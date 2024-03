«The Voice»-Thea ble rammet av alvorlig kreft

Jenta med de lange, mørke lokkene fester blikket mot fire vendte stoler. Den sterke formidlingen og stemmeprakten fyller salen på Fornebu, og helt mot låtens ende får hun den store belønningen – tre av mentorene snur seg mot henne.

– Det var så sinnssykt gøy. Jeg har aldri opplevd noe lignende som det før. Det var rett og slett veldig surrealistisk og spesielt. Jeg var så forberedt på at jeg ikke skulle gå videre. Det tok tid før mentorene snudde seg. Det er virkelig stas.

SANGTALENT: Thea Helen Dalen fra Nannestad overbeviste mentorene under blind audition i årets «The Voice». Foto: Frode Sunde / TV 2

25-årige Thea Helen Dalen fra Nannestad ser tilbake på øyeblikket under blind auditionen i «The Voice» med stor iver.

Samme kveld som Thea dukket opp på TV-skjermen i januar måned, eksploderte nærmest innboksen hennes.

– Det har vært helt enormt, og det er bare positive ting. Det er så stas å få meldinger fra både kjente og ukjente som sier at det er rørende og at de har grått, og at de heier videre. Jeg har til og med blitt kjent igjen på gata. Jeg er kjempetakknemlig og veldig rørt, sier hun til TV 2.

Se Theas blind audition i videoen øverst i saken.

– Skjønte at noe var galt

For bare noen år siden kunne 25-åringen bare drømme om å stå på «The Voice»-scenen foran halve landet.

I 2017, da Thea var 18 år gammel og i ferd med å avslutte tredjeåret på videregående, ble livet hennes snudd på hodet.

Midt under russetiden begynte kroppen å gi henne underlige tegn. Den ellers så aktive jenta, som sjonglerte mellom musikk, hesteridning og revy, ble brått liggende utmattet i sengen.

SYKDOMSTEGN: Thea Helen Dalen var 18 år gammel og russ da hun plutselig begynte å føle seg mer sliten og trøtt enn normalt. Det skulle vise seg å være tegn på at noe var alvorlig galt. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg hadde vært revysjef, så jeg var veldig sliten etter det, og sov veldig mye. Jeg trodde at jeg bare var sliten etter revyen. Etter hvert ble jeg dårligere. Jeg ble veldig kvalm og svettet unormalt mye, så skjønte jeg at det var noe galt, så vi dro til legen og tok noen blodprøver.

Legen ante også uråd, og hun ble innlagt på sykehus for flere tester og blodoverføring.

Snart mottok Thea den nedslående beskjeden om at hun var rammet av lymfekreft i tredje stadium. Sjokket bredde seg over henne. Hun klarte ikke å ta innover seg informasjonen som kom.

– Jeg tenkte egentlig bare på håret, minnes hun og ler litt forsiktig, før hun fortsetter:

– Jeg hadde jo veldig langt hår. Jeg har vært veldig opptatt av hår hele tiden, så da jeg fikk beskjeden, så husker jeg at jeg spurte: «Mister jeg håret nå?». Det var det jeg hadde i tankene.

KREFT: Som 18-åring mottok Thea Helen Dalen sjokkbeskjeden om at hun hadde fått lymfekreft. Det første som slo henne var om hun kom til å oppleve hårtap. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hadde ikke krefter

Etter at kreftdiagnosen var påvist, ble Thea satt på en sterk cellegiftbehandling umiddelbart.

Nannestad-jenta var periodevis inn og ut av sykehus for behandling, men forsøkte å leve et normalt ungdomsliv så godt det lot seg gjøre.

– Da jeg var hjemme, prøvde jeg å leve som normalt og å gå på fester og sånne ting. Men jeg var jo veldig sliten, så jeg måtte ta det med ro.

TØFF BEHANDLING: «The Voice»-deltakeren Thea Helen Dalen måtte gjennom en sterk dose med cellegift for å ta knekken på lymfekreften, og vekslet mellom sykesengen, fester og avsluttende eksamener. Foto: Privat

Theas allmenntilstand og fysikk var betydelig svakere, og sto i full kontrast til den aktive livsstilen hun var vant til.

