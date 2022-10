«The Crown» er tilbake - allerede hagler kritikken

GOD KVELD NORGE (TV 2): Litt over en måned etter dronning Elizabeths død kommer den første traileren for det rojale dramaet. Den siste tiden har flere tatt til motmæle for innholdet.

Innspillingen av den sjette og siste sesongen Netflix-dramaet ble satt på pause etter at dronning Elizabeths II død ble annonsert den 8. september. Det samme skjedde da den lengstsittende monarken ble begravet, melder Deadline.

Serien, som hadde premiere i 2016, fikk en oppsving i seertall kort tid etter dødsfallet.

Torsdag kom den første traileren for femte sesong:

I starten av videoen hører man en stemme lese opp at kongefamilien er i krise.

Krise i kongefamilien

Handlingen finner sted på 90-tallet hvor den kongelige familien var i søkelyset, da det i 1992 ble kjent at prins Charles og Diana tok ut separasjon før de ble offisielt skilt i 1996.

I handlingsbeskrivelsen fra Netflix står det at prins Charles, spilt av Dominic West, «presser hans mor for å få tillatelse til å skille seg fra Diana».

PRINS CHARLES OG PRINSESSE DIANA: Dominic West og Elizabeth Imelda spiller rollene i sesong fem. Foto: Keith Bernstein /Netflix

Som i sesong tre, er skuespillerne byttet ut fra forrige sesong. Elizabeth Imelda Staunton, kjent fra «Harry Potter» spiller dronning Elizabeth. Skuespiller Elizabeth Debicki fra Christopher Nolans «Tenet» har rollen som Diana.

Går ut mot Netflix

Denne uken har strømmeselskapet fått kritikk fra tidligere statsminister i Storbritannia John Major. Han gikk ut i britisk media og responderte på rykter om at samtaler mellom ham og daværende prins Charles vil være en del av historien i sesong fem.

Flere hintet til at det skal ha vært samtaler om at prinsen ville ha Majors støtte for å få dronningen abdisert.

STATSMINISTER FRA 1990-1997: John Major under seremonien hvor Kong Charles ble offisielt utropt som konge. Foto: DAVID LEVENE /AFP

I en uttalelse til CNN sier Major at serien er en tønne med tull som ikke har noen annen hensikt enn å lage et «falskt og dramatisk inntrykk».

En talsperson for Major gjør det klart at den tidligere politikeren aldri har samarbeidet med serieskaperne, og slår fast at ingen av scenene som det har ryktes om er nøyaktige:

– De er ren og enkel fiksjon, gjengir CNN fra uttalelsen.

Mener grensen viskes ut

Også skuespiller Judi Dench har uttalt sin mening om dramaet. I et brev til avisa The Times gir hun støtte til den tidligere statsministeren.

– Sir John Major er ikke alene i hans bekymringer knyttet til den siste sesongen av «The Crown», starter hun brevet med.

Videre skriver skuespilleren at skildringen vil være «unøyaktig og sårende», og mener at det fremstår som at dramaserien tar seg større friheter med å viske ut grensene mellom fiksjon og historisk nøyaktighet jo nærmere handlingen kommer nåtiden.

LITTERATURSAMLING: Judi Dench (t.h) avbildet med daværende hertuginne og nå dronning Camilla. Foto: Ian Jones /Pa photos

– Jeg frykter at et betydelig antall seere, særlig utenlandske, kan tolke den fiksjonelle serien som historisk korrekt, skriver Dench.

Skuespilleren skal ha et nært forhold til kong Charles og dronning Camilla, ifølge BBC. Sistnevnte og Dench medvirket sammen i et radioprogram i 2020.

Dench reagerer også på den angivelige handlingen rundt prinsen og dronningen, som hun omtaler som grusomt og skadelig for den kongelige institusjonen.

Avslutningsvis skriver Dench at serieskaperne bør inkludere en ansvarsfraskrivelse i starten av hver episode.

Netflix har svart på kritikken med å si at serien er et fiksjonsdrama som ser for hva som kunne ha skjedd bak lukkede dører i en betydelig tid for kongefamilien.

– En tid som allerede har blitt gransket og veldokumentert av journalister, biografer og historikere, uttalte en talsperson for strømmeselskapet som The Times har gjengitt.