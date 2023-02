The Voice-Mia har bipolar lidelse: – Det stopper ikke meg

22-årige Mia Charlotte Skoge Nøringseth skrider opp på scenen foran fire vendte stoler. Sangtalentet griper godt om mikrofonen og fester blikket foran seg, før tonene triller ut i salen.

Om litt hamres det i røde knapper, og flere av mentorenes ansikter kommer til syne. De smiler. Superlativene hagler etter endt fremføring.

Noen måneder senere – fredag denne uken – vises ålesundjentas blind audition i The Voice for hele landet i beste sendetid.

TALENTFULL: Flere av The Voice-mentorene ville ha kloa i deltaker Mia Charlotte Skoge Nøringseth under blind auditionen i fjor høst. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det er en ekstrem surrealistisk opplevelse. Det er noe annet enn å sitte hjemme å se det på TV. Men jeg følte at jeg var veldig skjerpet og klar, og hadde mentalt forberedt meg ganske lenge, sier Mia til TV 2 om auditionen i fjor høst.

Se Mias blind audition i videoen øverst i saken.

Likevel gikk tankene løpsk da populærmusikk-studenten befant seg på bakrommet i forkant.

– Jeg tenkte: «Herregud, det er helt sinnssykt». Jeg var så stresset og gikk frem og tilbake. Men da de skulle hente meg, og jeg skulle gå opp, så var jeg helt klar. Jeg klarte å nyte øyeblikket, og det var ordentlig adrenalinkick.

22-åringen hadde forberedt seg på at det hele kunne gå begge veier, og var tilfreds bare med å ha nådd helt til rundene av blind auditions i det hele tatt.

Mentorene i ekstase: – Noe av det vakreste jeg har hørt på The Voice

Da flere av mentorene snudde seg, ble hun opprømt.

– Det var kjempegøy. Helt utrolig brusende opplevelse å stå der, og så se at de snur seg. Det er helt sinnssykt, sier hun, og fortsetter:

– Det var en ekstrem stor lettelse at jeg får lov til å fortsette å være med.

Valget falt på mentor Ina Wroldsen (38), som Mia omtaler i positive ordelag.

– Hun er ganske rå. Hun har en ganske solid bakgrunn, vil jeg tørre å påstå – som jeg ser veldig opp til. Arbeidsmoralen og måten hun jobber på synes jeg er veldig interessant.

Videre applauderer deltakeren resten av produksjonen for god oppfølging i trygge rammer.

– Brikke falt på plass

Samtidig som Mia forfølger artistdrømmen, må hun også leve med sin bipolare lidelse. I fredagens The Voice-episode er hun åpen om sykdommen.

Diagnosen fikk hun som 19-åring, etter å ha hatt en fornemmelse av at noe skurret over lengre tid.

En tung bør ble løftet av skuldrene etter utredningen.

– Det føltes egentlig bare som en brikke som falt på plass. Jeg tror at når man har en utfordring i livet, så er det deilig å sette ord på det. Det å få det svart på hvitt på hva som egentlig gjør at det butter litt imot. For min del var det 100 kilo av skuldrene, og et svar på hva jeg hadde gått og lurt på så lenge, sier hun.

BIPOLAR LIDELSE: Mia Charlotte Skoge Nøringseth er åpen i The Voice om den bipolare lidelsen hun fikk påvist som 19-åring. Foto: Erik Edland / TV 2

Overfor TV 2 deler Mia om hvordan lidelsen arter seg og påvirker henne i hverdagslivet. Artistspiren poengterer at det å være bipolar er en individuell og sammensatt opplevelse, som ikke nødvendigvis representerer alle som har diagnosen.

– For min del så er det i hvert fall veldig uforutsigbart. Det kan føles veldig overveldende til tider, og det kan være utfordringer i hverdagen. Men jeg føler at med gode rutiner og trygghet rundt, så går det fint å leve med det. Og det gjør jeg nå.

Fakta om bipolar lidelse Bipolar lidelse er en psykisk lidelse som kjennetegnes av avgrensede episoder med utpreget endring i stemningsleiet og aktivitetsnivå.

Bipolar betyr «to poler». Polene står for mani/hypomani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet).

Symptomer på mani kan være oppstemthet, økt energi og aktivitet, impulsivitet, redusert søvnbehov og rastløshet.

