Strevde med å bli komfortabel i ny rolle: – Var vrient

Denne våren er artist Jarle Bernhoft (46) å se som mentor i den åttende sesongen av The Voice. Blant deltakerne er han et populært navn.

Når TV 2 spør hvordan det føles å være en ettertraktet mentor, flirer han.

– Det er jo veldig smigrende. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det, annet enn at jeg synes det er veldig hyggelig. Som fersking kom jeg inn i dette med – ikke bøyd hodet akkurat – men en slags ydmykhet som jeg skal fortsette å ha. Men det er jo superstas. Hvem liker ikke å være populær, ærlig talt?, sier han lattermildt.

– Har ikke samme ammunisjon

Bernhoft tok over mentorrollen etter Tom «Matoma» Stræte Lagergren (31). I løpet av blind auditionene har han funnet en plass blant kvartetten han er tilfreds med.

– Jeg skal være meg selv, og ikke fylle noen sko. Jeg tenker det var derfor jeg ble spurt – fordi jeg hadde noe å komme med. Ikke som nødvendigvis var annerledes enn det Tom har, men jeg ble spurt i kraft av å være meg, påpeker han.

TV-seerne fikk til stadighet se en rørt Matoma. Selv om tårekanalene ikke er like åpne hos Bernhoft, hyller han slike reaksjoner.

– Jeg skal ikke prøve å være mer lettrørt enn det jeg er. Jeg har ikke den samme ammunisjonen som Tom har, men det er en utrolig fin egenskap – å ha hjertet så utenpå skjorta. Jeg skal ikke si at jeg ikke har det, men det er ikke like bløtt.

Passet inn

Da Bernhoft fikk spørsmål om han ønsket å bli en del av mentor-gjengen, måtte han tenke seg om. Artisten hadde nemlig ikke sett så mye på TV 2-programmet tidligere.

– Jeg fikk et inntrykk av at det var en fin gjeng som jeg kunne passe bra inn i. Det har funka veldig «smooth».

Inntrykket stemte godt overens med realiteten. Blant mentorene var Ina Wroldsen (38) den eneste han ikke hadde møtt tidligere.

– Hun er ganske lik slik hun fremstår. Det er det fine med dem – det er ikke slik at Espen er én type på skjermen, men en helt annerledes av. De er seg selv, så det er veldig lett å forholde seg til dem, forteller han.

Ertende sjargong

I kampen om å kapre talentene til sine respektive lag, sitter kommentarene løst blant mentorene. Når deltakerne trer av scenen, og mentorstolene vender ryggen til, tar det ikke lang tid før den ertende sjargongen setter i gang.

Å være nykommeren i gruppa beskriver Bernhoft som ekstremt morsomt.

– Jeg merker at de kanskje er litt prøvende på meg først. Man ser det ikke helt i programmene, for de er jo klipt til, men i starten var det litt spede forsøk, forteller han, og ler.

Han la raskt merke til at Wroldsen og mentor Yosef Wolde-Mariam (45) var hardere mot hverandre, enn hva de var med han i begynnelsen.

– Man merker at alle blir varme i trøya etter hvert. De tester litt, og prøver seg kanskje litt på nykommeren. Litt forsiktig først, for de vet ikke om jeg kommer til å bli fornærmet, fortsetter han.

Selv holder ikke Bernhoft igjen på noe om det sendes spøkefulle stikk til hverandre.

– Det er veldig søtt. Jeg lar meg ikke så lett fornærme av ting. Jeg holder ikke noe igjen, men det er ingen av oss som er kjipe. Det er kjempegøy. Nå er alle kanoner helt løse, sier han spøkefullt.

Utfordrende overgang

Når Bernhoft snakker med TV 2, har han akkurat returnert fra Los Angeles i USA. Nytt album er i gjære.

– Det har vært en globetrotterstart på 2023. Men man blir brått dratt ned på jorda igjen. Sykdomsfaglig leverer 2023 som 2022 slutta – rein holke og feber, forteller han.

Gradvis har han begynt å krysse landegrensa. Da koronapandemien herjet verden over, måtte han tenke nytt hva gjelder jobbturer utenlands. Strømmekonserter og bakgårdskonserter oppstod, da behovet etter kulturelle arrangement meldte seg.

– Helt i starten tror jeg alle lurte på hva i helsike vi skulle gjøre nå. Etter hvert ble det et ganske stort behov for kultur blant folk.

I en normal hverdag er 46-åringen svært bevisst sin rolle. Da pandemien brøt ut, følte han derimot på en usikkerhet.

– For min del ble det en liten periode med litt mer spilling for folk som ikke hadde bedt meg om å spille. Den rollen man tar blir veldig tydelig når jeg spiller konsert for et betalende publikum. Det er der sjenansen kommer inn, forteller han.

Å «dytte» seg på folk som ikke hadde uttrykt et ønske om å bli underholdt, føltes spesielt for artisten.

– Når jeg på en måte skal dytte meg selv på folk, sånn som det ble med strømmekonserter, så får jeg en helt annen rolle. Det var ikke lett å bli komfortabel med det, fordi jeg kan bli veldig privat, forklarer han.



Paradoksal situasjon

Da pandemien slo rot, ble hverdagen snudd på hodet for hele verden. Usikkerheten førte til at han opplevde tiden som noe vanskelig.

Samtidig som han kjente på sjenanse, hadde han også et uttrykksbehov.

– Jeg kan stille meg opp – kun meg og en gitar, og holde en halvannen times konsert. Men det er ikke nødvendigvis et kjempemetta felt av artister som kan gjøre det. Noen band trenger litt mer produksjon for å lage konsert. Det gjør nødvendigvis ikke jeg. Det er noen som kan det, sier han, og sikter til blant andre Sondre Lerche (40) og Jan Eggum (71).

Etter en tid hvor spillejobbene uteble, snudde det.

– Det paradoksale var at jeg fikk mer å gjøre i pandemien, enn det jeg hadde planlagt å gjøre de årene hvis det ikke hadde vært pandemi. Jeg kunne spille mange intimkonserter – gjerne tre konserter per kveld, forteller han.

Samtidig som antall spillejobber økte, kjente han også på vanskelige følelser.

– Jeg syntes det også var vrient på grunn av solidaritet med andre i bransjen. Jeg følte det var et kjempe mannefall. Rett og slett en paradoksal situasjon. Men her er vi, avslutter han.

