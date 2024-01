Teddi Mellencamp deler bilde etter kreftoperasjonen

«The Real Housewives of Beverly Hills»-stjernen viser frem arret etter operasjonen.

Teddi Mellencamp Arroyave (42), kjent fra realityserien «The Real Housewives of Beverly Hills», la nylig ut et bilde på Instagram av arret hun fikk etter kreftoperasjonen hun har vært gjennom.

– Noen sendte meg nettopp melding om at arret mitt ser ut som en hval som svelger bobler. Det fikk meg til å le, skriver hun under innlegget.



– Smertefullt



Bildene ble publisert et par dager etter at TV-profilen avslørte at hun skulle gjennom en «rekonstruksjon av bløtvevsdefekter med omorganisering av tilstøtende vev».

Legene skal ha kuttet ut en del av skulderen hennes og erstattet den med hud fra korsryggen.

– Jeg lover at du ikke vil gå gjennom dette, sa hun i en video tatt rett etter operasjonen.

– Det er ganske smertefullt, men jeg er så takknemlig for at de gjorde en så god jobb, la hun til.



TREBARNSFORELDRE: Edwin Arroyave og Teddi Mellencamp er foreldre til barna Xruz (t.v), Slate og Isabella. Foto: Presley Ann / Getty Images / AFP / NTB

Trettende gang

Realitystjernen har vært åpen om sin kamp mot føflekkreft, også kalt melanom. Siden trebarnsmoren kunngjorde kreftdiagnosen i oktober 2022, har hun gjennomgått flere prosedyrer for å fjerne kreften.

I januar i fjor ble hun erklært kreftfri, men etter hvert fant legene flere flekker.

I september fikk hun påvist kreft for trettende gang i en føflekk.