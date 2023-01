Teipet fast Kurt Nilsen med gaffateip: – Husker ikke det i det hele tatt

Hva er vel en kveld ute på byen uten gaffateip?

Den samme tanken slo nemlig Jarle Bernhoft, da han drakk sammen med gutta, før øynene landet på Kurt Nilsen (44). Så fikk han øye på en søyle som også var plassert midt i lokalet, og resten er historie.

Nå åpner duoen opp om et spesielt øyeblikk, som neppe kommer til å bli glemt i nærmeste fremtid.

Eller, det kan ikke sies for alle parter involvert.

Debuterer som dommer

Fredag er det premiere på enda en sesong av The Voice, hvor Bernhoft er en av dommerne som skal avgjøre skjebnen til flere deltakere. For aller første gang debuterer han som mentor, men avslører at han var skeptisk:

– Jeg syns The Voice er det aller mest sympatiske musikk-programmet som finnes. Nå har jeg vært skeptisk til musikk og konkurranse sammen, forteller han til God morgen Norge og fortsetter:

DOMMER: I den åttende sesongen av the Voice debuterer Jarle Bernhoft som dommer. Foto: Thomas Andersen/TV 2

– Men da jeg ble spurt, tenkte jeg at jeg måtte det sjekke det ut. Jeg har ikke sett så mye på TV, så jeg så på eldre sesonger – og dette virket gøy. Jeg så for meg skli fint inn i gjengen, og det virket forlokkende.

Nilsen er heller ikke fremmed for musikk-programmer på TV, men en del har endret seg siden hans Idol-audition i 2003. Da var dommerpanelet kjent for å være litt strengere mot deltakerne, og man måtte ha hard hud.

Se hans Idol-audition og reaksjonen 20 år senere i klippet under.

– Heldigvis har det forandret seg ganske radikalt, understreker 44-åringen, og fortsetter:

– Jeg er glad for at det har blitt litt mykere tilnærming til folk, da. Det er klart at det ikke er noe gøy, og det gir ikke de unge håpefulle noe selvtillit ved å rakke ned på dem.

Han forklarer videre at man har lyst til å få dem til å skinne, og at det neppe er noe gøyere enn å høre noe som ingen andre har hørt.

– Det er veldig annerledes enn det det var før.

Pub-stuntet

Bernhoft fastslår at han ikke føler på noen slags former for maktberuselse når han sitter i stolen, men at han først og fremst ser etter talent.

– Jeg tenker mer på at dette potensielt er folk som er i vår posisjon om noen år, og det er noe som skal forvaltes. Jeg er så glad for at sensibiliteten rundt tilbakemeldinger har blitt helt annerledes og har vært en revolusjon. I forhold til da vi var unger selv. Det er jeg ufattelig glad for.

I tillegg kjenner de to musikerne fra før, og har litt av en røverhistorie fra 20 år siden, som de begge husker.

Eller, ikke Nilsen, da. Det var nok litt for god stemning.

Og den historier har tre stikkord: Gaffateip, en vegg og Kurt Nilsen.

Dette er historien, ifølge Bernhoft:

PILS FØRTE TIL.. GAFFATEIP?: Bernhoft og vennene hans teipet fast Kurt Nilsen til en søyle. Foto: God morgen Norge

– Vi hadde tirsdagspils sammen med venner av oss i et band, sammen med Kurt. Vi var på en pub hvor det var en søyle, også var det noen – ikke meg – som bestemte det. Jeg var med på utførelsen at vi skulle teipe fast Kurt, så han skulle henge oppå den søyla, forteller han lattermildt, og fortsetter:

– Vi surret gaffateip rundt Kurt, og gav han albuerom til å drikke øl. Så han hang som en slags syvende far i huset, og virket som han var veldig blid. Men jeg håper Kurt husker denne historien med glede, og at han ikke følte det var dritt etterpå.

Og når Nilsen hører dette, kommer hans versjon:

– Jeg husker ikke det i det hele tatt. Så jeg tenker at det må ha vært ekstremt god stemning den kvelden.

Videre forteller han at det var en tid hvor de gikk rundt med gaffateip og gjorde artige rampestreker, men at denne historien var ny for han.

– Vi ble godt kjent, ler han.

– Vi måtte jo ta det på rundgang og kjøpe øl til deg, siden du ikke kom deg av flekken, skyter Bernhoft tilbake.

Fant tilbake til kjærligheten

Det er seks år siden Nilsen kom ut med ny musikk, men nå returnerer han med sangen «Get Moving Too», som er en påminnelse om at et avsluttet forhold ikke er slutten på alt.

KOMMER UT MED NY MUSIKK: Nå slipper Kurt Nilsen ny låt. Foto: Thomas Andersen/TV 2

– Det er ikke noe tidspress på å gi ut musikk, men det har vært det at jeg har hatt julekonserter hvert år. Når du kommer til januar er du fast bestemt på at du skal gi ut musikk, forteller han.

Men så kommer skrivesperren, og andre hindringer som står i veien.

– Men nå har det vært godt å sette seg i studio og nyte de øyeblikkene. Det fører til at det blir søt musikk.

Og søt musikk har det blitt. For nylig fant han tilbake til ekskjæresten, Oda Rivrud – ett år etter bruddet.

– Det skjedde ikke i går liksom. Det var vel nesten ett år siden, så det er ikke noe jeg flagger så høyt om.

