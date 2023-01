Gjør comeback på scenen – kjenner du igjen deltakeren?

En gammel kjenning dukket opp på skjermen under fredagens episode av The Voice.

The Voice:

The Voice er godt i gang med blind auditions, og mentorene er på jakt etter Norges beste stemme. Under fredagens episode dukket en tidligere Idol-deltaker opp på scenen.

Forrige gang Bendik Solberg (23) sto på scenen var i 2020. Da endte han opp med en fjerdeplass i Idol.

Nå gjør han comeback i The Voice.

– Her har jeg ikke noen karisma jeg kan lene meg på – det er bare stemmen min, forteller Solberg til TV 2.

COMEBACK: Kjenner du igjen han her? Bendik Solberg gjør nemlig comeback på scenen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Nivået er langt høyere

23-åringen opplever at The Voice-deltakelsen så langt har vært annerledes fra Idol.

– På The Voice må man gjennom fire til fem runder med auditions før man kommer til blind audition. Nivået er langt høyere enn det jeg følte det var på Idol, forteller han, og fortsetter:

– Her er det ikke en konkurranse om hvem som hører best til på scenen showmessig, men heller den som har den mest unike stemmen og som formidler budskapet best.

Det var dommer og låtskriver Espen Lind (51), som snudde seg da Solberg presenterte sin versjon av «Somewhere Only We Know» av Keane.

– Samarbeidet med Espen kommer til å bli fantastisk. Han er nok den jeg ser mest opp til – både musikalsk sett og hvordan han ser på ting. Jeg tror han er den rette for meg.

AUDITION: Bendik Solberg på audition i sangkonkurransen Idol i 2020. Foto: Endre Forbord/TV 2

Bruker lærdom fra Idol

Etter Idol er det flere elementer Solberg tar med seg inn i deltakelsen i The Voice. Et av dem handler om å være til stede i øyeblikket.

– Jeg har ofte slitt med det at jeg går litt for langt ut av kropp og sjel. Det er for så vidt positivt, men jeg må klare å finne en mellomting, forteller han, og fortsetter:

– Derfor gjør jeg diverse pusteøvelser, og fokuserer på at det ikke er dommerne jeg skal imponere – det er meg selv.

Se Bendik Solbergs versjon av den kjente sangen i videoen øverst i saken.

23-åringen forteller nemlig at den musikalske erfaringen hans kommer fra Idol, der han blant annet lærte å prestere under press.

– Det har preget personligheten min, da jeg aldri har hatt noe særlig med selvtillit. Selvtilliten vokste ekstremt etter Idol.

IDOL: Bendik Solberg deltok i Idol i 2020. Tre år senere prøver han seg i The Voice. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Det ble dog vanskelig å sette i gang med musikkarrieren etter Idol, da koronaen hadde brutt ut for fullt under de siste sendingene.

– Det er bittert å vite at jeg kunne brukt denne tiden på å reklamere for det jeg har mest lyst til å holde på med. Det lot seg ikke gjøre.

Derfor satte Solberg seg nye mål for å kunne fortsette med det han liker aller best.

– Jeg satte meg et mål om å begynne og produsere høykvalitets popmusikk. Samtidig har jeg studert til å bli musikklærer. Jeg er på skriving av bacheloren nå, så The Voice er jo på tampen av siste året i utdanningen. Endelig var det plass til å gjøre noe sånt.

Jarle får seg en gedigen overraskelse når han snur seg

Se The Voice fredager fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.