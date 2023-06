«The Voice»-stjernen inviterte seg selv på øl med kongen

Siste etappe av den fire dager lange fylkesturen til Nordland tilbrakte kong Harald (86) og dronning Sonja (85) i vakre Bindal kommune, helt sør i fylket.

BINDALS STORE SØNN: Adrian Jørgensen, kjent fra The Voice på TV 2, opptrådde for kongeparet under besøket i Bindal.

På scenen sto blant andre den tidligere «The Voice»-stjernen Adrian Jørgensen (31), som selv er fra Bindal. Han sjarmerte alle med sin fløyelsmyke stemme og selvskrevne låt, «Tårseileren».

Før opptredenen introduserte han låten overfor kongeparet, og benyttet også anledningen til å invitere seg selv på en øl på kongeskipet «Norge».

Dette fikk spesielt kong Harald til å gapskratte.

Til TV 2 utdyper Jørgensen den joviale spøken:

– Jeg skal ikke tro noe høyt om meg selv, at jeg burde ha vært på kongeskipet, men det er klart at det hadde vært litt kult å ha vært der. Og ekstra gøy hadde det vært å ta seg en øl med kongen.



FIKK SEG EN GOD LATTER: Kongeparet lot seg sjarmere av Bindals store sønn, artisten Adrian Jørgensen. Her med Bindal-ordfører Britt Helstad.

– Men så hadde du andre planer, og det var …?



– Jeg hadde ikke tid til det i dag, fordi jeg må hjem til den gamle bestefaren min og hjelpe ham med å sette poteter!

Bestefaren er like gammel som kongen, og opplevde krigen.

– Etter krigen var det veldig vanskelig å få maten på bordet. Jeg synes det er viktig å ta vare på tradisjonen med å sette potet. For potetene var det som berget oss etter krigen. Det har jeg hørt fra han bestefar, sier 31-åringen til TV 2.



ÆREFULLT OPPDRAG: Adrian Jørgensen opptrådde med den selvskrevne låten «Tårnseileren» i Bindal.

– Ærefullt oppdrag



Bindalingen Adrian satte stor pris på at kongeparet hadde valgt å ta turen innom hans hjemkommune, og vet at det betyr mye for lokalbefolkningen også.

– Det var et ærefullt oppdrag, det å få synge for kongeparet. Men jeg synes det er mer stas at vi endelig fikk dem på besøk. Det er klart at kongen begynner å dra på årene, og det er viktig for en liten bygd som Bindal å få dette besøket. Det var etterlengtet.



Nå mangler kongeparet bare Beiarn kommune før de har vært på offisielt besøk i alle Nordlands kommuner.