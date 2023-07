Tatoveringen til Beckhams datter (12) skaper furore

PAPPAS GODJENTE: Harper Seven Beckham har latt seg inspirere av pappa David Beckhams store iver for tatoveringer, og har lekt seg med det som tilsynelatende er en midlertidig klistremerke-tatovering. Foto: NTB

Stjerneparet Victoria (49) og David Beckham (48) feiret nylig datteren Harper Beckhams 12-årsdag med brask og bram på Walt Disney World i Florida, og det er tydelig at hele familien Beckham forguder den blide 12-åringen.

I anledning fødselsdagen postet alle medlemmer av familien søte bursdagshilsener på sosiale medier, der de ga uttrykk for at de elsker og hyller yngstedatteren.

Også Harpers svigerinne, Nicola Peltz Beckham (28), som giftet seg med storebror Brooklyn Beckham (24) i april 2022, delte et rørende innlegg og flere private bilder i anledning fødselsdagen.

Her gir Nicola uttrykk for at hun setter stor pris på sin unge svigerinne, og at de to har et helt spesielt bånd.

«Gratulerer med dagen til min lillesøster Harper 7. Du er en helt fantastisk jente, som jeg er så heldig å ha i livet mitt. Jeg elsker deg mer enn du forstår! (Kan vi matche for alltid?)», skriver hun i Instagram-innlegget.

Den siste oppfordringen, om å matche for alltid, hentyder til en felles sommerfugl-tatovering som de begge har lekt seg med.

Spekulerer i om tatoveringen kan være ekte

På det første bildet i Instagram-karusellen viser Nicola frem det som tilsynelatende er midlertidige klistremerke-tatoveringer. Harper har plassert tatoveringen ved området rundt ribbeinet, mens 28-åringen har sommerfugl-tatoveringen over korsryggen.

STERKT ENGASJEMENT: Følgerne i kommentarfeltet til Nicola Beckham har delte meninger. Foto: Skjermdump / Instagram / @nicolaannepeltzbeckham

Men den søte bursdagshilsenen har ikke gått upåaktet hen, og i kommentarfeltet til innlegget er det flere som raser over det de hevder både er seksualisering av 12-åringen og uanstendig oppførsel fra den 16 år eldre svigerinnen.

Flere reagerer på måten Harper poserer på, og det faktum at Nicola viser frem g-strengen foran 12-åringen. Det er også mange som spekulerer i om tatoveringen kan være ekte.

Det er likevel mange som tar svigerinne-duoen i forsvar, og minner folk på at det er noe som heter «midlertidige klistremerke-tatoveringer».

Ekte tatoveringer er derimot et konsept som familien Beckham er kjent for, og pappa David har visstnok, ifølge Men's Health, rundt 80 stykker på kroppen. I en reklamekampanje for Biotherm Homme i 2016, åpnet han seg om tatoveringene.

– Min livshistorie er skrevet på kroppen min. Ikke forvent å lese det i ansiktet mitt, sa han den gangen, ifølge magasinet Vanity Fair.

LIVSHISTORIEN I BLEKK: – Min livshistorie er skrevet på kroppen min, har den tidligere fotballspilleren David Beckham uttalt. Her under en kamp mot Juventus da han spilte for AC Milan i 2010. Foto: NTB

Han har blant annet valgt å hedre sine fire barn, Brooklyn, Romeo (20), Cruz (18) og Harper, med personlige navnetatoveringer.

Beckham-sønn har over 100 tatoveringer

De tre sønnene har også gått i farens fotspor, og har flere tatoveringer på kroppen. Ifølge nettsiden Page Six er hele 70 av Brooklyns over 100 tatoveringer dedisert til kona Nicola.

HYLLER KONA: Brooklyn Beckham har visstnok over 100 tatoveringer på kroppen, og 70 av dem skal han ha dedisert til kona Nicola Beckham. De giftet seg våren 2022. Foto: NTB

Tidligere i sommer gikk den musikkinteresserte Cruz Beckham til anskaffelse av en platespiller-tatovering, som han viste frem på sosiale medier.

Romeo Beckham, som i likhet med faren er en talentfull fotballspiller, har hyllet den tidligere fotballspilleren med en matchende sitat-tatovering. Dette har han delt på sin åpne Instagram-profil.

Mamma Victoria Beckham har flere permanente tatoveringer på kroppen, og flere av dem hyller ektemannen David Beckham.

Men det tidligere Spice Girls-medlemmet har vært flittig bruker av såkalte midlertidige tatoveringer som herjet motebildet på 90- og 2000-tallet, og sommeren 2000 ble hun observert med en stor I LUV BECKS-tatovering på venstre overarm.

Victoria Beckham fjernet kjærlighetstatovering

Firebarnsmoren har også vært ærlig på at hun har fjernet flere av de permanente tatoveringene hun har dedisert til ektemannen, men har avkreftet overfor Today Show at det ligger dramatikk bak valget om å fjerne dem.

– Jeg fikk disse tatoveringene for lenge, lenge siden, og de var ikke spesielt delikate. Ektemannen min har så mange vakre tatoveringer, og det samme har barna mine, men disse har de fått utført av fenomenale kunstnere.

– Mine var blitt litt for tykke, og hadde falmet, og de så rett og slett ikke fine ut lenger, sa hun i TV-programmet høsten 2022.

FJERNET KJÆRLIGHETSTATOVERING: I anledning ekteparets 10 års bryllupsdag fikk Victoria Beckham tatovert ektemannens initialer DB på håndleddet. Denne har hun i ettertid fjernet. Disse bildene er fra 2007. Foto: NTB

Mor og far Beckham har ikke kommentert hvorvidt Harpers tatovering er ekte eller falsk, men det er nærliggende å tro at de ønsker å la datteren vente med eventuelle permanente tatoveringer til hun blir voksen nok.

Victoria Beckham har derimot kommentert på svigerdatter Nicolas bursdagsmelding til datteren Harper med flere hjerte-emojis.