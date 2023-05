«The Voice»-Thomas ble overlykkelig da eleven sluttet: – Begynte å bli komplisert

Rogalendingen Thomas Tvedt (31) har alltid vært interessert i musikk. Han hadde lenge vurdert å melde seg på en sangkonkurranse, men det ble bare med tanken.

Da «The Voice» søkte deltakere til ny sesong, så han sitt snitt til å gjennomføre ideen. Mye takket være én spesiell person.

TALENT: «The Voice»-deltakeren Thomas Tvedt er med i årets musikkprogram mye takket være én spesiell person. Her avbildet under knockouts tidligere i år. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Oppstod søt musikk

I 2020 fullførte Thomas masteren sin, og er i dag utdannet sanglærer og musikkterapeut. I en liten periode vikarierte han som sanglærer på en privat musikkskole.

Der skulle det vise seg å oppstå søt musikk.

I tillegg til å undervise flere barn, hadde Thomas også ansvar for å undervise flere voksne.

Blant elevene hadde han fått vite at det var en kvinne på hans egen alder som også tok timer der – Marita.

De to første ukene dukket derimot ikke Marita opp. Det trigget nysgjerrigheten hans.

Det første møtet ble digitalt, men satte likevel Thomas fullstendig ut av spill.

– Da jeg hørte stemmen hennes tenkte jeg: «Å, herregud, dette her går ikke». Jeg skjønte med en gang at hun her kom jeg til å bli kjempeforelsket i. Jeg var jo der som lærer og hun som elev som betalte for timene. Dette her er kjempeetisk på kanten, forteller han, og ler.

31-åringen tok seg sammen og fremstod profesjonell i et halvt år.

– Bortsett fra at jeg jo ikke var det, sier han og flirer.

På grunn av pandemien som herjet i landet foregikk det meste digitalt. Etter hvert begynte de å sende meldinger til hverandre, hvor hun sendte lenker til sangene hun ønsket å synge neste gang.

– Da svarte jeg på det. «Takk for timen, og takk for link». Punktum. Det var ikke noen festlige emojier eller noe.

Etter hvert utviklet dialogen seg. Fordi timene hennes ofte var tidlig på ettermiddagen, hendte det at hun ikke rakk å komme på grunn av jobb. Da så Thomas sitt snitt til å være ekstra fleksibel.

– Jeg flyttet timene hennes rundt omkring, og la alltid timen slik at det ikke kom noen etter henne. Etter hvert ble timene bare lengre og lengre fordi vi begynte å snakke sammen istedenfor.

Selv om de fleste i kretsen rundt forstod at dette kunne bli mer enn et vennskap, holdt begge igjen i frykt for at følelsene ikke ble gjengjeldt.

KJÆRLIG STØTTE: Thomas Tvedt møtte kjæresten Marita da hun var sangelev hos ham. Hun er grunnen til at Thomas valgte å melde seg på «The Voice». Foto: Privat

– Etter et halvt år mannet jeg meg opp, og skulle si til henne at jeg var kjempeforelsket i henne, men at det begynte å bli litt komplisert, sier han, og ler.

Da kom Marita ham i forkjøpet.

– Da slutta hun, og så begynte vi å date istedenfor. Det var utrolig fint.

– Gikk mye alene med det

Samboerskapet er ferskt. Da han i fjor så at «The Voice» søkte nye deltakere, sa han som han ofte har gjort tidligere:

«Herregud, dette kunne jeg meldt meg på, men det gidder jeg hvert fall ikke».

Etter oppfordring fra kjæresten om å sende inn en søknad, tok han tak og meldte seg på. Å ha Marita som støtte mens sangkonkurransen har holdt på, har vært en trygghet.

– Hun har vært kjempefin oppi dette. Det er ingen som har visst at jeg er med, før nå. Det var noe jeg gikk mye alene med. Hun visste jo om alt dette, og ble en veldig god samtalepartner.

Heiagjengen er stor når Thomas nå skal delta i «The Voice». I tillegg til kjæresten Marita, er familien ivrige støttespillere.

– Min mor synes bare det er «übergøy». Min søster gruer seg til jeg eventuelt ryker ut, for da tenker hun at jeg kommer til å bli deprimert og få psykiske lidelser. Min far har gledet seg til dette i 15 år. Dette er det store året for ham, forteller han.

Thomas' far er nemlig ingen ringere enn tidligere idrettspresident Tom Tvedt (55). Han har i mange år hatt et stort håp om at sønnen en dag skulle melde seg på en sangkonkurranse.

– Nå tror han at det er fordi Marita har overbevist meg om det. At jeg skulle høre på henne istedenfor ham, sier han, og ler.

På starten av 90-tallet var Tom en aktiv håndballspiller, og kan skilte med 24 landskamper for herrelandslaget. Konkurranseinstinktet smittet derimot ikke like mye over på sønnen, til stor fortvilelse.

– Han var veldig opptatt av at jeg skulle bli kjempegod selv. Jeg tror han har vært litt frustrert over at jeg har holdt på med musikk, bare fordi det var gøy. «Jeg skjønner jo at du synes det er gøy, men når skal du slå gjennom? Det gjelder jo å bli så god som mulig», har han sagt.

Konkurranseinstinktet får virkelig fart på seg når sønnen endelig skal delta i en sangkonkurranse.

– Han har hatt en idrettstilnærming til det. Derfor synes han dette er gøy, for nå er det en konkurranse – litt mer idrettsaktig, sier Thomas og flirer.

