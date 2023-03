«The Voice»-Lill Regine slet med alvorlig overvekt: – Klarte ikke å få på meg sokkene selv

Sittende på hver sin krakk på scenen, tar Lill Regine Skaug (28) og hennes duettpartner, Thomas Tvedt (30), fatt på klassikeren «Bridge over Troubled Water», og fyller salen med vakre toner.

Lill Regine blir valgt bort til fordel for Thomas etter duellen. Men før hun får summet seg, kommer det et tilbud ytterst fra stolrekken.

Mentor Espen Lind (51) «stjeler» sangtalentet til laget sitt, og dermed fortsetter reisen videre til knockouts i «The Voice».

VIDERE: «The Voice»-deltakerne Lill Regine Skaug og Thomas Tvedt kom videre til knockouts etter duellen i musikkprogrammet. Her avbildet sammen med programleder Siri Avlesen-Østli. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg ble så glad, sier Lill Regine til TV 2 om duellrunden i fredagens episode.

– Jeg skjønte det ikke til å begynne med. Jeg innser at det tar tid å fordøye ting. Jeg ble veldig rørt, og begynte jo å grine, minnes hun.

Se Lill Regine og Thomas' duett i videoen øverst i saken.

– Fikk ikke på meg sokker selv

For bare noen år siden kunne 28-åringen aldri ha forestilt seg at hun en dag skulle delta i «The Voice».

Da brummundølingen var tidlig i 20-årene, veide hun 210 kilo og slet med alvorlig overvekt, noe som gikk ut over det daglige livet.

– Det var kort og greit et lite verdig liv, deler hun til TV 2.

– Jeg var avhengig av mye hjelp, og hadde lite å fare med. Jeg fikk til veldig lite. Det var vondt å være fysisk aktiv. Jeg fikk ikke på meg sokker selv, så jeg var handikappet av overvekten rett og slett, fortsetter hun.

LED AV OVERVEKT: Vekten til «The Voice»-deltaker Lill Regine Skaug hemmet henne både fysisk og psykisk tidlig i 20-årene. Foto: Atle Sveen

Kiloene tok også overhånd over musikken og begrenset henne betraktelig.

– Det var ikke så mye jeg klarte av synging. Jeg sang i kor, men jeg satt for det meste på stol i korrekken, der de andre sto. Det var mye komplekse følelser rundt det. Det var nedverdigende.

Psyken og selvbildet hennes var i denne perioden langt nede.

– Jeg var på en veldig dårlig plass, både fysisk og psykisk. Det er svært få som blir så store bare fordi de er glade i mat. Det ligger mye bak, påpeker hun.

Tok grep

Lill Regine kom etter hvert til et punkt der hun forsto at hun måtte ta tak i fedmen.

– Jeg var såpass ung og veide såpass mye at jeg skjønte selv at hvis jeg fortsetter sånn, så har jeg ikke så mange år, sier hun, og fortsetter:

– Det var jo egentlig livreddende førstehjelp å ta grep. Helt avgjørende.

Seks år senere har hun fått bukt med overvekten, og fått «The Voice»-drømmen i oppfyllelse.

– Jeg er ikke god nok på å rose meg selv på hva jeg faktisk har fått til. Jeg er ikke flink nok til å se det selv, men jeg prøver, for jeg hadde jo aldri opplevd det her, hvis jeg fortsatte i de samme traktene.

– Fordommer

I talentprogrammet valgte 28-åringen å være åpen om egen overvekthistorie for å belyse tematikken og å nå ut til andre.

– Jeg tenker at det er viktig at noen tør å prate om det, og tør å si at det faktisk er vanskelig, og fortsatt er vanskelig. Selv om ting har endret seg, så er det jo det, sier hun.

«The Voice»-deltakeren synes at det er viktig å sende ut håp til de som strever med fedme, og at det er mulig å overkomme både angst, depresjon og overvekt.

– Overvekt er et folkehelseproblem. Det er veldig mange i den båten, og de fleste som sliter med overvekt har ikke tro på seg selv. Eller tro på at ting kan endre seg. Det samme gjelder psykisk helse. For det er jo mye psykisk helse inne i bildet for meg også.

VIL GI HÅP: «The Voice»-deltaker Lill Regine Skaug slet med alvorlig overvekt da hun var yngre. I musikkprogrammet velger hun å være åpen om historien sin. Foto: Privat

Lill Regine mener at overvekt er et tabubelagt tema å prate om i samfunnet.

– Det er så mye fordommer rundt folk med overvekt. Enten så er de late, eller så gidder de ikke. «Det er bare å spise mindre og trene mer» – enten får du den fordommen, eller hvis du da utfører en slankeoperasjon, så har du jukset, for da har du ikke fått det til selv. Det er feil uansett hva man gjør. Og det synes jeg er kjempetragisk, sier hun.

– Fått troen på meg selv

I dag har sangfuglen det bedre med seg selv etter den tunge tiden.

– Jeg jobber stadig med meg selv. Jeg har kommet kjempelangt og har det på mange måter veldig mye bedre enn det jeg hadde før.

TOK GREP: På et tidspunkt bestemte Lill Regine Skaug seg for å ta ansvar for helsen og å overkomme overvekten. Foto: Privat

Under opptakene av TV-programmet i fjor høst, vekslet hun mellom innspilling og traumebehandling.

– Mens jeg var på «The Voice», så var jeg på traumebehandling. Jeg kombinerte ganske ulike ting på hver kant, sier hun, og fortsetter:

– Det var veldig viktig for meg å ha begge settinger, for hvis det var en tung dag i behandling, så kunne jeg tenke: «Å, herregud. Neste uke henger jeg med Ina Wroldsen og synger, og gjør det jeg elsker å gjøre». Samtidig som det igjen ga meg motivasjon i behandling for å jobbe for å få det bedre. For det er jo dette jeg vil gjøre, og da er det viktig å jobbe med seg selv.

Lill Regine er ikke i tvil om at musikkprogrammet har hatt en positiv innvirkning på henne.

– Det har gitt meg bekreftelse og troen på meg selv. Det at jeg har verdi, og at jeg kan mer enn jeg skjønner selv.

DRØMMER: Lill Regine Skaug har det bedre med seg selv i dag, og har klare mål for fremtiden. Blant annet ønsker hun å gi ut egen musikk. Foto: Privat

Den talentfulle sangeren håper at deltakelsen kan gi henne et dytt videre.

– Jeg har selvsagt en drøm om å gi ut egen musikk. Kanskje bli litt mer oppdaget, men også å tørre og våge litt mer selv, avslutter hun.

