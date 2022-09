The Weeknd mistet stemmen under konsert – dette sier legen

Nå oppdaterer The Weeknd fansen på hvordan det går etter at han forrige helg mistet stemmen i starten av sin utsolgte konsert i California.

Han forlot scenen midt under låten «Can't Feel My Face», som er en av de mest populære sangene.

Etter dette forklarte artisten hva som skjedde:

– Stemmen min forsvant under den første sangen, og jeg er helt knust. Jeg kjente at den forsvant og hjertet mitt falt sammen. Mine dypeste unnskyldninger til fansen min her. Jeg lover at jeg skal gjøre det godt igjen med en ny dato.

Har fått beskjed fra legen

Tirsdag kveld kom han med en positiv oppdatering etter stemme-trøbbelet:

– Legen sier at stemmen min er stødig, og med hvile vil jeg være solid og i stand til å fremføre showet mine Toronto-fans venter på, skriver artisten, og avslutter med å takke:

– Tusen takk for all kjærligheten og forståelsen. Jeg elsker dere alle så mye.

Den samme kvelden la han ut nok et innlegg med bilder fra tidligere konserter, og ytret savnet etter å jobbe:

– Ingen steder jeg heller vil være enn på den scenen... Ser deg snart.

Drar videre til Europa

Og The Weeknd har god tid til å hvile stemmen, for konserten i Toronto er ikke før 22. september.

I oktober skal han etter planen holde 12 konserter i Europa. Han skulle opprinnelig besøke Norge den 18. september, men den konserten ble avlyst i oktober ifjor grunnet utsettelser og arena-mangel flere steder.

Artisten er for tiden på 2. plass over de mest spilte artistene på Spotify med over 78 millioner månedlige lyttere.