Disse fire røk ut av «The Voice» etter første direktesending

Fredag var tiden inne for sesongens første direktesending av sangkonkurransen «The Voice».

Åtte utvalgte deltakere fremførte låter i håp om å komme videre i programmet. Hittil har det vært opp til mentorene hvem som har hatt en plass – nå var det seerne som bestemte.

Fire av kveldens sangere måtte forlate konkurransen. Resten kjemper videre om en plass i finalen.

Til slutt var det altså Leonardo Jr. Amorsolo, Henriette Schei, Iben Brevik og Kamilla Følsvik Rønnekleiv som måtte forlate konkurransen for denne sesongen.



– Veldig stolt

Når TV 2 møter Schei etter kveldens sending er hun fornøyd over egen innsats.

– Jeg går alltid inn med at det beste kan skje, men jeg var forberedt på å ryke ut også. Men jeg er veldig stolt av meg selv, så ingen sure miner, sier hun.

DANSET: Henriette Schei danset og sang samtidig under kveldens sending. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg kunne jo ikke gjort noe mer og jeg har fått vist deg jeg kan, så jeg er veldig stolt over det.

Ole Henrik Risøy Solheim (24) var en av de fire talentene som gikk videre i konkurransen. Da TV 2 møtte Solheim backstage var han tom for ord.

– Det føles helt surrealistisk. Det er så mye trøkk. Når de sa navnet mitt, så tenkte jeg bare: «Hæ?! Meg?». Så det føles helt, helt sykt at folk har stemt på meg, sier han, og fortsetter:

– Skikkelig stas. Det betydde litt ekstra denne gangen ettersom jeg tok en låt som var så personlig.

SPENT: Ole Henrik Risøy Solheim er med videre i sangkonkurransen og er spent på neste gang. Foto: Thomas Andersen / TV 2

24-åringen er spent på neste livesending, og kan røpe at han har valgt en sang som viser en annen side av ham.

– Jeg ser frem til å synge den. Jeg gleder meg så masse.

Ferdig for i år

I kveld var det to deltakere fra hvert av mentorlagene som fikk opptre på scenen.

Fra team Ina Wroldsen (38) var det Leonardo Jr. Amorsolo (26) og Henriette Schei (15) som var først ut i serien av direktesendingene.

Jarle Bernhoft (46) sitt team besto av Iben Brevik (19) og Ole Henrik Risøy Solheim (26).

Sangerne som tilhørte laget til Espen Lind (51) var Dag Erik Oksvold og (44) Kira Elisabeth Dalan-Eriksen (19).

På laget til Yosef Wolde-Mariam (45) var det Oda Dahl (31) og Kamilla Følsvik Rønnekleiv (18) som fikk opptre fredag kveld.

De tre første opptredenene

I første del av programmet var det Iben Brevik som skulle åpne sendingen. Hun fremførte låten «Golden Ticket» av Highasakite.

Etter at låten var ferdig fikk hun stående applaus fra mentoren sin, Bernhoft.

– Det der var akkurat ærligheten selv. Det var den suverent beste gjennomkjøringen jeg har hørt deg av den låta. Enorm heving fra da vi øvde. Jeg tar av meg hatten, sa Bernhoft etter fremføringen.

– For å være ærlig, så var det veldig digg å bare bli ferdig med det, men det var veldig gøy! Digger å stå her, sa Brevik avslutningsvis.

Deretter fremførte Leonardo Jr. Amorsolo låten «Unholy» av Sam Smith. Sangeren har tidligere delt med TV 2 at låtvalget skal representere LHBT-samfunnet.

– Jeg vil formidle meg selv i sangene og representere meg selv som en del av LHBT-samfunnet, sa han tidligere denne måneden.

Da han var ferdig med låten fikk han stående applaus av ektemannen Tom Espen. Mentor Wroldsen var selv stolt av Amorsolo.

– Jeg synes det har vært en ære å følge deg, være med deg og se deg vokse hele veien. Du viser meg stadig vekk nye sider av deg selv, sa Wroldsen.

– Hver gang du kommer på, så føler jeg at låtvalgene dine betyr så mye for deg at jeg tror på det hver eneste gang, sa Wolde-Mariam.

Oda Dahl var nummer tre ut på scenen fredag kveld. Hun sang «Believe» av Cher.

– Først og fremst ble jeg kjempeglad for jeg ser at det er gøyere for deg å stå her gang på gang. Du ser så hjemme, du ser så trygg ut og jeg skulle ønske det aldri slutta, sa Wolde-Mariam og la til:

– Det er det beste jeg har hørt deg gjøre av det.

Bernhoft fortalte at han ble mektig imponert over opptredenen hennes, og påpekte at hun har stor variasjon i stemmen.

Mentoren tok til tårene

Etter pausen var det Dag Erik Oksvold sin tur til å stå på «The Voice»-scenen. Låten var «Cover Me Up» av Jason Isbell.

– Det her er kanon. Du er så god og trygg. Du har en så mektig ro og utstråling. Du koser deg så åpenbart med det du holder på med, sa Lind.

– Dødsbra, solid og stødig. Seks av seks.

Wroldsen sa at det var en glede å se på.

Henriette Schei var nestemann ut og gikk for «Wings» av Little Mix. Hun danset og sang samtidig, noe som hun har øvd på med mentor Wroldsen i forkant.

– Jeg blir så mektig imponert over hva du får til. Du tar alle utfordringer på de strakeste armene jeg noen gang har sett på en 15-åring, sa hun.

– Jeg elska det. Det er noe med energien din som smitter veldig lett. Alle i nærheten din vil få det bedre av at du bare er der, sa Bernhoft.

Siste deltaker fra laget til Jarle Bernhoft, var Ole Henrik Risøy Solheim. Han sang låten «The Joke» av Brandi Carlile.

– Jeg har blitt mye mobba for mitt uttrykk: «Hel ved», men det du driver med er som en solid eikestamme som står planta med røtter som står over hele verden, sa Bernhoft.

– Det er så bra det du holder på med, la han til.

Den nest siste deltakeren for kvelden var Kira Elisabeth Dalan-Eriksen. Hun fremførte en norsk låt, nemlig «E du Nord» av Kari Bremnes.

Mentor Lind tok til tårene av opptredenen til Dalan-Eriksen.

– Det er mange ting på én gang her. Jeg er stolt, rørt og har hjemmelengsel til Nord-Norge. Det her var så fint. Det var absolutt maksimalt av det jeg kunne håpe på, sa han.

– Det her er alt «The Voice» handler om for meg.

Til slutt var det Kamilla Følsvik Rønnekleiv fra laget til Yosef Wolde-Mariam som fikk avslutte showet med «Remember» av Becky Hill.

– Jeg elsker jo Kamilla. For meg er du som en frisk pust. Du er så uaffektert i ditt vesen og det kommer gjennom i tonen og klangen din, sa mentoren Wolde-Mariam.

– Du treffer meg hver gang. Veldig bra.

– Du har en sjarm og utstråling som er vanskelig å nekte på, sa Lind.

Se «The Voice» fredager klokken 20.00 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.