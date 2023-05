Går i svart: – Et sjokk hver gang

– Det skal bli litt godt å bli ferdig med dette, sier Kira og smiler.

To dager før hun som eneste jente skal kjempe om seier i «The Voice»-finalen, møter hun TV 2 innenfor de trygge festningsmurene i Gamlebyen hjemme i Fredrikstad.

– Jeg kjenner på endel nerver. Jeg er ikke direkte redd, men veldig nervøs. For det er jo mange som ser på.

Til fredagstacoen har rundt 800.000 seere hver fredag kunnet oppleve 19-åringen briljere med låter som «Hold me closer», «Love on the brain» og «Tattoo».

FINALEKLARE: Kira på scenen med de tre andre finalistene: Thomas Tvedt, Isak Øvrevold og Fredrik Amadeus Sannerud. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Da hun hyllet familien sin i Finnmark med klassikeren «E du nord», fikk hun sin mentor Espen Lind til å gråte på direkten.

Selv pleier hun å gå helt i svart etter å ha stått på «The Voice»-scenen.

– Det er et sjokk hver gang jeg går av. Jeg tenker alltid: «Hva var det jeg nettopp gjorde?». Etter at jeg sang «E du nord», ble det masse følelser. Jeg begynte å grine og alt, for det ble så mye.

Kira sitter i grønn sommerkjole og nipper til en kaffelatte i solsteken. Hun har fri fra videregående skole og deltidsjobben hos butikkjeden Power, og prøver å slappe av før det braker løs med øving, lydprøver og finaleshow på H3 Arena på Fornebu.

– Det hadde vært veldig gøy å vinne, men de tre guttene jeg synger mot er kjempeflinke. Jeg håper det går bra for oss alle, men det hadde så klart vært gøy å være den tredje jenta som vinner «The Voice».

PÅ HJEMMEBANE: Kira prøver å slappe helt av i Gamlebyen hjemme i Fredrikstad før det braker løs med lydprøver og finaleshow på H3 Arena. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Kjente på utenforskap

Ifølge foreldrene, vokalist Renée Dalan og saksofonist Gard Eriksen, begynte datteren å synge før hun kunne snakke. Sin første opptreden hadde hun som treåring på en hagefest i barndomshjemmet.

– Jeg stilte meg ikke opp ute der «scenen» var, men bak vinduet. Jeg syntes det var skummelt, så jeg sto heller inne og sang, sier hun.

I tryggere omgivelser, i barnehagen, sto hun derimot på bordet og sang «engelsk» av full hals. Men ettersom årene gikk, ble lidenskapen for musikken også et stort problem. For hennes jevnaldrende falt det nemlig ikke i god jord at Kira ville satse på musikk.

BEGYNTE TIDLIG: – Sang er noe jeg alltid har drevet med, for det har vært en så stor del av oppveksten min gjennom at mamma og pappa er musikere, forteller Kira. Foto: Privat

– Det er jo denne janteloven, da. Du skal ikke tro du er noe. Det var en del kommentarer som påvirket meg ganske mye, og som egentlig påvirker meg ennå. Jeg er ikke så glad i å gå så dypt inn på akkurat dette. Men det gikk blant annet på musikken, at jeg har hatt lyst til å gjøre det. Jeg kjente på utenforskap, og fant ikke helt plassen min, sier hun stille.

– Det var mobbing, og det pågikk lenge. Fra tredjeklasse til midten av tiendeklasse. Jeg endte opp med å tvile på meg selv, og tenkte jeg ikke var god nok når det kom til musikken.

Kira turte ikke lenger å si høyt at hun drømte om å leve av musikk.

VONDE ÅR: På barne- og ungdomsskolen kjente Kira på utenforskap. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det å tenke eller prøve å få til noe som virkelig er noe å strekke seg etter, kunne virke som at jeg trodde at jeg kunne få det til. Det handlet om måten jeg oppfattet at jeg selv ville framstå, som rett og slett gjorde meg veldig redd for å gå den veien.

