«The Voice»-Lavrans går viralt – sett av millioner

Nærmest som en utenomjordisk skapning inntok Lavrans Svendsen (22) «The Voice»-scenen tidligere i år. Med sin karakteristiske stemme og sceneantrekk, fikk han nesten hele mentorpanelet til å falle av stolene.

Siden har Fredrikstad-gutten imponert igjen og igjen – senest under den andre knockout-runden i sangprogrammet i forrige uke.

Iført et antrekk inspirert av greske guder og et blad festet til hodet, tolket 22-åringen «Stay» av Rihanna. Mentor Jarle Bernhoft (47) ble overbevist, og sendte sangtalentet videre til direktesendingene.

VIRALT: Deltaker Lavrans Svendsens talent går viralt i sosiale medier. Her avbildet under knockout i årets sesong av «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Går viralt

Nå går Lavrans' knockout-opptreden som en farsott i sosiale medier. På TikTok har videoklippet av fremføringen hele 3,6 millioner sidevisninger i skrivende stund. I kommentarfeltet bugner det av støtte og hyllester, mens over 500.000 har trykket på liker-hjertet.

«Dette er det fineste jeg har hørt i hele mitt liv», skriver en bruker under TikTok-klippet.

«For en mann, og for en stemme», kommenterer en annen.

«Dette er noe av, hvis ikke det beste, som har blitt gjort på «The Voice» Norge. Gratulerer med en fantastisk prestasjon, som ga meg frysninger», roser en tredje.

Også på YouTube har 22-åringen fått ros og oppmerksomhet, der bortimot 165.000 har sett TV-opptredenen per nå. Som om ikke det var nok, har «The Voice»-deltakerens tolkning havnet på Spotifys norske topp 50-liste.

– Takknemlig

Til TV 2 forteller Lavrans at han er overveldet og overlykkelig over responsen.

– Det føles stort at det har nådd så mange mennesker. Og så er jeg så glad for at det treffer folk. Det er hovedmotivasjonen til sang for min del, så det varmer noe ekstremt, sier han, og fortsetter:

– Jeg var absolutt ikke forberedt på dette, men det er veldig gøy at verden åpner for det. Jeg er takknemlig for at det når inn til folk. Tilbakemeldingene har vært over all forventning. Takk igjen til alle som har nådd ut til meg, det gir så mye.

TALENT: 22-årige Lavrans Svendsen vekket oppsikt da han dukket opp på «The Voice»-scenen for første gang tidligere i år. Med en imponerende røst og en hjemmelaget blomsterkreasjon over brystet, sang han seg inn i det norske folks hjerter. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Artistspiren har et ønske om at musikken hans skal inspirere og være til glede for andre mennesker.

– Målet mitt er først og fremst å praktisere ubetinget kjærlighet for meg selv og verden, og ut fra det perspektivet skape musikk og kunst, der poenget blir å kunne gi den følelsen tilbake til andre.

– Jeg mener at kjærlighet er noe vi generelt trenger å kjenne mer på, og noe som ligger naturlig i kroppen vår dersom man kobler på hjertet. Kunst og musikk er mine store lidenskaper, så det blir nok ikke lenge til før et album kommer.

Nå ser Lavrans frem til å opptre på direktesendt TV om ikke altfor lenge.

– Det var drømmen da jeg meldte meg på – å kunne komme meg til live i «The Voice» – og å være med på å skape litt scenekunst, så det er virkelig stort for meg, uttrykker han.



