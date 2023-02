Opptreden går viralt: – Klarer ikke skjønne at det er sant

Viktoria Birkeli deltar i The Voice for andre gang. Nå har blind-auditionen hennes gått viralt.

The Voice:

Blind audition-rundene nærmer seg slutten i The Voice. Så langt har mentorene, Espen Lind (51), Ina Wroldsen (38), Yosef Wolde-Mariam (45) og Jarle Bernhoft (46) kjempet til seg flere talenter på sine lag.

Én av dem er Viktoria Birkeli. Hun trollbandt alle mentorene med sin versjon av låta «Jealous» av Labrinth.

Nå har blind auditionen hennes nådd nærmere en halv million visninger på YouTube.

– Syk opplevelse

I skrivende stund har opptredenen hennes blitt sett over 482.000 ganger. Når TV 2 ringer Birkeli, forteller hun at hun innimellom har sjekket kommentarer og visninger.

Da en av de andre deltakerne, som er med i konkurransen, delte hvor mange som hadde sett hennes blind audition, sjekket Birkeli sin egen opptreden på nytt.

TILFELDIGHET: Viktoria Birkeli oppdaget at blind auditionen hennes hadde gått viralt ved en tilfeldighet. Foto: Thomas Andersen/TV 2

Da oppdaget hun at nærmere en halv million har sett opptredenen hennes.

– Det var en syk opplevelse . Det er så mange! Å fy fader, tenkte jeg. Det er så mye at jeg ikke klarer å skjønne at det er sant. Jeg følte litt på det, men det er bare gøy. Jeg storkoser meg med det, sier Birkeli til TV 2.

Gjør comeback av to årsaker

Det er ikke første gang Birkeli deltar i The Voice. Da hun deltok i 2019, kom hun helt til duell-rundene, og røk ut rett før direktesendingene skulle starte.

Nå gir hun det et nytt forsøk av to grunner – hennes bestefar og ny mentor.

Da Birkeli deltok i 2019, var det til bestefarens elleville jubel.

– Jeg tror oppriktig det var et av høydepunktene i livet hans. Det var så gøy. Han satt klistret foran skjermen, og elsket å se så unge folk synge og fremføre så bra. Vi fikk en skikkelig fin kontakt på grunn av det.

I februar i fjor døde bestefaren. Birkeli forteller at det var en tung sorgprosess, men at hun gradvis kom seg ovenpå – særlig på grunn av The Voice.

Da hun så programmet søkte nye deltakere, og at Jarle Bernhoft (46) var ny mentor, kunne hun ikke la sjansen gå fra seg.

– Jeg føler at dette året her vil jeg gi en hyllest til bestefar. I tillegg er Jarle mentor, så var det ett år man skal melde seg på, så var det nå, fastslår hun.

Hvor langt Birkeli når denne gangen er enda uvisst, men at hun er klar for revansj er hun ikke i tvil om.

Utnyttet tiden godt

Siden forrige The Voice-deltakelse har Birkeli utdannet seg som hudpleier. Hun har utnyttet årene godt og gått til sanglærer. Da hun stod på scenen sist, tok hun nemlig med seg en viktig erfaring.

– Nå skjønner jeg hvorfor mentorene sier at man bør komme tilbake om noen år, dersom man ikke går videre. Det er så sant. Nå føler jeg det er helt annerledes. Jeg kjenner meg selv mye bedre, og har gått inn i dette med et annet tankesett og selvtillit enn jeg gjorde sist, forteller hun og utdyper:

– Jeg var uvitende på hva jeg begikk meg ut på, og var kanskje ikke helt forberedt på alt som kom til å skje. Det var så overveldende. Nå er jeg noen år eldre, og føler at tilstedeværelsen er der mye mer enn forrige gang, sier hun.

Sammenlignet med forrige deltakelse, føler hun seg mer motivert for å satse alt på musikken.

– Jeg føler alt har bygd seg opp til dette. Det har vært en skikkelig motiverende periode for meg, og å få så gode tilbakemeldinger på blind auditionen ga meg en ekstra motivasjon.

Se The Voice fredager fra klokken 20.00, og når du vil på TV 2 Play.