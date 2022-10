Taylor Swift ble historisk

En drøy uke etter at hun ga ut sitt nyeste album, har Taylor Swift satt en spesiell rekord på hitlistene.

Taylor Swift (32) har toppet hitlistene etter at hun ga ut sitt tiende album, «Midnights», for en drøy uke siden.

På den amerikanske hitlisten Billboard Hot 100, har hun nå skrevet historie ved å bli den første artisten som innehar alle de ti første plassene på lista.

Swift forbigår dermed artisten Drake, som okkuperte ni av de ti øverste plassene i en uke i september 2021.

Låten «Anti-Hero» har seilt opp på førsteplass på lista.

Alle låtene på lista er fra det nye albumet «Midnights», som har fått den beste debuten på album-topplista på syv år.

Tidligere i år toppet Swift en mindre populær liste, da hun ifølge markedsføringsfirmaet Yards var den kjendisen som etterlot høyest karbonavtrykk.

En talsperson for Swift gikk da ut og sa at det var helt feil, og at privatflyet hennes også blir leid ut til andre.