Symptomer på hypomani kan være nedstemthet, redusert energi og tiltaksløshet, økt søvnbehov eller søvnvansker, angst, redusert appetitt og sosial tilbaketrekning.

Bipolare lidelser forekommer hyppig. Vanligvis inntrer bipolar lidelse i ung alder, oftest sent i tenårene, men sykdommen kan også bryte ut før tenårene og i voksen alder.

Årsakene til bipolar lidelse er sammensatte. Lidelsen kan være arvelig, men man trenger ikke bli syk selv om man har arveanlegg for sykdommen. Miljøet er også av betydning. Alvorlige livshendelser, stress og lite søvn kan være utløsende faktorer. Kilder: Helsenorge.no og NHI.no

The Voice-deltakeren utdyper at hun i dårlige perioder kan føle på negative tanker og reaksjoner.

– Det slår meg ganske hardt.

Til tider kan hun også føle seg urolig, og at hverdagslige ting og gjøremål oppleves som utfordrende.

– Det er veldig mye følelser som skal gjennom systemet på en gang. Det er litt overveldende, men da må man bare ta et steg om gangen, og en fot foran den andre.

22-åringen forteller videre at det tok tid å slå seg til ro med diagnosen, og å ikke føle på skam, men at det går fint med henne nå.

– Jeg føler meg som en helt normal person, men kanskje jeg av og til har mer utfordrende dager, sier hun.

Trollbinder alle: – Helt sinnssykt gjennomført

– Ekstrem driv

Sunnmørsjenta er bestemt på at diagnosen ikke skal hindre henne fra å oppnå det hun drømmer om.

– Det stopper ikke meg fra å gå for det som jeg har lyst til å gjøre med livet mitt, men jeg må ta mer hensyn til meg selv og min egen psykiske helse.

Mia mener at sykdommen tvert imot kan fungere som en ressurs inn mot musikken, samtidig som lidenskapen bidrar til å roe henne ned på innsiden.

– Min opplevelse av diagnosen, er at jeg i perioder har en ekstrem driv. Den kan iblant hjelpe meg med å være veldig fokusert, sier hun, og føyer til:

– Det kan bli usunt til tider. Man kan holde på så lenge. Da må man være flink til å ta pauser og å være bevisst på det, men det gir et ekstremt fokus. Det fokuset har jeg funnet i musikken.

MUSIKK: Populærmusikk-studenten finner roen og fokuset i musikken som bipolar. Foto: Erik Edland / TV 2

Videre beskriver Mia musikken som «healende» og avkoblende.

– Den har vært ekstremt viktig for meg på veldig ulike måter. Både av personlige, inspirerende og motiverende grunner. Den gjør at jeg har lyst til å stå på en scene. Den har egentlig vært avgjørende for mitt liv.

Ønsker å inspirere

Mia ville ikke ha vært foruten den bipolare lidelsen, og bærer den med stolthet. 22-åringen ønsker å være et forbilde for andre med lignende lidelse, og valgte dermed å være åpen om den i The Voice.

– Det er en så viktig del av meg. Det var derfor det var så viktig for meg å si det i The Voice - at jeg kommer til å gå for min drøm og det jeg har lyst til å drive med. Selv om man har en utfordring, så kan man få til fantastiske ting, sier hun.

VIL MOTIVERE: The Voice-deltaker Mia Charlotte Skoge Nøringseth ønsker å inspirere og motivere andre i lignende situasjon gjennom deltakelsen i musikkprogrammet. Foto: Erik Edland / TV 2

Drømmer om Lindmo

Fremover har sangfuglen planer om å sette alle kluter til for å oppnå målet om en artistkarriere. Ved siden av populærmusikk-studiene i Oslo, skriver hun egen musikk, og forsøker å slippe den.

Men den ultimate oppnåelsen er som følger:

– Målet mitt er å ende opp på Lindmo, sier Mia lattermildt.

– Jeg føler at om Anne Lindmo inviterer deg til å sitte i stolen i beste sendetid på en fredagskveld, så har du klart det.

DRØMMER: Mia har store drømmer for fremtiden og håper på at hun kan gjeste Lindmo en dag. Foto: Erik Edland / TV 2

