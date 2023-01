The Voice-Anne ble overrasket over egen reaksjon

Anne Fagermo (24) kan skilte med både låter, album og flere konserter, tross sin unge alder. I lange tider har hun hatt lyst til å melde seg på en sangkonkurranse. Nå føltes tiden rett.

– Jeg har tenkt at The Voice er et program jeg har hatt lyst til å være med på, men det er ikke før nå at jeg følte meg klar, forteller hun til TV 2.

STØTTE: Heiagjengen stod klar bak scenen, da Anne Fagermo hadde fremført Bruce Springsteen-klassikeren, I'm On Fire. Foto: TV 2

Stod ved et veiskille

At musikken betyr mye for Anne, legger hun ikke skjul på. Det var likevel ikke gitt at det var den veien hun skulle ta.

Fra hun var liten spilte hun både gitar og piano, og deltok i flere lokale konkurranser. I tenårene dyrket hun fotballinteressen – kanskje ikke så rart, når hennes far er Vålerenga-trener, Dag-Eilev Fagermo (55).

Fotball og toppidrettslinja ble derfor et naturlig valg, da hun startet på videregående – noe hun trivdes godt med. Omtrent 18 år gammel følte hun at hun stod ved et veiskille – hvilken vei ville hun satse på?

Hjertet banket sterkere for musikken, og til slutt valgte hun å legge fotballen på hylla.

– Det var vanskelig, for jeg hadde sett for meg at jeg skulle drive med fotball. Men det kom til et punkt hvor det ble for mye. Jeg mistet gnisten for det som skal til for nå toppen. Gnisten var heller en annen plass. Det var musikk jeg ville holde på med, forteller hun.

Savnet etter idretten er der fremdeles, men fra tid til annen spiller hun for gøy.

Brant mer for musikk

At Anne valgte å legge fotballen på hylla, bryr far Dag-Eilev seg fint lite om. Han, og resten av familien, synes det er stas at datteren nå skal delta i sangkonkurransen.

– Det er en fantastisk erfaring for henne, som er i starten av en musikkarriere. Det er en plattform med flinke folk og god coaching, sier han til TV 2.

Selv om 24-åringen la ned haugevis av treningstimer, merket faren at hun ikke brant like mye for fotballen.

– Skal du bli god i noe, må du brenne for det. Hun var god i fotball, men brant ikke for det. Det er lettere å legge ned den tiden det trengs for å bli god, når man brenner for noe – slik hun gjør med musikken, sier han og forsetter:

– Det gjør ingenting at hun ikke spiller fotball på det nivået lenger. Det viktigste er at ungene trives med det. Man kan ikke drive med noe man ikke brenner for. Så får vi også en ny innfallsvinkel i familien.

STAS: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo synes det er stas at datteren er med i The Voice. Foto: Martin Fønnebø/TV2

Tross støtte fra familien, avslører Anne at hennes far kan komme med noen spøkefulle kommentarer.

– Både han og mamma støtter meg i det. Han er jo veldig glad i musikk, men noen ganger sier han at det er kjedelig det ikke ble fotball. Men musikk er greit, han synes det er moro, sier hun spøkefullt.

Nervepirrende

Selv om 24-åringen fra Telemark har stått på flere scener tidligere, var det en helt ny opplevelse å fremføre en låt foran fire stoler med ryggen til.

– Dette er jo helt nytt for meg. Det er noe helt annet hva jeg er vant til.

Å stå foran mentorstolene beskriver hun som en uvirkelig situasjon. De to minuttene hun fikk til rådighet husker hun lite av.

LYTTER: Med ryggen vendt til scenen har mentorene kort tid på å bestemme seg for om de vil ha deltakeren på scenen å sitt lag. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg syntes det var kjempeskummelt. Jeg var skikkelig nervøs. Jeg har stått relativt mye på scener før, så at jeg var så nervøs overrasket meg litt, innrømmer hun.

Det tok ikke mange sekundene før mentor Espen Lind (51) likte det han hørte, og snudde seg. Heldigvis for ham slapp han å kjempe om telemarkingen. Det ble en god match, ifølge Anne.

MENTOR: Anne Fagermo har lært mye av Espen Lind. Hvor langt hun når i konkurransen gjenstår å se. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg ble veldig lettet og glad for å få Espen som mentor. Jeg hadde vært glad uansett hvem som snudde seg, men jeg følte han og min musikkstil matchet veldig bra. Vi har ganske lik smak. Han er utrolig flink, og jeg har lært masse av han, roser 24-åringen.

