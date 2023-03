Tekashi 6ix9ine angrepet på treningssenter

SLÅTT TIL: New York-rapperen Tekashi 6ix9ine ble angrepet på et treningssenter i Florida. Foto: MARCO BERTORELLO /AFP

Det skriver nettstedet TMZ, som har publisert bilder og video som skal være fra hendelsen på et treningssenter i Florida.

I videoen ser man to personer omringe en person som ligger på gulvet og beskytter hodet, før en annen sparker til ham. Senere ser man rapperen forlate området, blodig i ansiktet.

Ifølge advokaten til Hernandez, Lance Lazzaro, befant rapperen seg i badstuen da han ble angrepet av flere personer uten forvarsel.

De ansatte skal ha hørt oppstyret og varslet nødetatene, som deretter fraktet Hernandez til sykehus.

Advokat Lazzaro sier til TMZ at rapperen ikke hadde med seg sikkerhetsvakter på tidspunktet, og at fokuset fremover blir å få en avtale med FBI for å sikre dette.

Rapperen ble i 2019 dømt til to års fengsel for blant annet utpressing og våpenkriminalitet. Fra april 2020 fikk Hernandez sone resten av straffen hjemme. Årsaken var frykt for at han kunne bli alvorlig syk av koronaviruset, siden han har astma.

Han har vært involvert i gjengen Nine Trey Gangsta Bloods. I ettertid har hans samarbeid med myndighetene ført til at flere av gjengmedlemmene har blitt dømt.

Det er foreløpig ukjent om noen er pågrepet for angrepet på treningssenteret.