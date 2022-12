Espen Lind ga verdifulle råd til Jarle Bernhoft: – Det sitter jeg og angrer på nå

The Voice-mentorene tatt på senga av sin nye kollega.

The Voice:

6. januar er det klart for en ny sesong av The Voice, og i år er det én tydelig endring i programmet:

Jarle Bernhoft (46) er med som ny mentor, mens Ina Wroldsen (38), Yosef Wolde-Mariam (44) og Espen Lind (51) nærmest har fått legendestatus som mentorer i programmet.

NY MENTOR: Jarle Bernhoft er ny mentor i The Voice, etter Tom «Matoma» Stræte Lagergren. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Til tross for dette, nekter de for at jakten på å overbevise sangtalentene er enkel, og spesielt nå som nykommer Bernhoft er med i gjengen.

– Jeg følte vi hadde en første dag hvor vi ga ham veldig mye gode råd og innside-tips. Det sitter jeg nå og angrer på, for han har rasket til seg det meste av det som er bra, forteller Espen Lind.

GA RÅD: Espen Lind angrer på at han og de to andre mentorene ga nykommerne gode tips. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

Wroldsen med hemmelig seiers-taktikk

– Jarle gjør litt sånne hypnosegrep og har håret i øynene og greier, forteller Ina Wroldsen med et lurt smil om munnen.

Likevel er hun full av lovord om sin nye kollega, dog med et snitt av konkurranseinnstinkt.

– Jeg synes Jarle er fryktelig flink i jobben sin og jeg skjønner at han får folk. Han er ikke bare en veldig dyktig musiker, men også en veldig ålreit mann, sier sangeren og låtskriveren.

SEIERSKVINNE: Ina Wroldsen vant fjorårets sesong av The Voice. Nå satser hun på ny triumf. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det er litt kjipt at han er så flink, men jeg vant i fjor og har tenkt å vinne igjen. Jeg bare satser på at Jarle gir låter som ingen har hørt, og jeg skal kjøre Toms taktikk og velge låter alle har hørt, ler Wroldsen og legger lurt til:

– Det er en hemmelig taktikk jeg har.

Dette tenker Bernhoft om å fylle Matoma-plassen

Mange seere var store fans av Bernhofts forgjenger, Tom «Matoma» Stræte Lagergren (31). Musikkprodusenten takket imidlertid tårevått for seg etter den syvende sesongen av TV 2-programmet.

Mentorstolens sete har rukket å bli kaldt i mellomtiden, men det var en opplevelse for Bernhoft da han overtok plassen som mentor.

– Det føltes veldig fint. Stolen var mer behagelig enn jeg trodde den skulle være, for den ser så stiv ut, sier Bernhoft.

Som ny mentor etter publikumsyndlingen har han funnet seg godt til rette.

LYTTER: Mentorene lytter intenst når de skal jakte på Norges beste stemme. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg var litt usikker på om jeg skulle bli nervøs, men det var jeg ikke i det hele tatt. Det er en fin gjeng å henge med og fine folk som jobber rundt, så jeg var ganske trygg på at det her kom til å bli bra, forteller han.

TRIKS: Siden mentorene kun bruker hørselen i jakten på Norges beste stemme, har Jarle Bernhoft tatt i bruk andre triks for å kapre vinneren. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Har funnet lurt triks

Det at Bernhoft nå må sitte med ryggen til de som opptrer, krever at man finner sine triks når tvilen slår til.

– Det er ganske intenst. Nå er vi alle sammen vant til å lytte intenst som musikere, men det blir litt andre sanser man tar i bruk her, sier han og fortsetter:

– Jeg pleier å kikke litt opp på publikum, for det kan være at du ser noen blikk, alt fra lett likegyldighet til enorm smittende glede. Så ser jeg også litt på de andre mentorene, men det er først og fremst ørene jeg lar være sjef, forteller han.

The Voice ser du på TV 2 og TV 2 Play fra fredag 6. januar.