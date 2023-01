Derfor er Thomas sin The Voice-audition historisk

I kjent stil er det nerver og spenning når deltakerne entrer scenen og fire mentorer sitter med ryggen til. Vil noen trykke på knappen og snu seg?

En av årets The Voice-deltakere er rogalendingen Thomas Tvedt (30).

Minnene fra da han opptrådte på blind audition i fjor høst er vage. Da Thomas hørte gjennom opptredenen sin for første gang, ble han svett i hendene.

QUEEN-KLASSIKER: Thomas Tvedt sang Queen-låta Love of My Life på blind audition. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

– Jeg ble positivt overrasket. Jeg husker veldig mye av hvordan det var å stå på scenen, men veldig lite av hvordan det hørtes ut. Det var kaos inni meg, for det var en kjemperar situasjon, forteller han.

Ekte blind audition

Hans versjon av Queen-klassikeren «Love of My Life» imponerte mentor Ina Wroldsen (38) så mye at hun valgte å snu seg. Det var derimot ikke gitt at Thomas skulle få det med seg.

Thomas er nemlig blind, noe han har vært hele livet. Dette er første gang, i norsk sammenheng, at en synshemmet deltaker er med. Det ble derfor, slik han beskriver selv, en ekte blind audition.

– På lydprøven før auditionen skulle vi teste hvordan det var å stå på scenen, og om du hører lyden når en av mentorene snur seg. Man kunne høre den godt om man satt i salen, men når du står på scenen måtte du følge nøye med fordi lyden ble så svak, forklarer han.

SCENEVANT: Thomas Tvedt har holdt på med musikk helt fra han var liten, og stått på flere scener i løpet av livet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Fordi han ikke kan se, visste han i kampens hete at dersom noen av mentorene snudde seg, var det en viss sjanse for at han ikke fikk det med seg.

– Når sangen er ferdig, er jeg i så fall den eneste i rommet som ikke vet om noen har snudd seg. Og jeg vet i hvert fall ikke hvem som har snudd seg, sier han og ler.

Heldigvis hørte Thomas lyden som sikret han videre i sangkonkurransen.

– Jeg visste ikke hvem det var, men jeg hørte at nå hadde noen snudd seg. Jeg klarte ikke helt å ta det innover meg, for jeg var i kampmodus, forteller han.

Han ble nemlig nødt til å synge seg langt ut i låten før mentoren bestemte seg.

– Jeg kom godt over halvveis. Da hadde jeg kommet til et sted inni meg hvor jeg tenkte: «Okey, f*ck you. Drit og dra. Nå er det ingen som snur seg, da synger jeg ferdig. Jeg har ikke tenkt å gi dem noen tårevåt reaksjon. Da skal jeg heller stå løpet ut med steinansikt», sier han lattermildt.

Da han hørte gjennom opptredenen sin for aller første gang ble han overrasket.

– Man hører svært lite av mitt maskingevær av tanker som surrer i hodet. Det høres ikke når jeg synger, men jeg vet jo at det var sånn, så det er veldig tosidig, forklarer han.

Uventet god match

Da Wroldsen gjorde seg til kjenne og fortalte at det var hun som skulle bli hans mentor, hadde han én umiddelbar tanke.

– «Ah, herregud. Var det henne?», sier han, og ler.

Thomas, som har fulgt med på The Voice i en årrekke, hadde nemlig gjentatte ganger sagt til sin kjæreste at han håpte å unngå Wroldsen som mentor.

SIKRET SEG: Ina Wroldsen valgte å trykke på knappen, og sikret seg Thomas Tvedt på laget sitt. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det er ikke fordi hun ikke er en bra dame, men fordi hun er jo litt tøff og kjapp i replikken. Jeg vet ikke om jeg hadde orket det, forklarer han.

Da hun var den eneste som snudde seg, tenkte han: «Selvfølgelig var det deg».

Uten å røpe hvor langt Thomas når i konkurransen, kan han si så mye som at han fikk en oppvekker da de to skulle jobbe sammen.

– Faktumet er jo at jeg er litt sånn selv, som er morsomt. Jeg kan være litt frekk i replikken selv, hvis jeg først kommer i siget. Vi passer egentlig mye bedre sammen enn hva jeg tenkte fra begynnelsen av, sier han lattermildt.

KJAPP I REPLIKKEN: Den vittige kommentaren sitter løst hos Thomas Tvedt. Etter hvert innså han hvor lik han var på mentor Ina Wroldsen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han forklarer at energien hennes var en litt annen, enn hva man kanskje ser på TV-skjermen.

– Jeg hadde selvfølgelig ikke forestilt meg at det var en dårlig match, men det ble bedre enn jeg hadde tenkt.

Rett tid

Fra Thomas var barn har han alltid vært interessert i musikk. Det som startet som en morsom hobby, utviklet seg med årene.

– Mange kan ha en drøm om å bli fotballspiller hele livet, og så blir de det eller ikke. Jeg har aldri hatt et klart mål med musikkgreiene. Jeg har bare alltid syntes det har vært kjempefint å holde på med, forteller han.

HJERTE FOR MUSIKK: Thomas Tvedt har alltid holdt på med musikk, men det skulle ta flere år får han tok steget og meldte seg på en sangkonkurranse. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Selv om han har øvd mye opp gjennom årene, føltes det som en tilfeldighet da han bestemte seg for å ta steget videre og studere lidenskapen.

– Jeg har hatt et håp om at jeg kunne holde på med musikk profesjonelt, men jeg har aldri tenkt at nå skal jeg satse. Jeg har holdt konserter her og der, men det har vært ved siden av studiet. I og med at jeg har studert musikk, har jeg jo skjønt at det var mer enn en hobby.

Da han valgte å melde seg på The Voice i fjor, hadde tanken om å delta i en sangkonkurranse allerede vært der i flere år.

– Det kjentes ikke rett ut tidligere. Litt feil, litt for tidlig. Men i fjor tenkte jeg: «Shit, nå må jeg teste det ut». Innerst inne har jeg mest av alt lyst til å holde på med dette – å synge og opptre foran folk. Det føltes som et veldig godt tidspunkt å teste det ut. Det var ikke en drøm da jeg var ti år, men det har blitt det nå.

