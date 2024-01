«The Voice»-Kristina går viralt

Årets «The Voice» er godt i gang med nye håpefulle artistspirer på scenen.

I den andre runden med blind auditions gjorde trondheimsjenta Kristina Moe Hals (18) mentorene stumme av beundring med sin tolkning av Adele-låten «Love In The Dark».

TRENDER: «The Voice»-deltaker Kristina Moe Hals' blind audition går viralt på TikTok – med hele 1,5 millioner visninger i skrivende stund. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Kort tid etter at Kristina viste seg frem i TV-ruten på «The Voice», går nå 18-åringens blind audition viralt på TikTok.

I skrivende stund har videoklippet av opptredenen hele 1,5 millioner visninger på sosiale medier-plattformen. Det har også per nå strømmet inn 200.000 likerklikk og flere hundre kommentarer under innlegget.

Når TV 2 tar kontakt med Kristina, er hun fra seg av begeistring over den massive oppmerksomheten.

– Jeg har ikke ord for hvor mye det betyr. Jeg er så sykt takknemlig over den gode responsen jeg har fått. Jeg tenker fortsatt at dette bare er en drøm, sier hun, og fortsetter:

– Det var uventet. Jeg har fått masse positive tilbakemeldinger fra folk over hele verden, noe som får meg til å føle meg litt mer selvsikker enn det jeg var da jeg sto på scenen. Det gir meg litt selvtillitsboost. Gleder meg til duell.

Det at flere av mentorene skulle snu seg mot henne på «The Voice», hadde heller ikke sangtalentet sett for seg.

– Det hadde jeg ikke forventet. Jeg føler at jeg har lite erfaring i forhold til de andre som deltar. Jeg er sykt takknemlig og stolt av meg selv for at jeg turte å fremføre sangen. Jeg var nesten på vei til å gå av scenen på grunn av angstnivået.

Kristinas musikkdrøm fortsetter å leve i aller beste velgående.

– Jeg vil satse mer på musikk nå enn tidligere. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje videre, men det som skjer, det skjer. Jeg føler at jeg allerede har fått oppfylt en stor drøm, avslutter hun.

