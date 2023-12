«The Voice»-Thomas er blitt pappa for første gang

31-årige Thomas Tvedt ble et kjent fjes etter at han troppet opp på «The Voice»-scenen i januar, og senere sang seg til en andreplass i konkurransen noen måneder senere.

I høst har Thomas fått kastet oppdrag etter seg, og har blant annet dukket opp på «Beat for Beat» og lagt ut på juleturné.

Fikk en gutt

Etter et begivenhetsrikt 2023 for Randaberg-mannen, har året toppet seg med det mange vil beskrive som en av livets største gaver.



I slutten av september kunngjorde nemlig Thomas gjennom et Instagram-innlegg at han og samboeren Marita ventet barn sammen.

Nå – tre måneder senere – avslører sangeren at han og samboeren er blitt foreldre for første gang. Og til TV 2 utdyper han den gledelige nyheten om familieforøkelsen.

– Det føles helt fantastisk å endelig ha ham her hos oss. Ni måneder går veldig fort, men samtidig ekstremt sakte, så det å omsider få møte den lille prinsen er egentlig helt ubeskrivelig.

Foreløpig har ikke sønnen fått navn, men de nybakte foreldrene har likevel et kallenavn på ham.

– Vi har enda ikke landet på et navn. Det finnes jo så mange fine alternativ, og tidligere i livet har jeg ikke helt forstått hvorfor nybakte foreldre sliter med å velge. Nå vokser sympatien min enormt, for det å skulle gi et navn til et mirakel er ingen enkel affære. Nå for tiden kaller vi ham Mini.

– Hvordan står det til med mor og Mini?

– De har det supert. Vi er alle trygt hjemme fra sykehuset, og går oss til i nye rutiner. Vi må få takke alle ansatte vi møtte på AHUS, som var så empatiske og imøtekommende de dagene vi bodde der. Vi har et fantastisk helsevesen i Norge, og vårt møte med det denne gangen kommer vi til å ta med oss i hjertene våre resten av livet.

Og den lille, ja, han har allerede fått en sang skrevet av sin musikalske far.

– Det kommer ut en ny låt fra meg på nyåret som er skrevet til den lille. Jeg skrev den mens han ennå var i magen, og han kjenner den igjen nå når han er født, sier den nybakt pappaen til TV 2.

– En god samtalepartner

De nybakte foreldrene fant hverandre gjennom musikken under pandemien, da Marita var sangelev hos Thomas.

31-åringen har tidligere uttalt til TV 2 at kjæresten har vært en stor støttespiller for ham, og at det var hun som oppfordret ham til å delta i «The Voice».

– Hun har vært kjempefin oppi dette. Det er ingen som har visst at jeg er med, før nå. Det var noe jeg gikk mye alene med. Hun visste jo om alt dette, og ble en veldig god samtalepartner, har han sagt.