Tårevått da Marita (29) ble sendt hjem av Jakten-Frank – slik har hun det i dag

Konkurransen begynner for alvor å tilspisse seg i Jakten på kjærligheten, og yrende forelskelse og sterke følelser er i sving.

De tre gjenværende frierne til ammekubonden Frank Sigvaldsen (35) har funnet seg godt til rette på gården i Froland.

Gjennom de siste ukene har Sigvaldsen tatt med frierne på gårdsarbeid og andre aktiviteter, og noen av dem har uttrykt at det kribler litt ekstra i magen. Kyss, latter og tårer har det også blitt.

NYTT VALG: Jakten-bonden Frank Sigvaldsen måtte ta nok et valg om hvem av frierne han skulle ta avskjed med i mandagens episode av Jakten på kjærligheten. Fra venstre: Cecilie Lise Lind Skavhaug, Anna Bendiksen, Marita Viola Sand og Frank Sigvaldsen. Foto: TV 2

I mandagens episode sto bonden nok en gang overfor en tung avgjørelse når han skulle velge hvem som skulle sendes hjem.

Denne gangen falt valget på frier Marita Viola Sand (29).

Både bonde og frier var sønderknuste etter valget, og ga hverandre en god klem, før Sand trillet kofferten ut fra gården.

– Fått høyere selvtillit

Når TV 2 kontakter Sand for å høre om hvordan hun har det i dag, deler hun at det går bra. Frieren sitter igjen med positive minner og en god følelse selv etter det tøffe avslaget.

– Det var en berg-og-dal-bane av følelser. Alt fra spenningen og angsten under eliminering, til sommerfugler i magen, livsendrende spørsmål og mange gode stunder. Jeg ble veldig sliten av hele opplegget, men det var absolutt en spennende opplevelse jeg tar med meg videre i livet, sier hun.

RØK UT: Frier Marita Viola Sand ble sendt hjem av bonden Frank Sigvaldsen i mandagens episode av Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

Videre deler 29-åringen at Jakten-deltakelsen har gjort henne tryggere på seg selv.

– Jeg har kjempet om en mann mot seks andre jenter og kom faktisk ganske langt. For meg som ofte ikke føler meg sett av menn, så er bare det et kjempekompliment. Jeg har fått noe høyere selvtillit og blitt enig med Frank om å finne meg en som virkelig setter pris på meg, og at jeg må ta litt mer styring i fremtidige forhold.

Ikke uventet

Da Sigvaldsen gjorde det klart at Sand ikke var den rette for ham, ble hun tydelig nedfor. Avskjeden kom imidlertid ikke helt brått på henne.

– Det føltes litt dritt, men det var ikke helt uventet. Jeg ble jo skuffet, men merket før elimineringen at kjemien mellom han og de to andre stemte enda litt mer, sier hun.

Frieren forklarer at tårene presset på da hun forsto utfallet.

– Følelsene lå veldig utenpå og jeg visste hva som kom. Jeg kunne se det på Frank idet jeg kom ut døra. Jeg tenkte bare at jeg skulle vise ham forståelse for hans valg, og forsøke å ikke grine. Sistnevnte klarte jeg ikke å unngå.

– Litt innesluttet

29-åringen – som ble betatt av Sigvaldsen – deler videre at hun ikke bærer noe nag over beslutningen. På speeddaten ga frieren bonden et brev, der hun uttrykte at hun håpet at han fant den rette.

– Det mente jeg av hele mitt hjerte. Jeg tenkte overhodet ikke noe annerledes, eller negativt om Frank etter at han sendte meg hjem. Han er bare seg selv, hvilket er en utrolig åpen og omsorgsfull mann, som måtte følge hjertet sitt, sier hun.

I tillegg til manglende kjemi, tror Sand at reisen endte fordi hun gikk i egne tanker under oppholdet på gården.

– Jeg tror at jeg ble sendt hjem fordi jeg trakk meg litt inn i meg selv og manglet det lille ekstra. Etter at vi ankom gården og realiteten veltet litt innover meg, så ble jeg litt innesluttet. Det går mange tanker gjennom et hode når man er med på noe slikt, forklarer hun, og fortsetter:

– En ting er jo om man ender opp med Frank, noe som hadde vært flott. En annen ting er at hele livet mitt ville jo ha blitt snudd på hodet og den virkeligheten satte meg litt ut av spill. Jeg er sikker på at dersom vi hadde hatt bedre tid, så ville det ha gått seg til fort.

Fant vennskap

Sand fant kanskje ikke kjærligheten med bonden, men et vennskap med en av frierne har det blitt.

– Jeg har kontakt med en av frierne den dag i dag – Cecilie Ødegård. Vi bor heller ikke kjempelangt unna hverandre, og da er det lettere å holde kontakt.

29-åringen ønsker ikke å være frier igjen med mindre det dukker opp en bonde som kan passe for henne. I skrivende stund står det stille på kjærlighetsfronten.

– Jeg er singel enda. Litt vanskelig å møte noen utenfor datingapper, sier hun, før hun legger til:

– De kan jeg jo ta i bruk igjen nå, så kanskje det blir en date på meg snart?

Passet ikke som kjærester

Overfor TV 2 begrunner Sigvaldsen valget med at han ønsket å bli bedre kjent med de to andre frierne, Anna Bendiksen (28) og Cecilie Lise Lind Skavhaug (29).

– Det sto egentlig mellom de to jentene og jeg ønsket å bli bedre kjent med dem, forklarer han.

Jakten-bonden har bare gode ord å si om Sand, men tror relasjonen mellom dem var mer vennskapelig enn romantisk.

– Marita er en veldig fin jente. Det var ikke noe feil med henne. Hun åpnet seg veldig for meg den dagen, så jeg skjønte hvorfor ting hang sammen som de gjorde. Jeg følte at vi hadde en god tone, men jeg følte kanskje ikke at vi passet som kjærester.

Til tross for dette syntes 35-åringen at det var leit å ta farvel med frieren.

– Det var veldig trist å sende henne hjem. Jeg følte at jeg var trist i en uke.

