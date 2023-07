«The Voice»-Thomas slår tilbake mot nettrollene: – Dritsårende

– Jeg nyter at jeg ikke har Wi-Fi her nede. Det er deilig, men også irriterende.

Ordene kommer fra Thomas Tvedt (31) fra andre enden av røret.

Rogalendingen befinner seg på vakre Peloponnes i den sørlige delen av Hellas sammen med samboeren. I ferieparadiset forsøker han å finne hvilepulsen etter en hektisk, men begivenhetsrik vår.

– To måneder etter finalen har jeg endelig ferie. Vi skal være her i én uke, deler Thomas til TV 2 over telefon.

HISTORISK: Thomas Tvedt tok andreplassen i årets sesong av «The Voice». Rogalendingen skapte også historie som den første blinde deltakeren i den norske versjonen av programmet. Her avbildet under finalen på H3 Arena Fornebu. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Livet har endret seg

Halve Norge trykket 31-åringen til sitt bryst da han dukket opp på TV-skjermen en fredagskveld i januar. Med sin vakre stemmeprakt, sjarm og tilstedeværelse sang han seg til en andreplass i «The Voice» og skapte også historie som programmets første blinde deltaker.

– Egentlig skulle jeg ønske at jeg hadde fire uker etter «The Voice», der jeg ikke gjorde noen ting som helst, slik at jeg kunne hente meg inn igjen, men det går jo ikke.

Se Thomas Tvedts finaleopptreden i «The Voice» i videoen øverst i saken.

Men Thomas klager ikke.

Etter at han forlot H3 Arena i slutten av mai måned, har det strømmet inn med tilbud. Alle vil ha en bit av mannen fra Randaberg.

Den talentfulle sangeren opptrådte blant annet på Bislett Games i midten av juni og sang for avgangsklassen for masterstudenter ved Norges idrettshøgskole.

– Det har vært litt mer spilleoppdrag. Nå har jeg begynt å planlegge høsten også. Det har kommet inn flere jobber. Jeg skal sette opp flere konserter i Oslo og rundt omkring. Og så skal jeg være med i «Beat for Beat» og gi ut egen musikk, så det skjer ting, røper han.

POPULÆR: Etter «The Voice» har det ikke vært stille rundt Thomas Tvedt. Sangeren har fått flere artistoppdrag og skal blant annet delta i «Beat for Beat» til høsten. Her avbildet med Sigvart Dagsland da de sang sammen under en konsert i april måned. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Videre skal han også starte opp egen podkast.

Man kan med andre ord trygt si at tilværelsen har endret seg for Thomas etter «The Voice».

Nå kan han mer eller mindre leve ut artistdrømmen til det fulle.

– Livet har jo endret seg på den måten at nå er jeg musiker på heltid. Før «The Voice», så søkte jeg på litt andre jobber og kombinerte det litt, forteller han, og fortsetter:

– Hadde jeg fått tilbud om 100 prosent stilling et sted nå, så kunne jeg ikke ha gjort det, for det er så mye spilling og mye som må forberedes. Livet har blitt forandret på den måten. Det er litt rart.

Rogalendingen blir stadig vekk stanset av forbipasserende, noe han innrømmer er noe uvant.

– Jeg blir jo gjenkjent rundt omkring. Det er litt rart. Det er veldig mange som kommer bort og sier hei og vil gratulere meg med andreplassen og ta bilder, men det er ikke noe annet enn hyggelig, sier han, og legger til:

– «The Voice» har gjort at mange flere vet hvem jeg plutselig er. Det hadde vært gøy å vinne, men det viktigste var at jeg ble litt mer kjent som artist, og at folk fikk lyst til å høre mer av det jeg holder på med. Hvis du skal leve som artist, så er det viktigste av alt, at folk er interesserte. Det hadde ikke gått uten «The Voice».

– Dritsårende

Sangtalentet ser tilbake på det å synge foran hele landet som en fin opplevelse, men det er likevel noe ved deltakelsen han ville ha vært foruten.

Under «The Voice» fikk Thomas nemlig kjenne ubehagelige og stygge kommentarer på kroppen.

Særlig på fredagskveldene etter direktesendingene, kunne han komme hjem til at nettrollene hadde vært på ferde i kommentarfeltene i sosiale medier.

– Det sto veldig mye hyggelig der, men plutselig så sto det noe som ikke var hyggelig i det hele tatt som «Han er ikke så flink som alle de andre» og «Han får bare sympatistemmer fordi han er blind». Jeg burde kanskje ikke ha blitt overrasket over det, men jeg ble overrasket likevel. Jeg synes at det er helt fascinerende at folk lirer av seg sånt. En ting er hva de tenker innvendig, en annen ting er at folk skriver sånt med fullt navn og bilde. Det er dritsårende, uttrykker han.

HETS: Under «The Voice» opplevde Thomas Tvedt at det ble skrevet stygge meldinger om ham i kommentarfeltene i sosiale medier. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han legger til at dette gjaldt for flere av deltakerne som kom langt i konkurransen. De mottok mest positive og støttende meldinger, men også av det motsatte slaget, ifølge 31-åringen.

– Det er sånn man alltid har hørt om. Når du blir kjent, så mener folk mye om deg. Jeg tror at alle som ikke har opplevd det selv tar det for gitt. De sier: «Når du blir kjent, så må du tåle det. Det er en del av det, og ikke noe å bry seg om». Men når det plutselig gjelder en selv, så er det noe litt annet. Det er veldig lett å si at man ikke skal lese de kommentarfeltene, men det gjør vi jo.

Thomas forsøkte så godt han kunne å styre unna hatmeldingene.

– Jeg måtte lære meg å håndtere det. Jeg snakket ganske mye om det med Ina (Ina Wroldsen, mentor, journ.anm.) underveis, og hun sa at jeg bare skulle slutte å lese dem. Det var den eneste måten å takle det på, men selvfølgelig, så leste jeg. Jeg klarte ikke å slutte med det over natten. Jeg forsøkte så godt jeg kunne å unngå dem, sier han.

Etter konkurransens slutt skal kritikerne ha stilnet.

– Med en gang det var ferdig, så har jeg bare opplevd positivitet. Det er ingen som kommer bort på gata for å si sånt.

Lidenskapen bevares

Thomas har mye i vente i tiden fremover, og ønsker å fortsette og livnære seg av musikken.

– Drømmen er jo bare å kunne leve av dette livet ut. Jeg blir mindre og mindre opptatt av å holde konsert i Royal Albert Hall for eksempel. Jeg blir mindre og mindre opptatt av sånne ting. Det er ingen steder jeg har hatt konsert, der jeg har opplevd at publikummet har vært kjedelig eller konsertstedet har vært for lite. Det er like meningsfylt å synge i en begravelse som det er å synge foran 800.000 mennesker, sier han.

– Jeg tenker at i den grad det går, så skal jeg fortsette å holde på med dette.

Men før kalenderen blas om til ny måned og nye prosjekter venter, nyter sangeren livet på solsengen og i svømmebassenget enn så lenge.