– Den første uken etter behandling, lå jeg bare i sengen. Jeg husker at mot slutten av uken så kunne jeg gå en tur ned til postkassen – hvis jeg var heldig – for det var langt. Det var veldig slitsomt. Jeg hadde ikke krefter. Jeg måtte hvile, sier hun.

Sangtalentet var imidlertid bestemt på å ikke la seg knekke av motstanden, og fikk god hjelp av familien underveis.

– Når du er inne i en slik periode, så går du inn i en boble og føler at det ikke er helt ditt liv. Det er veldig rart. Jeg tror at for å bare komme seg gjennom det, så kan man ikke gå for langt inn i det psykisk. Jeg tok en dag av gangen og prøvde å gjøre koselige ting. Det var mamma og pappa veldig gode på. Vi dro ut og spiste. Vi sov på hotell i Oslo da jeg skulle på behandling. Vi var mye sammen, og det støttet og hjalp mye.

STØTTE: Mens det sto på som verst, hadde Thea Helen Dalen familie og venner som støttespillere. Hun sørget for å gjøre hyggelige aktiviteter og ønsket ikke å grave seg for mye ned i tunge tanker. Foto: Privat

Til tross for den alvorlige helsetilstanden, tok den driftige jenta de avsluttende skoleeksamenene med glans.

– Jeg fullførte videregående med kreft. Jeg var veldig glad da vi hadde avslutningsseremonien, for den siste tiden hadde jeg nesten ikke trodd at det skulle gå, fordi jeg plutselig ble så syk, sier hun.

Etter et halvt år på cellegift, var Thea friskmeldt fra kreften.

– Det var en lettelse, sier hun og ler hjertelig, før hun fortsetter:

– Vi feiret på en helt sinnssyk måte. Mens jeg var syk, så bestilte hele familien min en tur til Hawaii. Det var moren min som var veldig opptatt av at jeg skulle ha noe å glede meg til. Da jeg var i Hawaii, så var det helt sykt, for det hadde jeg ligget og drømt om, og så bare var jeg der.

– Vanskelig å godta

Selv om 25-åringen for lengst har blitt sykdomsfri, har lymfekreften og behandlingen satt noe spor, og hun lever med senskader sju år senere.

– Jeg sliter litt med utmattelse og fatigue. Det kommer i bølger. Det er ikke alltid at jeg kan gjøre alt jeg vil, slik som jeg kunne gjøre før, fordi kroppen orker ikke. Og det har vært veldig vanskelig å godta, deler hun, og fortsetter:

SENSKADER: Etter sju år preger kreftsykdommen Thea Helen Dalen fremdeles noe i hverdagen. Hun har fatigue, er mer sliten enn tidligere og må av og til ta det med ro. Foto: Privat

– Så jeg har kjørt veldig på og ikke ventet med studier. Jeg har ikke tatt noen pauser. Det tar tid, men nå begynner jeg å forstå at jeg må ta litt mer pauser, at jeg ikke bare kan kjøre på uten stans.

Det hender at dødsangsten og bekymringer for tilbakefall sniker seg på henne, men etter fem år på kontroll og uten tegn til oppblussing, er hun forholdsvis avslappet.

– Hvert år når det kommer til der jeg pleide å ha kontroller, så kjenner jeg litt på den redselen for å være syk igjen. Det er noe jeg har jobbet ganske hardt med å komme litt vekk fra. Det tror jeg nok at jeg aldri kommer helt vekk fra, men det blir bedre og bedre for hvert år. De gangene jeg føler meg litt dårlig, så går tankene mine til: «Å, er det noe galt igjen?». Men da må jeg bare roe meg selv ned, sier hun.

BEROLIGET: Thea Helen Dalen gir mer og mer slipp på bekymringer for tilbakefall, og lever i dag helt uten sykdom. Foto: Frode Sunde / TV 2

– En håndsrekning

Kreftsykdommen i tenårene har gitt Thea livsvisdom i ryggsekken, og har bidratt til nye perspektiver. Artistspiren verdsetter de små tingene og detaljene i hverdagen.

– Det er jo helt sinnssykt hvordan du åpner øynene og tenker. Sykdommen har nok påvirket meg veldig i ettertid. Hvis det er noe kjipt og dritt som skjer i livet, så har jeg vært gjennom noe veldig, veldig tungt, som gjør at det aller meste går fint. Det var slik tankegangen min var under «The Voice»: «Ok, hvis det her går skikkelig dritt, så får jeg i hvert fall ikke kreft tilbake».