Mer selvtillit

Etter å mer eller mindre ha skjult drømmen sin i mange år, trosset hun frykten da hun i fjor meldte seg på «The Voice». Da alle fire mentorene snudde seg under hennes blindaudition, ble noe vekket til live i henne – med ny kraft.

– Jeg har fått mer selvtillit, og føler at det er mer godtatt for meg selv at jeg skal prøve å satse på musikken. For nå har jeg gjort det såpass offentlig, foran så mange mennesker. Når det nå faktisk er en realitet, så tør jeg mer å si høyt at: «Det her har jeg lyst til».

SPENT: – Jeg er så spent, og føler at jeg har sprunget maraton i hele mai – helt siden livesendingene startet, sier Kiras mamma Renée. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Moren, Renée, er med når TV 2 møter «The Voice»-finalisten i Fredrikstad. Hun forteller at hun har sett en stor endring i datteren etter at hun våget å bli med i programmet.

– Det er veldig tydelig å se på henne at Kira har fått opp selvtilliten. Den var nok litt vanskelig i en del år. Spesielt på barne- og ungdomsskolen var det mye som ikke var greit. Jeg tror hun har hatt lyst til å melde seg på «The Voice» i mange år, men hun har ikke turt. Jeg tror hun har vært nervøs for å få mer av negative kommentarer. Men dette har bare funket motsatt.

Moren smiler rørt.

– Som mamma er det godt å se at hun står trygt nå, og tryggere enn hun gjorde. Hun er en liten kriger, og den krigeren blir bare sterkere nå, sier hun.

Bruker erfaringene

At Kira får både Espen Lind – og tusenvis av TV-seere – til å gråte av sine opptredener, viser at hun er i god kontakt med sitt eget følelsesregister når hun formidler låtene.

–Selv om jeg bare er 19 år, har jeg livserfaringer som jeg kan hente noe ut ifra. Jeg kan dra fram følelser, og klarer å få brukt disse erfaringene i musikken. Det jeg har opplevd har vært med på å forme den jeg er i dag, og jeg er veldig fornøyd med den personen jeg er nå. Det var vondt, men jeg har klart å utvikle meg på grunn av det, mener hun.

Nyvunnen selvtillit hjelper likevel ikke helt når det kommer til nervene når Kira inntar scenen på H3 Arena.

– Mens jeg står og synger, pleier jeg å passe på at jeg holder beina i sjakk, sånn at jeg ikke står og skjelver altfor mye. Det er egentlig det jeg står og tenker mest på, spesielt hvis jeg har høye hæler. Jeg vil ikke vrikke ankelen og tryne på TV på grunn av skjelving. Det er jo et adrenalinkick av en annen verden, sier hun og ler.

NY KRAFT: Kira mener «The Voice»-deltakelsen har gjort at hun har fått økt selvtillit. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Åpner dører

At 19-åringen nå står i finalen av «The Voice» hadde hun over hodet ikke forestilt seg da hun meldte seg på i fjor. Hun mener dét er en seier i seg selv.

– Hver gang har jeg tenkt: «Nå kommer jeg til å ryke ut». Jeg har forberedt meg på det verste. Når jeg da har gått videre, har jeg blitt positivt overrasket. Jeg planlegger å ha denne tankegangen nå også.

Kira har allerede kommet mye lenger i konkurransen enn fjorårets «The Voice»-deltaker Alessandra Mele, som tidligere denne måneden imponerte stort i Eurovision Song Contest. Noe som viser at programmet fostrer stjerner – uavhengig av seier.

– «The Voice» åpner opp for en helt ny verden av muligheter. Uansett hva som kommer min vei nå, hvis det er noe jeg står inne for, så sier ikke jeg «nei» til det. Det gjelder å gripe tak i mulighetene når de kommer.



