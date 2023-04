LIVEDELTAKER: Kamilla Følsvik Rønnekleiv (18) er klar for å synge på årets første live-sending i «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Kamilla Følsvik Rønnekleiv (18) fra Nordfjordeid skal denne uken gjennom sin aller første live-sending i «The Voice». Men det er ikke bare dette som opptar livet hennes om dagen.

Hun står nemlig overfor to spesielle opplevelser akkurat nå, som begge er typiske «once in a lifetime»-scenarioer.

– Jeg kjører et «Hannah Montana»-liv, sier Rønnekleiv til TV 2.



Spesiell detalj på dressen

Rønnekleiv går siste året på videregående. Derfor kombinerer hun nå «The Voice»-deltakelsen, med Yosef Wolde-Mariam (45) som mentor, med skolearbeid og russetid.

Og det at hun er på «Team Yosef», har satt et tydelig preg på russedressen til 18-åringen.

Kamilla Følsvik Rønnekleiv forteller til TV 2 at hun gleder seg til å overraske Yosef Wolde-Mariam med detaljen på russedressen. Foto: Privat

– Det står «Team Yosef» i paljetter på ryggen min. Alle paljettene har allerede falt av, så de må jeg feste på nytt igjen før jeg reiser, forteller Rønnekleiv før avreise til Oslo.

Selv om russedressen stort sett er på i store deler av russetiden, ser ikke Rønnekleiv for seg at hun kommer til å stille på scenen med dressen på.

– Jeg har vært inne på tanken, men tror ikke at det blir russedress på scenen. Russedressen min ser ikke ut allerede etter første uka, ler hun.

Noe av det Rønnekleiv gruer seg mest til, er å se videoer av venner som er ute og fester når hun selv er alene i Oslo.

– Det blir gøy, men vanskelig siden jeg er så langt unna vennene mine. Samtidig får jeg oppleve såpass mye annet gjennom «The Voice», forteller hun, og fortsetter:

– Jeg kan kjøre full russetid når jeg er hjemme igjen, og så blir det full øving når jeg er i Oslo.

Har utfordret seg selv

Musikk har alltid vært en del av livet til 18-åringen, som både har sunget i kor og spilt i korps i flere år.

– Vi er en musikalsk familie og jeg har fått utfordre meg selv mye på det musikalske – det har vært veldig gøy, forteller hun.

I tillegg til en støttende familie, har også skolen hennes lagt til rette for at «The Voice»-deltakelsen skal være mulig å gjennomføre.

– Jeg er veldig takknemlig for læreren min – jeg hadde ikke klart det uten henne. Hun legger til rette for arbeidet og vil at jeg skal gjøre det bra i «The Voice».

På fredag blir hun å se på scenen igjen, og skal fremføre en akustisk versjon av Becky Hills låt «Remember».

– Det er en så bra låt. Jeg gruer meg litt til å fremføre den, fordi så mange kjenner til sangen. Det blir spennende.

Mentorene målløse av knockouten

«The Voice» ser du fredager kl. 20 på TV 2 direkte, og når du vil på TV 2 Play.