud.

Flere ytrer at folk tar underholdningsserien for seriøst, mens en annen sier at det ikke er noe nytt med drøyt innhold på HBO.

Historiens verste sexscene

Det skorter definitivt ikke på meningene om serien, som tidligere har blitt anklaget for å ligne «torturporno», preget av mannlig fantasi og objektivering.

Tesfaye sammen med hovedrolleinnhaver Lily-Rose Depp og regissør Sam Levinson. Foto: ERIC GAILLARD /REUTERS

Britiske GQs skribent går så langt som å kalle det «den verste sexscenen i historien», for så å spørre: «seriøst, har noen i denne TV-serien noensinne hatt sex?». Skribenten mener at det fremstår som at kåte tenåringsgutter har skrevet serien.

Hun kommer med flere stikk til serieskaperne, og virker ikke videre imponert over Tesfayes skuespill og mener han fremstår følelsesløs i den mye omtalte forspill-scenen.

Regissør Sam Levinson har kommentert kritikken ved å antyde at «The Idol» potensielt kan være revolusjonerende, og er klar på at det er provoserende.



Sier sexy ikke er målet

Nå adresserer Tesfaye sexscene-kritikken i et nytt intervju med amerikanske GQ.

Abel Tesfaye alias The Weeknd. Foto: LOIC VENANCE /AFP

Der svarer Tesfaye «nei», på spørsmålet om den mye omtalte scenen skulle føles sexy. Han elsker folks engasjement og mener det er «sunt» at diskusjon oppstår.

Skuespilleren sier rollen, som er helt ulik ham selv, var en utfordring, og beskriver karakteren som avskyelig og psykopat.

– Det er egentlig ikke noe mystisk eller hypnotiserende ved ham. Og det gjorde vi med vilje, med hans image – antrekkene, håret, fyren er en drittsekk.

I den første episoden spiller 33-åringen en scene hvor han er hjemme hos popstjerna Jocelyn. Der, foran et speil, øver han seg på en flørtende hilsning og sniffer dop.

– Man kan se at han bryr seg så mye om hvordan han ser ut, og at han tror han ser bra ut, sier han og legger til: – Han er kalkulert.

Videre mener han at karakteren er en taper som har tatt seg vann over hodet ved å inngå en relasjon med bakenforliggende motiver til popstjerna.

– Til og med sexen er grådig. Særlig i episode to. Grådig er det eneste ordet jeg kommer på for å beskrive det. Han kan ikke tro at han er der. Han fremstår som en skikkelig taper.

Selv mener han serien både er morsom og skummel.

Til Complex understreker skuespilleren at det var viktig for ham å ikke romantisere karakteren, som utnytter andres svakheter.

Til magasinet omtaler han sexscenene som nervepirrende for alle involverte.

– Og vi gjør det ikke med mindre alle føler seg komfortable og trygge.

Han har flere ganger sagt at historien er basert på hans egne erfaringer i musikkindustrien.

Hovedrolleinnhaver Depp omringet av fotografer under seriepremieren i Cannes. Foto: Vianney Le Caer /AP

– Fra Jocelyns perspektiv. Mye av meg er definitivt i hennes verden. Det er mye biografisk med tanke på presset fra musikkindustrien.

Ifølge HBO slår premiereepisodene seertallene til populære «The White Lotus» og «Euphoria» i samme tidsperiode. Episode to ble sett av rundt 100.000 færre, men ifølge strømmeplattformen skyldes det lineær-seere, melder Deadline.