Tatoverte navnet til kjæresten - så ble det slutt

– Jeg var 18 år, ung og dum, sier Løken.

På venstre arm kan man se hint av et hjerte og bokstavene «N» og «F».

Tatoveringsentusiasten forteller til God kveld Norge at han ble så forelsket at gjorde han blind.

– Alle var veldig negative til det, og det var ikke et smart valg. Jeg var sta og fast bestemt på å ta den.

Datet i tre måneder

Han angrer ikke, men valget var enkelt ettersom han er glad i tatoveringer og ønsket seg flere.

– Jeg fikk meg kjæreste, og jeg gikk 100 prosent inn for det. Jeg tenkte at vi skulle være sammen for alltid. Da ble det tatovering.

Den unge TikTok-sjernen avslører at de kun datet i tre måneder og var sammen i fire måneder før det ble slutt.

ROMANSE: Nicholas Løken og Nora Emilie Nakken fant raskt tonen på realityprogrammet «Good Luck Guys» Foto: Martin Habbestad

Utelukker ikke flere

I senere tid ble tatoveringen omgjort til en sommerfuggel.

I det nye realityprogrammet «Good Luck Guys» finner tidligere Miss Norway Nora Emilie Nakken og TikToker Nicholas Løken fort tonen, men navnet til Nora er foreløpig ikke tatovert.

Den neste kjæresten som blir tatovert skal han ha fridd til først forklarer Løken, og legger til at han har lært av feilen.

– Sånn er livet!