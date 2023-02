Toppet hitlistene med Rihanna-låt – hadde ikke tro på suksess

AMERIKANSKE HITLISTER: Tilfeldighetene skulle ha det til at Jarle Bernhoft havnet på en av hitlåtene til R&B-artisten Rihanna. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Mentor Jarle Bernhoft (46) kan skilte med en imponerende artistkarriere. To Spellemannspriser, en Grammy-nominasjon og flere album og singler.

Under den syvende blind auditionen klarte ikke Bernhoft å dy seg, og avslørte en stor bragd – kanskje ukjent for mange.

I 2016 spilte han nemlig på låta til en av verdens største R&B-artister, Rihanna – «Love on the Brain».

ØVING: Jarle Bernhoft øver sammen med bandet på Øvingshotellet på Schous plass på Grünerløkka i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Grunnen til at det kom opp, var fordi en av deltakerne sang «Love on the Brain». Da måtte jeg si noe om det: «Vet dere hvem som spiller gitar på den låta?», forklarer han til TV 2.

Se The Voice-deltakeren Kira Dalan Eriksen (19) imponere dommerne med sin versjon av Love on the Brain i videoen under.

Spilt inn på ti minutter

Da Bernhoft var på besøk hos en kamerat i London, ble han spurt om å høre på en ny låt han jobbet med.

– Dette var lenge før Rihanna tok tak i den. Han hadde skrevet låta, så sier han: «Jeg har en låt som du må høre og spille». Jeg var hjemme hos han i London og skulle ta toget om typ et kvarter, sier han lattermildt.

Bernhoft tok seg tiden og hørte litt på låta. Da spurte kompisen om han kunne spille litt gitar på den.

NYTT TILSKUDD: På øving, her med sin nye gitar – en Frank Brothers Arcade i fargen Gunnmetal Blue. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Nei, nå er det ti minutter til jeg må gå. Da sa han: «Neida, kom igjen. Dette klarer du fort».

Etter å ha hørt gjennom låta plukket han raskt opp hvordan rytmen gikk.

– Jeg spilte to gitarer og en bass. Det klarte jeg på ti minutter, for det er en veldig enkelt bygd opp låt. Jeg slang det bare inn, og tenkte ikke så mye mer på det, forteller han.

LAVE SKULDRE: Bidraget til låta beskriver artisten som det mest «underhand» han har gjort. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Kommer aldri til å bli noe av

Etter noen måneder ringte telefonen. Rihanna hadde hørt låta og hadde lyst til spille den inn.

– Det er jo dritkult, helt fantastisk. Så fett! Også tenkte jeg at dette var en veldig utypisk Rihanna-låt. Så det der kommer aldri til å bli noe av, sier han, og ler.

Kort tid etter ringte telefonen på nytt. Låta skulle bli utgitt på hennes neste plate, Anti – og de hadde beholdt gitaren og bassen til Bernhoft.

Se hva Ina Wroldsen tenker om kollegaens bidrag i videoen under.

– Da tenkte jeg: Hva i helsike er det som skjer nå? Det er det minst ambisiøse greiene jeg har spilt noen gang, føler jeg. Jeg står vel for at det er det mest «underhand» jeg har gjort noen gang. Jeg hadde så lave skuldre at neste var under bakken, sier han, og humrer.

Slått av Ed Sheeran

«Love on the Brain» ble den nest mest spilte låta på amerikansk radio, da den ble utgitt i 2016.

– Det var bare Ed Sheeran som var mer spilt.

ÅPNER BALLET: Det er gitaren til artistens om åpner hele ballet når du lytter til «Love on the Brain». Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Bernhoft forteller at så vidt han er bekjent har det blitt gjort mye med produksjonen av låta, men de har beholdt hans to gitarer og bass.

– Gitaren åpner hele ballet. Det er jævlig morsomt. Det er ikke alltid det mest ambisiøse greiene som slår gjennom. Det er det snåleste jeg har opplevd.

– Det var noe med det som de digga og ville bruke. Historien er for god til å være ljug, avslutter han.

