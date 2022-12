The Voice-Siri: – Jeg er fortsatt sjenert

I vår så vi Siri Avlesen-Østli (38) stødig lose seerne gjennom The Voice-sendingene fredag etter fredag med sin varme utstråling og sitt brede smil.

Over nyåret skrider hamarkvinnen opp på scenen igjen, der hun skal fortsette å geleide, rose og trøste sangtalenter – og kanskje sette en mentor eller to på plass med et glimt i øyet under den åttende sesongen av musikkonkurransen.

NY SESONG: Programleder Siri Avlesen-Østli dukker snart opp på TV-skjermen i sin andre sesong av The Voice. God utstråling og et vinnende vesen er stikkord for Avlesen-Østlis programlederpersonlighet. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Mer komfortabel

Etter én sesong på baken som The Voice-programleder, har 38-åringen følt seg varmere i trøya under innspillingen av audition-rundene sammenlignet med fjoråret.

– Jeg koser meg veldig i rollen, og jeg gjorde det i fjor også, men jeg koser meg kanskje litt mer nå. Første gang var jeg livredd for å ikke få det til, men jeg har blitt tryggere og mer komfortabel med å stå på den scenen. Jeg føler at jeg har et større overskudd til å ta vare på deltakerne, og å guide dem trygt gjennom de forskjellige fasene, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Jeg setter opp lapper over hele huset for å pugge mest mulig. Jeg prøver å være så forberedt som jeg kan når jeg kommer på opptaksdagen, så jeg kan konsentrere meg hundre prosent om å være til stede for deltakerne.

Rollen som The Voice-programleder har også hatt en positiv innvirkning på henne som person.

– Jeg tror at jeg tør å være meg selv i større grad. Det er rom for det i den rollen. Jeg trenger ikke være så flink pike hele tiden. Det er ikke krise om man ikke følger akkurat det man har tenkt, for hvis man er til stede og lytter, og kobler seg på folk, så er det nok.

Bernhoft tar over etter Matoma: – Dårlig samvittighet

Videre uttrykker Avlesen-Østli at det er stort å se hvordan artistspirene blomstrer gjennom programmet.

– Det å se at noen kommer et steg nærmere drømmen, er jo ekstremt givende, og så føles det som at jeg får være med på en liten del av reisen deres. Jeg føler meg veldig heldig som har en så fin jobb, og så kan jeg nesten ikke tro at det er jobben min. Det kunne ikke ha blitt bedre. Jeg er så fornøyd.

Samholdet mellom programlederen og mentorene har også blitt sterkere underveis.

– Vi har blitt kjent med hverandre i løpet av ett år, så vi har fått et enda mer solid vennskap. Vi er tryggere på hverandre, så det blir en morsommere tone. Da kan man tørre å melde litt. Det synes jeg er gøy, sier hun.

– Ikke hatt noe ønske om å være i rampelyset

Før The Voice var Avlesen-Østli allerede et erfarent TV-fjes. Hun fikk først tre inn i rollen som anker for TV4 GävleDalarna i Sverige. Senere var hun TV-reporter under 22. juli-rettssaken, før hun tok på seg programlederjobber i TV 2 Sport og God morgen Norge.

Reality-deltakelser i Kompani Lauritzen og Skal vi danse har det også blitt.

GODE KOLLEGAER: Avlesen-Østli og mentorgjengen bestående av Jarle Bernhoft (t.v.), Yosef Wolde-Mariam, Ina Wroldsen og Espen Lind har fått et godt vennskap. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Men det var ikke gitt at 38-åringen skulle trives foran kameralinsen, og ha «alles» øyne rettet mot seg. Som liten var programlederen sjenert og forsiktig, men blomstret opp til å kunne ta sin plass i verden – og i offentligheten.

– Jeg trodde absolutt ikke at jeg skulle være i rampelyset. Jeg synes det er mest komfortabelt å fortelle historier, og har ikke hatt noe ønske om å være i rampelyset, innrømmer hun.

For Avlesen-Østli er det spenningen og at det er noe som står på spill, som er hennes indre motor, snarere enn å sole seg i blitzregnet.

– Jeg drives av direktesendinger og det rushet man får av det. Jeg drives av adrenalin og tanken om at: «Nå må du få det til, eller så river du ned sendingen». Jeg drives veldig av den røde knappen. Det er det som er min drivkraft, og jeg hadde gjort det selv om det ikke var på TV. Jeg synes det bare er veldig gøy å gjøre noe der du må prestere når det gjelder.

Sjenertheten i TV 2-profilen er betydelig mindre enn før, men bor fremdeles i henne.

– Den er nok der litt fortsatt, tror jeg. Det er mange som tenker at jeg er toastmaster i alle bryllup, men den rollen vil jeg ikke ha. Jeg er livredd for sånne ting. Jeg syntes det var skummelt å holde tale da mannen min ble 40, deler hun.

The Voice-mentorene er ikke fornøyd med nykommer Jarle Bernhoft

Når hun kan «gjemme» seg bak programlederrollen, har hun ingen problemer med å være en fremtredende personlighet som tar ordet.

– Jeg går inn i sminken, får på klærne, og er på en måte noe annet når jeg kommer til H3 Arena (The Voice-studioet, journ. anm.). Da går jeg ut av meg selv, rett og slett. Det er litt rart.

– Hvordan har du funnet tryggheten i deg selv?

– Jeg tror det kommer med erfaring og alder. Mengdetrening er gull verdt. Jeg har vært såpass mange timer på luften. Og så er det bare noe med å skru på det ekstra giret når du må. Det er ikke noe vits i å stresse heller. Det er bare å ta det med ro, og så kommer ordene etter hvert – men gode forberedelser er viktig. Det handler ikke om meg. Det handler om den historien jeg skal formidle. Det har gitt meg en trygghet.

– Har mer å gi

2023 er like om hjørnet, men Avlesen-Østli har ingen konkrete nyttårsforsetter. I stedet håper hun at hun får fortsette med det hun liker aller best å gjøre – nemlig å være en del av musikkprogrammet.

– Jeg trodde jeg skulle besvime

– Jeg håper at jeg får gjøre The Voice noen år til. Jeg er takknemlig for at jeg får gjøre det. Jeg føler at jeg har mer å gi. Det er for gøy til å gå glipp av noe.

Se premieren av The Voice fredag 6. januar klokken 20 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.