NYE PERSPEKTIVER: Kreftsykdom i ung alder har gjort Thea Helen Dalen takknemlig for livet og menneskene rundt seg. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg er så takknemlig for at det gikk så fint som det gjorde, at jeg får lov til å bli eldre og at jeg er her og lever enda. Jeg er kjempeglad for hver eneste bursdag jeg får ha, alle menneskemøter og alt jeg får se og oppleve. Det betyr så masse. Jeg tror ikke at jeg hadde hatt helt det samme synet på livet uten den opplevelsen, for det har åpnet nye måter å se ting og å tenke på.

For nannestadsokningen var det viktig å være åpen om egen krefthistorie i «The Voice». Hun ønsket å gi oppmerksomhet til andre kreftrammede og pårørende.

– Jeg har medfølelse for alle de menneskene som har kreft i dag, og som både lever med det og som ikke overlever det. Jeg ville gjerne fortelle en historie som kanskje ville gjøre at noen der ute følte seg sett. Jeg føler at de som overlever kreft ikke blir snakket så mye om, men veldig mye om de som ikke gjør det – og det skal man jo absolutt snakke om. Men vi er veldig mange som lever med det også, og prøver å glemme det litt, så det var en liten håndsrekning til dem, sier hun.

HÅNDSREKNING: Thea Helen Dalen valgte å være åpen om krefthistorien på «The Voice» i håp om å nå ut til andre. Foto: Frode Sunde / TV 2

25-åringen har også en oppfordring til andre som går gjennom en lignende situasjon.

– Jeg vil gjerne si at du ikke er alene, fordi det er så mange rundt deg som du kan snakke med. Hvis det er noen som sliter og som vil snakke, så er jeg alltid åpen for det. Det eneste som hjalp meg da jeg var syk, det var å snakke med andre som hadde overlevd.

Videre mener Thea at det er nødvendig å anerkjenne at man ikke alltid behøver å ha det fint, og at man må tillate seg selv de dårlige dagene også.

– Men man må komme seg opp og ikke være redd for å be om hjelp. Det er viktig, påpeker hun.

– BE OM HJELP: Thea Helen Dalen oppfordrer andre kreftrammede til å søke hjelp og råd hos andre. Foto: Frode Sunde / TV 2

«The Voice»-deltakeren understreker at åpenheten rundt senskader heller ikke skal dysses ned.

– Ikke vær redd for å snakke om senskader. Jeg føler at det blir veldig lite snakket om med venner eller i jobb- og skolesammenheng. Man føler kanskje en skyldfølelse for at man ikke er som før, og ikke orker, men det burde man ikke ha, for det er ikke noe man kan styre. Man må bli flinkere til å snakke mer om det. Det har jeg prøvd å gjøre. Det er mye forståelse å hente.

– Håper det kan åpne dører

Livet til Thea kan trygt sies å være annerledes enn tilbake i 2017. I dag studerer hun musikkteater ved Høyskolen Kristiania, og har nylig kjøpt leilighet på Jessheim sammen med kjæresten.

Den talentfulle sangeren håper at sangkonkurransen kan være et springbrett til en musikk- og teaterkarriere i fremtiden.

ARTISTDRØM: Thea Helen Dalen håper at «The Voice» kan hjelpe henne i å nå drømmen om å stå på scenen som sanger og musikalartist. 25-åringen studerer for tiden musikkteater og skriver sanger på fritiden. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg driver og skriver litt musikk nå, og håper at jeg skal kunne gi ut litt musikk når «The Voice» er ferdig. Etter utdannelsen håper jeg kanskje å få noen auditions, og etter hvert spille musikkteater på de store scenene. Det hadde vært drømmen.

Også hesteinteressen vedlikeholdes mellom sang og låtskriving.

– Jeg har også en drøm om å flytte til et småbruk. Ha en liten stall. Jeg har masse drømmer, jeg, avslutter Thea blidt.

HESTEFRELST: Thea Helen Dalen er glad i hester, og drømmer også om å ha et småbruk med stall. Her avbildet med hestene sine, Lukas og Blesa. Foto: Frode Sunde / TV 2

