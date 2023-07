Taylor Swift tjener milliarder på hevn

Det kan virke som at Taylor Swift (33) har flere timer i døgnet enn alle oss andre. I hvert fall alle andre artister.

I tillegg til at hun har kommet ut med fire helt nye albumer de siste fire årene, har hun også gjort et strategisk valg for å ta eierskap til sine eldre låter.

Søt hevn

Det er nemlig ikke slik at alle artister eier sin egen musikk. Dette gjaldt også Swift. Da hun startet karrieren, signerte hun en avtale med plateselskapet Big Machine Records om at Swift skulle gi ut seks album gjennom plateselskapet, som også da fikk rettighetene til albumene.

Etter sjettealbumet «Reputation» ble gitt ut, var Swift lei av å ikke eie egen musikk, og byttet plateselskap til Republic Records og Universal Music Group i 2018.

DEN SOM LER SIST: Taylor Swift tjener rundt 10 millioner norske kroner per konsert hun holder. Foto: George Walker IV

Året etter, fant hun ut via sosiale medier, at albumene var blitt kjøpt av Ithaca Holdings LLC, eid av Scooter Braun, uten hennes samtykke.

I 2020 solgte Braun videre alle Swifts låter for 405 millioner dollar.

Det ble dråpen som fikk begeret til å renne over for superstjernen. Braun var på den tiden også manageren til Kanye West – artisten som har hatt mye drama med Swift selv.

At Braun skulle tjene penger på Swift sin musikk ville hun ikke ha noe av.

Hun ville «ta hevn» mot Braun. Swift har derfor spilt inn albumene på nytt, og bak låtene står det nå «(Taylor´s Version)».



Hun har spilt inn albumene «Fearless», «Red» og nå «Speak Now», alle som «Taylor´s Version.» Nå gjenstår albumene «1989», «Reputation», og debutalbumet «Taylor Swift».

Det betyr at alle pengene går i hennes lomme, og det er snakk om mange millioner dollar.

FIENDER: Da Taylor Swift vant kategorien for Best Female Video, under MTVs Video Music Awards i 2009, stormet Kanye West opp på scenen og tok mikrofonen fra sangeren. Grunnen var at West mente at Beyonce skulle ha vunnet istedenfor Swift. Siden har det vært fiendtlig stemning mellom de store artistene. Foto: Jason DeCrow

Inn i historiebøkene

Magasinet Forbes skrev tidligere i år at Swift tjente 92 millioner dollar i 2022, og det forventes at det tallet øker drastisk i løpet av året. Mye på grunnen er de nye versjonene av hennes eldre album og hennes pågående turne The Eras Tour, hvor hun drar inn så mye som rundt 10 millioner norske kroner per konsert.

Mandag 17. Juli kom det ut at hun har fire album på Billboard top 200, som er listen over de mest solgte albumene i USA – som bare to artister har hatt tidligere. Det skjedde etter at hun ga ut albumet «Speak Now» som først kom ut i 2010 på nytt – og kaller det nå «Speak Now (Taylor´s Version)».

De to artistene som tidligere har klart det før henne er Herb Alpert, en trompetist på 60-tallet, og Prince – som for øvrig hadde fem album på listen.

Det vil si at hun er første kvinne som noen gang har hatt fire album på Billboard top 200.



Slår enda flere rekorder

Ikke nok med dette har Swift også tre sanger på Billboards Hot 100 liste denne uken, som er listen over de mest populære låtene i USA. Med låtene «I Can See You (Taylor´s Version)», «Cruel Summer» og «Karma», sammen med rapperen Ice Spice, alle fra forskjellige album. Med dette blir Swift den første kvinnen i historien til å ha tre låter fra forskjellige album på listen, samtidig.

Hun utvider også rekorden sin som den kvinnelige artisten med flest topp 10-hits på samme liste i Billboard-historien, med 42 låter.

I tillegg til dette overgår Swift offisielt TV-serien «Glee», som artisten med nest flest låter på Billboard Hot 100, med hele 212 låter.

Nå er det bare en artist som holder Swift unna førsteplassen på denne listen. Nemlig rapperen Drake, med sine 296 låter. Hvis Swift fortsetter i det tempoet hun nå har holdt i flere år, kan det tenkes at hun til slutt vil stå på toppen.